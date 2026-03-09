HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อดีตข้าราชการ กลายเป็นไวรัลจากเมคอัพ ตาดำที่หายไป คนสงสัยหรือจะตีกับช่างแต่งหน้า

 
           อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฮ่องกง กลายเป็นไวรัล เหตุแต่งตาทำพิษ คนถึงกับถามทะเลาะกับช่างแต่งหน้ามาหรือไม่ หลุบตาลง เหมือนตาดำจะหายไป 
 
อดีตข้าราชการ กลายเป็นไวรัลจากเมคอัพ ตาดำที่หายไป
ภาพจาก 有線新聞

          วันที่ 8 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า เฝิงอี๋ซวน อดีตรองผู้อำนวยการกรมการเคหะของฮ่องกง กลับมาเป็นที่สนใจของประชาชนอีกครั้ง หลังห่างหายไปจากงานราชการเกือบ 10 ปี เมื่อคลิปของเธอขณะร่วมงานแถลงข่าวเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว กลายมาเป็นไวรัล จากเมคอัพการแต่งตาสุดแย่งซีน 

          เหตุการณ์เกิดกล่าวเกิดขึ้น เมื่อทางสมาคมศูนย์สตรีของฮ่องกง จัดงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 6 มีนาคม เพื่อประกาศผลการสำรวจเรื่อง "ความรุนแรงทางจิตใจในความสัมพันธ์ใกล้ชิด" ซึ่งสะท้อนว่า ความรุนแรงทางจิตใจยังเป็นปัญหาที่ยังมีการรับรู้ในสังคมไม่มากนัก 

          ระหว่างการแถลงข่าว เฝิงอี๋ซวน ได้กล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงทางจิตใจ ตลอดจนสะท้อนปัญหาที่สังคมยังขาดกฎหมายที่ชัดเจนในการดูแลเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตกลับโฟกัสผิดจุด เมื่อทุกคนต่างมุ่งความสนใจไปยังสไตล์การแต่งตาสุดแปลกของอดีตข้าราชการรายนี้ 
 
อดีตข้าราชการ กลายเป็นไวรัลจากเมคอัพ ตาดำที่หายไป


            จากคลิป พบว่าทุกครั้งที่เฝิงอี๋ซวนก้มลงมองเอกสาร เปลือกตาจะปิดลง เผยให้เห็นเส้นอายไลเนอร์สีดำที่เป็นขีดเห็นชัด ซึ่งเมื่อมองรวม ๆ กับขนตาของเธอที่อยู่ด้านล่าง ทำให้เปลือกตาของเธอดูคล้ายตาขาว ราวกับเธอกำลังลืมตาแต่ไม่เห็นลูกตาดำ 

            ยิ่งในช่วงที่เธอมองตรงมาด้านหน้า สลับไปมากับจังหวะที่เหลือบตาลงมองเอกสาร ทำให้พื้นที่บริเวณดวงตาของเธอดูโดดเด่ง ดึงดูดความสนใจ จนชาวเน็ตบางคนถึงขั้นตั้งคำถามว่าเธอ "ไปทำให้ช่างแต่งหน้าโกรธมาหรือเปล่า"

            ต่อมา Hk01 สอบถามเรื่องนี้ไปยัง เฝิงอี๋ซวน เกี่ยวกับการแต่งหน้าของเธอ ว่าเป็นฝีมือช่างแต่งหน้าหรือไม่ และคาดคิดหรือไม่ว่าจะได้รับปฏิกิริยาจากผู้คนเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม เฝิงอี๋ซวน ได้ปฏิเสธกลับอย่างสุภาพ บอกเพียงว่า "ฉันไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอบคุณค่ะ"

อดีตข้าราชการ กลายเป็นไวรัลจากเมคอัพ ตาดำที่หายไป

อดีตข้าราชการ กลายเป็นไวรัลจากเมคอัพ ตาดำที่หายไป


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อดีตข้าราชการ กลายเป็นไวรัลจากเมคอัพ ตาดำที่หายไป คนสงสัยหรือจะตีกับช่างแต่งหน้า โพสต์เมื่อ 9 มีนาคม 2569 เวลา 17:15:22
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย