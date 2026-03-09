พ่อแม่จะจากบ้าน เจอจดหมายใส่เงินจากลูกน้อย รู้ว่าคือเงินอะไร บีบหัวใจจนอ่านซ้ำไม่ได้ ซึ้งน้ำใจลูกแต่เศร้าใจในเวลาเดียวกัน
ภาพจาก gmw.cn
ด้วยสภาพความจำเป็นของครอบครัว ทำให้พ่อแม่หลาย ๆ คนจำต้องฝากลูกไว้ให้ปู่ย่าเลี้ยงอยู่ในชนบท รวมถึงพ่อแม่ชาวจีนคู่หนึ่ง ที่ฝากลูก 2 คนไว้ให้ย่าเลี้ยง ในขณะที่ทั้งคู่ต้องเดินทางไปทำงานต่างเมือง โดยใน 1 ปีจะได้เจอหน้าลูกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือในช่วงตรุษจีน อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ไม่คิดเลยว่าการบอกลาลูกในปีนี้จะบีบหัวใจยิ่งกว่าปีไหน ๆ เมื่อได้เห็นจดหมายของลูกสาว พร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งที่ใส่ไว้ในนั้น
โดยในวันที่ 9 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยว่า ลูกสาวของพ่อแม่คู่นี้ชื่อ ซินอวี๋ อายุ 10 ขวบแล้ว ที่ผ่านมาเด็กน้อยอาศัยอยู่กับน้องชายและย่าในซางชิว มณฑลเหอหนาน ขณะที่พ่อกับแม่ของเธอไปทำงานอยู่ที่เมืองซูโจว ทางตะวันออกของจีน จะกลับบ้านได้เฉพาะช่วงตรุษจีนเท่านั้น
ตรุษจีนในปีนี้ทางครอบครัวได้อยู่ด้วยกันนานที่สุดในรอบหลายปี จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ่อแม่ที่จำเป็นต้องกลับไปทำงานได้บอกข่าวให้ลูกได้รู้
ก่อนจะออกจากบ้านในคืนนั้น ทั้งคู่ได้แวะไปดูลูก ๆ เป็นครั้งสุดท้ายในช่วงกลางดึก ก่อนจะพบจดหมายฉบับน้อยจากลูกสาว ที่วางทิ้งไว้พร้อมกับเงินสดจำนวน 805 หยวน และสิ่งที่ปรากฏในจดหมายนั้นก็ทำให้พ่อแม่สะเทือนใจอย่างหนัก แม้จะซึ้งแต่ก็ปวดใจจนไม่สามารถอ่านข้อความในจดหมายซ้ำได้
ภาพจาก gmw.cn
เด็กหญิงยังบอกพ่อแม่ว่า เมื่อถึงเวลาเธอจะไม่งอแงหรือยื้อไม่ให้พวกเขาไป เพราะรู้ดีว่าหากเธอทำแบบนั้น จะทำให้พ่อแม่เจ็บปวดยิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้เธอยังทิ้งเงินอั่งเปาทั้งหมดที่ได้รับในช่วงตรุษจีนให้พ่อแม่ พร้อมบอกว่า "นี่เป็นสิ่งเดียวที่หนูจะทำให้พ่อแม่ได้ โปรดใช้เงินนี้เพื่อกินดื่มให้ดี อย่าลังเลที่จะใช้เงิน ขอให้พ่อแม่ปลอดภัย อย่าทำงานหนักเกินไปหรือเจ็บป่วยนะคะ"
ซินอวี๋ยังให้สัญญาว่าจะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน จะเชื่อฟังคุณย่า และจะดูแลน้องชายในฐานะผู้ใหญ่ตัวน้อยของครอบครัวด้วย
ภาพจาก gmw.cn
ข้อความที่ลูกสาวเขียนจากใจนี้ ทำให้พ่อแม่กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ โดยผู้เป็นพ่อเผยว่า ตอนที่ลูกสาวได้เงินอั่งเปา เด็กน้อยยังบอกว่าจะเอาไปซื้อของต่าง ๆ พวกเขาไม่คิดเลยว่าลูกจะเอาเงินนี้มาให้ ความเอื้ออาทรของลูกสาวซึ้งใจพวกเขามาก
แม้เดิมทีคู่สามีภรรยาตั้งใจจะออกจากบ้านไปเงียบ ๆ แต่พวกเขาบังเอิญทำให้ลูกตื่นตอนสตาร์ทรถ ดังนั้นจึงได้เห็นภาพของลูกชายและลูกสาวที่เดินมาเกาะอยู่ตรงหน้าต่าง โบกมือลาพ่อกับแม่อย่างเงียบ ๆ
พ่อเด็กยอมรับว่า เขาเสียใจและรู้สึกแย่มากที่ต้องปล่อยให้ลูก ๆ เติบโตโดยแยกจากพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อย แต่เพื่อปากท้องของคนทั้งบ้าน พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องแยกกัน อย่างไรก็ตาม เขากับภรรยามุ่งมั่นจะเก็บเงินให้ได้มาก ๆ ในปี 2569 โดยหวังจะกลับมาทำงานที่มณฑลเหอหนานในอนาคต
อนึ่ง เรื่องราวของเด็กหญิงและจดหมายของเธอ กลายมาเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ของจีน โดยมีคนชมคลิปกว่า 10 ล้านครั้ง โดยมีคอมเมนต์ชื่นชมจากชาวเน็ตจำนวนไม่น้อย รวมถึงบางคนอดไม่ได้ที่จะคิดถึงความหลังสมัยเด็ก เมื่อครั้งที่ต้องเติบโตมาโดยแยกจากพ่อแม่
"นี่ทำให้ฉันนึกถึงตอนเด็กเลย ฉันมันจะเฝ้ารอพ่อแม่กลับมาอย่างตื่นเต้นทุก ๆ วันหยุด และรอโทรศัพท์ของพวกเขาทุก ๆ วันสุดสัปดาห์"
ทั้งนี้ มีข้อมูลจากทางการจีนพบว่า มีเด็กราว 67 ล้านคนในจีนที่ถูกพ่อแม่ทิ้งไว้ด้านหลังเช่นนี้ ส่วนมากเป็นครอบครัวที่มาจากชนบทที่ยากจน อีกทั้งระบบทะเบียนบ้านอันเข้มงวดของจีน ก็ยังเป็นอุปสรรคต่อพ่อแม่ที่จะพาลูกย้ายตามไปยังถิ่นฐานใหม่ด้วย
ภาพจาก gmw.cn
ภาพจาก gmw.cn
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP