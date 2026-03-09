อดีตพนักงานเรือสำราญ เผย 6 โค้ดลับ พูดปุ๊บรู้กันทันที แต่ผู้โดยสารตรงหน้าไม่รู้เรื่อง

อดีตพนักงานเรือสำราญ เผย 6 โค้ดลับที่ลูกเรือรู้กันทันที แต่ผู้โดยสารที่อยู่ตรงหน้าไม่รู้เรื่อง อาจฟังดูแปลกแต่มีความหมายเฉพาะ
ภาพจาก Virrage Images / Shutterstock.com
ดังนั้น เรื่องการสื่อสารบนเรือจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการใช้คำพูดที่สำคัญ ๆ บรรดาผู้โดยสารอาจจะไม่รู้ว่าพนักงานบนเรือสำราญนั้นจำเป็นต้องมี "โค้ดลับ" ที่รู้เฉพาะกันเอง เพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ผู้โดยสารบนเรือสำราญอาจได้ยินคำศัพท์แปลก ๆ มากมายที่พวกเขาไม่เข้าใจ แต่ความจริงแล้วมันคือ "ภาษาของเหล่าลูกเรือ"
โดยหลัก ๆ จะมี 6 โค้ดลับที่คนทำงานบนเรือสำราญใช้กัน ได้แก่
1. ได้กล้วย (Got a banana)
เมื่อลูกเรือคนไหนทำผิดและถูกหัวหน้างานตำหนิ เราจะพูดว่าเขา "ได้กล้วย"
2. มามากาโย (Mamagayo)
เป็นคำที่พนักงานบนเรือสำราญใช้เรียกคนที่ละเลยหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน หากมีลูกเรือแอบอยู่ในห้องโดยสาร หรือไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน จะถูกเรียกว่า "มามากาโย"
3. บริษัทรวย (Company rich)
เมื่อลูกเรือทำอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ทำงานเสียหาย พวกเขาจะไม่เครียดมากนัก และจะพูดแค่ว่า "No problem. Company rich." (ไม่เป็นไร บริษัทรวย)
4. Lagege
เป็นโค้ดลับเฉพาะที่ไม่มีความหมายโดยตรง แต่เป็นคำที่เหล่าลูกเรือมักใช้พูดกันเมื่อพวกเขากำลังยุ่งมาก หรือมีงานล้นมือ โดยจะพูดว่า "I'm lagege" หมายถึง ฉันยุ่งสุด ๆ
5. Mucho Trabaho, Poco Denaro
มาจากภาษาสเปนที่แปลว่า "งานเยอะ เงินน้อย" หมายถึง คนที่ได้เงินน้อย แต่ทำงานหนักกว่า และต่อมาพวกเขาก็จะรู้ว่า ถ้าอยากได้เงินมากขึ้น และทำงานน้อยลง ต้องไปสมัครงานอื่น
6. Paisano / Paisana
อดีตพนักงานเรือสำราญเผยว่า หากผู้โดยสารอยากแสดงความใจดีหรือเป็นมิตรกับลูกเรือ พวกเขาสามารถใช้คำเรียกว่า Paisano สำหรับผู้ชาย หรือ Paisana สำหรับผู้หญิง ซึ่งจะหมายถึงในทำนองว่า เป็นคนบ้านเดียวกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก UNILAD