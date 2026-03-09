HILIGHT
ลูกสาวนักธุรกิจใหญ่แต่งงาน ธรรมดาได้ที่ไหน ใช้เรือส่งเจ้าสาว-เลี้ยงกลางแจ้งสุดอลัง

 
           ลูกสาวอู่ต่อเรือใหญ่แต่งงาน ธรรมดาได้ที่ไหน จัดพิธีริมน้ำ-ใช้เรือส่งเจ้าสาว คนชื่นชมเล่นใหญ่แต่เรียบง่าย ความแตกต่างที่ทำสัมผัสถึงความใกล้ชิด 

บรรยากาศตัดกับพิธีเรียบง่ายภายในบ้าน
ภาพจาก TikTok @thanhliem.event66

บรรยากาศตัดกับพิธีเรียบง่ายภายในบ้าน
ภาพจาก TikTok @thanhliem.event66

           วันที่ 8 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Soha รายงานภาพบรรยากาศพิธีแต่งงานของลูกสาวเจ้าของอู่ต่อเรือใหญ่ที่สุดในจังหวัดเตี่ยนซาง ของเวียดนาม ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คนมากมาย ทั้งในด้านขนาดของงาน ไปจนถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียด ซึ่งความประณีตระดับนี้ต้องใช้เวลามากถึง 2 ปี ในการเตรียมงาน 

           ตั้งแต่การวางแนวคิดเริ่มต้น ไปจนถึงการก่อสร้างและตกแต่งทุกซอกทุกมุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทีมงานได้เนรมิตพื้นที่กว่า 312 ไร่ ให้กลายมาเป็นสถานที่จัดเลี้ยงของคู่บ่าวสาว โดยตกแต่งในสไตล์ที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัย สร้างบรรยากาศหรูหราและโรแมนติกท่ามกลางความงามตามธรรมชาติของสายน้ำและทัศนียภาพโดยรอบ

           ทั้งแสงไฟ ดอกไม้สด เวที และโต๊ะจัดเลี้ยงถูกจัดวางกลมกลืนกัน สร้างบรรยากาศที่โอ่อ่าแต่ยังคงความอบอุ่น ยิ่งเมื่อยามค่ำคืนมาถึง พื้นที่ทั้งหมดถูกประดับด้วยแสงไฟนับร้อยดวงที่สะท้อนลงบนผิวน้ำ ยิ่งเพิ่มความโรแมนติกเป็นทวีคูณ 
  
บรรยากาศตัดกับพิธีเรียบง่ายภายในบ้าน
ภาพจาก TikTok @thanhliem.event66

บรรยากาศตัดกับพิธีเรียบง่ายภายในบ้าน
ภาพจาก TikTok @thanhliem.event66


            อีกสิ่งซึ่งเป็นที่พูดถึงก็คือ แม้ เทียนกิม เจ้าสาวในพิธีนี้ จะเป็นทายาทนักธุรกิจใหญ่ระดับภูมิภาค แต่เธอยังเลือกใช้บ้านของพ่อแม่เป็นสถานที่จัดพิธีและไหว้บรรรพบุรุษ สะท้อนภาพความเรียบง่ายและอบอุ่น ซึ่งบ้านของตระกูลเป็นบ้านเก่าแก่ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และตกแต่งอย่างเรียบง่าย 
 
            ความแตกต่างระหว่างสถานที่จัดงานกลางแจ้งสุดอลังการ ที่มีการนำเรือมาใช้ในการพาเจ้าสาวเดินทางไปสู่สถานที่จัดงาน จัดเลี้ยงใหญ่กลางแจ้ง ซึ่งดูตัดกับบรรยากาศสุดเรียบง่ายขณะทำพิธีภายในบ้าน กลายมาเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ชาวเน็ตต่างทึ่ง เห็นได้ถึงรสนิยมของคู่บ่าวสาว ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม 
  
บรรยากาศตัดกับพิธีเรียบง่ายภายในบ้าน
ภาพจาก TikTok @thanhliem.event66

บรรยากาศตัดกับพิธีเรียบง่ายภายในบ้าน
ภาพจาก TikTok @thanhliem.event66

บรรยากาศตัดกับพิธีเรียบง่ายภายในบ้าน
ภาพจาก TikTok @thanhliem.event66

บรรยากาศตัดกับพิธีเรียบง่ายภายในบ้าน
ภาพจาก TikTok @thanhliem.event66

บรรยากาศตัดกับพิธีเรียบง่ายภายในบ้าน
ภาพจาก TikTok @thanhliem.event66

บรรยากาศตัดกับพิธีเรียบง่ายภายในบ้าน
ภาพจาก TikTok @thanhliem.event66
 


 



โพสต์เมื่อ 9 มีนาคม 2569 เวลา 16:20:05
