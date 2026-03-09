อดีตข้าราชการ กลายเป็นไวรัลจากเมคอัพ ตาดำที่หายไป คนสงสัยหรือจะตีกับช่างแต่งหน้า

อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฮ่องกง กลายเป็นไวรัล เหตุแต่งตาทำพิษ คนถึงกับถามทะเลาะกับช่างแต่งหน้ามาหรือไม่ หลุบตาลง เหมือนตาดำจะหายไป
ภาพจาก 有線新聞
วันที่ 8 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า เฝิงอี๋ซวน อดีตรองผู้อำนวยการกรมการเคหะของฮ่องกง กลับมาเป็นที่สนใจของประชาชนอีกครั้ง หลังห่างหายไปจากงานราชการเกือบ 10 ปี เมื่อคลิปของเธอขณะร่วมงานแถลงข่าวเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว กลายมาเป็นไวรัล จากเมคอัพการแต่งตาสุดแย่งซีน
เหตุการณ์เกิดกล่าวเกิดขึ้น เมื่อทางสมาคมศูนย์สตรีของฮ่องกง จัดงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 6 มีนาคม เพื่อประกาศผลการสำรวจเรื่อง "ความรุนแรงทางจิตใจในความสัมพันธ์ใกล้ชิด" ซึ่งสะท้อนว่า ความรุนแรงทางจิตใจยังเป็นปัญหาที่ยังมีการรับรู้ในสังคมไม่มากนัก
ระหว่างการแถลงข่าว เฝิงอี๋ซวน ได้กล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงทางจิตใจ ตลอดจนสะท้อนปัญหาที่สังคมยังขาดกฎหมายที่ชัดเจนในการดูแลเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตกลับโฟกัสผิดจุด เมื่อทุกคนต่างมุ่งความสนใจไปยังสไตล์การแต่งตาสุดแปลกของอดีตข้าราชการรายนี้
ยิ่งในช่วงที่เธอมองตรงมาด้านหน้า สลับไปมากับจังหวะที่เหลือบตาลงมองเอกสาร ทำให้พื้นที่บริเวณดวงตาของเธอดูโดดเด่ง ดึงดูดความสนใจ จนชาวเน็ตบางคนถึงขั้นตั้งคำถามว่าเธอ "ไปทำให้ช่างแต่งหน้าโกรธมาหรือเปล่า"
ต่อมา Hk01 สอบถามเรื่องนี้ไปยัง เฝิงอี๋ซวน เกี่ยวกับการแต่งหน้าของเธอ ว่าเป็นฝีมือช่างแต่งหน้าหรือไม่ และคาดคิดหรือไม่ว่าจะได้รับปฏิกิริยาจากผู้คนเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม เฝิงอี๋ซวน ได้ปฏิเสธกลับอย่างสุภาพ บอกเพียงว่า "ฉันไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอบคุณค่ะ"
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01