อดีตพนักงานเรือสำราญ เผย 6 โค้ดลับ พูดปุ๊บรู้กันทันที แต่ผู้โดยสารตรงหน้าไม่รู้เรื่อง

          อดีตพนักงานเรือสำราญ เผย 6 โค้ดลับที่ลูกเรือรู้กันทันที แต่ผู้โดยสารที่อยู่ตรงหน้าไม่รู้เรื่อง อาจฟังดูแปลกแต่มีความหมายเฉพาะ 

6 โค้ดลับที่พนักงานเรือสำราญรู้กัน
ภาพจาก Virrage Images / Shutterstock.com

          การล่องเรือสำราญเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่หลายคนใฝ่ฝัน หรืออาจเป็นเหมือนสวรรค์ของเหล่านักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี บนเรือสำราญนั้นจำเป็นต้องใช้พนักงานจำนวนมากที่เรียกว่าเป็น "เบื้องหลังอันทรงพลัง" ที่ทำให้การล่องเรือเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การเตรียมการไปจนถึงการให้บริการ รวมไปถึงการดูแลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะที่อยู่กลางทะเล  

          ดังนั้น เรื่องการสื่อสารบนเรือจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการใช้คำพูดที่สำคัญ ๆ บรรดาผู้โดยสารอาจจะไม่รู้ว่าพนักงานบนเรือสำราญนั้นจำเป็นต้องมี "โค้ดลับ" ที่รู้เฉพาะกันเอง เพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ผู้โดยสารบนเรือสำราญอาจได้ยินคำศัพท์แปลก ๆ มากมายที่พวกเขาไม่เข้าใจ แต่ความจริงแล้วมันคือ "ภาษาของเหล่าลูกเรือ" 

          วันที่ 5 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ UNILAD เผยเรื่องราวจากอดีตพนักงานบนเรือสำราญรายหนึ่ง ที่ได้ออกมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับโค้ดลับบนเรือสำราญผ่านทาง Reddit เขาได้เปิดเผยว่า ลูกเรือจะใช้คำและวลีสแลงมากมายในการพูดคุยกัน โดยมีจุดประสงค์หลักไม่ใช่เพียงแค่ไม่ให้ผู้โดยสารรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ แต่ยังป้องกันการร้องเรียนจากฝ่ายบริหารอีกด้วย

          โดยหลัก ๆ จะมี 6 โค้ดลับที่คนทำงานบนเรือสำราญใช้กัน ได้แก่ 

1. ได้กล้วย (Got a banana)

          เมื่อลูกเรือคนไหนทำผิดและถูกหัวหน้างานตำหนิ เราจะพูดว่าเขา "ได้กล้วย"  

2. มามากาโย (Mamagayo)

          เป็นคำที่พนักงานบนเรือสำราญใช้เรียกคนที่ละเลยหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน หากมีลูกเรือแอบอยู่ในห้องโดยสาร หรือไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน จะถูกเรียกว่า "มามากาโย"  

3. บริษัทรวย (Company rich)

          เมื่อลูกเรือทำอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ทำงานเสียหาย พวกเขาจะไม่เครียดมากนัก และจะพูดแค่ว่า "No problem. Company rich." (ไม่เป็นไร บริษัทรวย) 

4. Lagege 

          เป็นโค้ดลับเฉพาะที่ไม่มีความหมายโดยตรง แต่เป็นคำที่เหล่าลูกเรือมักใช้พูดกันเมื่อพวกเขากำลังยุ่งมาก หรือมีงานล้นมือ โดยจะพูดว่า "I'm lagege" หมายถึง ฉันยุ่งสุด ๆ 

5. Mucho Trabaho, Poco Denaro

          มาจากภาษาสเปนที่แปลว่า "งานเยอะ เงินน้อย" หมายถึง คนที่ได้เงินน้อย แต่ทำงานหนักกว่า และต่อมาพวกเขาก็จะรู้ว่า ถ้าอยากได้เงินมากขึ้น และทำงานน้อยลง ต้องไปสมัครงานอื่น 

6. Paisano / Paisana

          อดีตพนักงานเรือสำราญเผยว่า หากผู้โดยสารอยากแสดงความใจดีหรือเป็นมิตรกับลูกเรือ พวกเขาสามารถใช้คำเรียกว่า Paisano สำหรับผู้ชาย หรือ Paisana สำหรับผู้หญิง ซึ่งจะหมายถึงในทำนองว่า เป็นคนบ้านเดียวกัน 


ขอบคุณข้อมูลจาก UNILAD 
