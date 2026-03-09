HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พ่อแม่จะย้ายบ้าน เจอจดหมายลูกน้อยพร้อมเงิน รู้ที่มาแล้วจุกอก

 
            พ่อแม่จะจากบ้าน เจอจดหมายใส่เงินจากลูกน้อย รู้ว่าคือเงินอะไร บีบหัวใจจนอ่านซ้ำไม่ได้ ซึ้งน้ำใจลูกแต่เศร้าใจในเวลาเดียวกัน 

ข้อความจากใจลูกน้อย...
ภาพจาก gmw.cn 

            ด้วยสภาพความจำเป็นของครอบครัว ทำให้พ่อแม่หลาย ๆ คนจำต้องฝากลูกไว้ให้ปู่ย่าเลี้ยงอยู่ในชนบท รวมถึงพ่อแม่ชาวจีนคู่หนึ่ง ที่ฝากลูก 2 คนไว้ให้ย่าเลี้ยง ในขณะที่ทั้งคู่ต้องเดินทางไปทำงานต่างเมือง โดยใน 1 ปีจะได้เจอหน้าลูกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือในช่วงตรุษจีน อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ไม่คิดเลยว่าการบอกลาลูกในปีนี้จะบีบหัวใจยิ่งกว่าปีไหน ๆ เมื่อได้เห็นจดหมายของลูกสาว พร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งที่ใส่ไว้ในนั้น 

            โดยในวันที่ 9 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยว่า ลูกสาวของพ่อแม่คู่นี้ชื่อ ซินอวี๋ อายุ 10 ขวบแล้ว ที่ผ่านมาเด็กน้อยอาศัยอยู่กับน้องชายและย่าในซางชิว มณฑลเหอหนาน ขณะที่พ่อกับแม่ของเธอไปทำงานอยู่ที่เมืองซูโจว ทางตะวันออกของจีน จะกลับบ้านได้เฉพาะช่วงตรุษจีนเท่านั้น 

            ตรุษจีนในปีนี้ทางครอบครัวได้อยู่ด้วยกันนานที่สุดในรอบหลายปี จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ่อแม่ที่จำเป็นต้องกลับไปทำงานได้บอกข่าวให้ลูกได้รู้ 

ก่อนจะออกจากบ้านในคืนนั้น ทั้งคู่ได้แวะไปดูลูก ๆ เป็นครั้งสุดท้ายในช่วงกลางดึก ก่อนจะพบจดหมายฉบับน้อยจากลูกสาว ที่วางทิ้งไว้พร้อมกับเงินสดจำนวน 805 หยวน และสิ่งที่ปรากฏในจดหมายนั้นก็ทำให้พ่อแม่สะเทือนใจอย่างหนัก แม้จะซึ้งแต่ก็ปวดใจจนไม่สามารถอ่านข้อความในจดหมายซ้ำได้ 
 
ข้อความจากใจลูกน้อย...
ภาพจาก gmw.cn 

            โดยจดหมายของลูกสาว เด็กน้อยระบายความโศกเศร้าเสียใจ บอกว่า "หนูร้องไห้อยู่ในห้องมาหลายรอบ เพราะไม่อยากให้พ่อแม่ต้องไปเลย แต่หนูเข้าใจว่าพ่อแม่ต้องทำงานหนักเพื่อครอบครัวของเรา"

            เด็กหญิงยังบอกพ่อแม่ว่า เมื่อถึงเวลาเธอจะไม่งอแงหรือยื้อไม่ให้พวกเขาไป เพราะรู้ดีว่าหากเธอทำแบบนั้น จะทำให้พ่อแม่เจ็บปวดยิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้เธอยังทิ้งเงินอั่งเปาทั้งหมดที่ได้รับในช่วงตรุษจีนให้พ่อแม่ พร้อมบอกว่า "นี่เป็นสิ่งเดียวที่หนูจะทำให้พ่อแม่ได้ โปรดใช้เงินนี้เพื่อกินดื่มให้ดี อย่าลังเลที่จะใช้เงิน ขอให้พ่อแม่ปลอดภัย อย่าทำงานหนักเกินไปหรือเจ็บป่วยนะคะ"
 
            ซินอวี๋ยังให้สัญญาว่าจะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน จะเชื่อฟังคุณย่า และจะดูแลน้องชายในฐานะผู้ใหญ่ตัวน้อยของครอบครัวด้วย 
 
ข้อความจากใจลูกน้อย...
ภาพจาก gmw.cn 

            ข้อความที่ลูกสาวเขียนจากใจนี้ ทำให้พ่อแม่กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ โดยผู้เป็นพ่อเผยว่า ตอนที่ลูกสาวได้เงินอั่งเปา เด็กน้อยยังบอกว่าจะเอาไปซื้อของต่าง ๆ พวกเขาไม่คิดเลยว่าลูกจะเอาเงินนี้มาให้ ความเอื้ออาทรของลูกสาวซึ้งใจพวกเขามาก 
 
            แม้เดิมทีคู่สามีภรรยาตั้งใจจะออกจากบ้านไปเงียบ ๆ แต่พวกเขาบังเอิญทำให้ลูกตื่นตอนสตาร์ทรถ ดังนั้นจึงได้เห็นภาพของลูกชายและลูกสาวที่เดินมาเกาะอยู่ตรงหน้าต่าง โบกมือลาพ่อกับแม่อย่างเงียบ ๆ 

            พ่อเด็กยอมรับว่า เขาเสียใจและรู้สึกแย่มากที่ต้องปล่อยให้ลูก ๆ เติบโตโดยแยกจากพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อย แต่เพื่อปากท้องของคนทั้งบ้าน พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องแยกกัน อย่างไรก็ตาม เขากับภรรยามุ่งมั่นจะเก็บเงินให้ได้มาก ๆ ในปี 2569 โดยหวังจะกลับมาทำงานที่มณฑลเหอหนานในอนาคต 
 
            อนึ่ง เรื่องราวของเด็กหญิงและจดหมายของเธอ กลายมาเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ของจีน โดยมีคนชมคลิปกว่า 10 ล้านครั้ง โดยมีคอมเมนต์ชื่นชมจากชาวเน็ตจำนวนไม่น้อย รวมถึงบางคนอดไม่ได้ที่จะคิดถึงความหลังสมัยเด็ก เมื่อครั้งที่ต้องเติบโตมาโดยแยกจากพ่อแม่ 
  
            "นี่ทำให้ฉันนึกถึงตอนเด็กเลย ฉันมันจะเฝ้ารอพ่อแม่กลับมาอย่างตื่นเต้นทุก ๆ วันหยุด และรอโทรศัพท์ของพวกเขาทุก ๆ วันสุดสัปดาห์"

            ทั้งนี้ มีข้อมูลจากทางการจีนพบว่า มีเด็กราว 67 ล้านคนในจีนที่ถูกพ่อแม่ทิ้งไว้ด้านหลังเช่นนี้ ส่วนมากเป็นครอบครัวที่มาจากชนบทที่ยากจน อีกทั้งระบบทะเบียนบ้านอันเข้มงวดของจีน ก็ยังเป็นอุปสรรคต่อพ่อแม่ที่จะพาลูกย้ายตามไปยังถิ่นฐานใหม่ด้วย 

ข้อความจากใจลูกน้อย...
ภาพจาก gmw.cn 

ข้อความจากใจลูกน้อย...
ภาพจาก gmw.cn 


ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พ่อแม่จะย้ายบ้าน เจอจดหมายลูกน้อยพร้อมเงิน รู้ที่มาแล้วจุกอก อัปเดตล่าสุด 9 มีนาคม 2569 เวลา 16:05:10 1,447 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย