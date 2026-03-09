ตามไปดู 10 อันดับ ประเทศร้อนที่สุดในโลก 2568 เหลือเชื่อไทยไม่ติด - อยู่ที่เท่าไหร่ ?

ส่องดูเลย 10 อันดับ ประเทศร้อนที่สุดในโลก 2568 เหลือเชื่อไทยไม่ติดลิสต์ มาดูเลยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ ประเทศไหนร้อนสุดในโลกบ้าง
ภาพจาก NoyanYalcin / Shutterstock.com
จากข้อมูลของ Trading Economics ซึ่งรวบรวมสถิติอุณหภูมิพื้นผิวดินเฉลี่ยของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในปี 2568 พบว่า แอฟริกาตะวันตกครองความเป็น "ดินแดนร้อนที่สุด" อย่างไม่มีข้อกังขา โดย 3 อันดับแรกล้วนเป็นประเทศในแถบซาเฮลทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น บูร์กินาฟาโซ ซึ่งครองอันดับ 1 ด้วยอุณหภูมิพื้นผิวดินเฉลี่ย 29.96 องศาเซลเซียส ตามมาด้วย มาลี ที่ 29.72 องศาเซลเซียส และ เซเนกัล 29.69 องศาเซลเซียส
โดย บูร์กินาฟาโซ ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในแถบซาเฮล (บริเวณกึ่งทะเลทราย รอยต่อระหว่างทะเลทรายซาฮาราและทุ่งหญ้าสะวันนา) ครองตำแหน่งประเทศร้อนที่สุดในโลกปี 2568 ด้วยอุณหภูมิพื้นผิวดินเฉลี่ย 29.96 องศาเซลเซียส สาเหตุหลักมาจากภูมิประเทศที่ราบต่ำ พืชพรรณบางตา และลมฮาร์มัตตันที่พัดนำพาความแห้งแล้งยาวนานกว่า 9 เดือนต่อปี
อีกทั้งยังมีฝนตกน้อยนิดเพียง 600 มิลลิเมตร ในฤดูฝนสั้น ๆ ความร้อนยิ่งทำให้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารรุนแรงขึ้น และผลักดันผู้คนให้อพยพสู่เมืองหลวงอย่างต่อเนื่อง
ส่วน เซเนกัล แม้จะมีชายฝั่งทะเลแอตแลนติก แต่พื้นที่ภายในประเทศโดยเฉพาะแถบตัมบาคุนดาและมาตัม อุณหภูมิก่อนมรสุมมักพุ่งเกิน 45 องศาเซลเซียส และมีบันทึกสูงสุดถึง 54 องศาเซลเซียส มีฝนตกเพียงช่วงสั้น ๆ ส่วนที่เหลือของปีแห้งแล้งยาวนาน ชาวบ้านรับมือด้วยการปลูกข้าวฟ่างทนแล้ง ปลูกป่าบาโอบับ และสร้างแนวกันลมชุมชน
สำหรับ 10 อันดับประเทศที่ร้อนที่สุดในโลกปี 2568 มีดังนี้
สำหรับ ประเทศไทย แม้จะไม่ติดใน 10 อันดับแรก แต่ก็ร้อนสุดอยู่ในอันดับที่ 29 ของโลก ด้วยอุณหภูมิพื้นผิวดินเฉลี่ย 27.51 องศาเซลเซียส ซึ่งก็ยังจัดว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโลก
ภาพจาก NoyanYalcin / Shutterstock.com
ประเทศไทยจัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศเขตร้อน ที่ต้องเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูร้อน แต่หลายคนกลับต้องประหลาดใจเมื่อข้อมูลจากเว็บไซต์ WorldAtlas ซึ่งมีการจัดอันดับ 10 ประเทศร้อนที่สุดในโลก 2568 โดยวัดจากสถิติอุณหภูมิบนผิวดินเฉลี่ยตลอดทั้งปี พบว่าไทยไม่ติด 10 อันดับแรกในลิสต์นี้
สำหรับ 10 อันดับประเทศที่ร้อนที่สุดในโลกปี 2568 มีดังนี้
1. บูร์กินาฟาโซ 29.96 องศาเซลเซียส
2. มาลี 29.72 องศาเซลเซียส
3. เซเนกัล 29.69 องศาเซลเซียส และอารูบา 29.39 องศาเซลเซียส
4. มอริเตเนีย 29.37 องศาเซลเซียส
5. แกมเบีย 29.16 องศาเซลเซียส
6. กาตาร์ 29.07 องศาเซลเซียส
7. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 28.95 องศาเซลเซียส
8. บาห์เรน 28.88 องศาเซลเซียส
9 กินี-บิสเซา 28.70 องศาเซลเซียส และหมู่เกาะเคย์แมน 28.64 องศาเซลเซียส
10. เบนิน 28.61 องศาเซลเซียส
สำหรับ ประเทศไทย แม้จะไม่ติดใน 10 อันดับแรก แต่ก็ร้อนสุดอยู่ในอันดับที่ 29 ของโลก ด้วยอุณหภูมิพื้นผิวดินเฉลี่ย 27.51 องศาเซลเซียส ซึ่งก็ยังจัดว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโลก
ขอบคุณข้อมูลจาก WorldAtlas, Trading Economics