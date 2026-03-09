เปิดจุดเช็กยาสีฟัน - ครีมปลอมยี่ห้อดัง 1 แสนชิ้น 6 ล้านบาท ดูจากหลอดรู้ได้ทันที

จับยาสีฟันปลอมยี่ห้อดังกว่า 1 แสนชิ้น มูลค่าร่วม 6 ล้าน ตำรวจเปิดจุดเช็กชัด ๆ จริงปลอมเช็กตรงไหน ดูได้จากสลากเลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
วันที่ 9 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค รายงานว่า ตำรวจ ปคบ. พบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสีฟันยี่ห้อ D.dent (ดี.เด้นท์) ปลอม แพร่ระบาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยจะขายในราคาถูกกว่าสินค้าจริง จึงทำการสืบสวนจนทราบถึงสถานที่จัดเก็บและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ว่ามีการลักลอบนำสินค้าปลอมมาเก็บไว้ในโกดังพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อรอการกระจายสินค้า
ย้อนไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. เข้าตรวจค้น สถานที่จัดเก็บและแพ็คส่งสินค้า ภายในโกดังแห่งหนึ่ง พบ Mr. Junxiao สัญชาติจีน แสดงตนเป็นผู้ดูแลสถานที่ ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ดังนี้
1. ยาสีฟันปลอม ยี่ห้อ D.dent (ดี.เด้นท์) จำนวน 95,600 หลอด
2. ยาสีฟันปลอม ยี่ห้อ Dentiste' (เดนทิสเต้) จำนวน 6,000 หลอด
3. ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวปลอม ยี่ห้อ GARNIER BODY ขวดสีเหลือง จำนวน 6,700 ขวด
4. ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวปลอม ยี่ห้อ GARNIER SKIN NATURALS ขวดสีชมพู จำนวน 1,500 ขวด
5. ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวปลอม ยี่ห้อ จีจี้ ไวท์เทนนิ่ง บอดี้ โลชั่น จำนวน 10,592 ขวด
6. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าปลอม ยี่ห้อ เยอร์พอล อินเท็นซีฟ ไฮยาวิตามิน จำนวน 800 กล่อง
7. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ฉลากระบุเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่มีภาษาไทย ไม่มีเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์ รวม 4 รายการ จำนวน 1,680 กล่อง
รวมตรวจยึดของกลาง รวม 10 รายการ รวมทั้งสิ้น 122,872 ชิ้น มูลค่ากว่า 6,000,000 บาท ส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดี
ในการตรวจค้น ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดบรรจุอยู่ภายในกล่องลังระบุเป็นภาษาจีน ไม่พบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ เมื่อตรวจสอบไปยัง บริษัท ผู้ผลิต ยาสีฟัน ดี.เด้นท์ ได้รับการยืนยันว่า ยาสีฟัน ดี.เด้นท์ ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ ไม่ใช่ยาสีฟันที่บริษัทผลิตและจัดจำหน่าย โดยระบุข้อสังเกตดังนี้
- สินค้าที่ผลิตตั้งแต่ มกราคม 2569 สินค้าปลอมจะไม่มีซีนพลาสติก ที่มีลายน้ำ โลโก้ ดี.เด้นท์
- สินค้าปลอมไม่มีสติกเกอร์กันปลอม ซึ่งเป็นโลโก้บริษัท
- สินค้าปลอมเมื่อแสกน QR CODE ที่อยู่ บนหลอดผลิตภัณฑ์ขึ้นข้อความ YAOGAO สินค้าจริง จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ตัวเลขและตัวอักษรรวมกัน
- หลังเลขล็อตการผลิต (SRS) สินค้าปลอมไม่มีอักษร A หรือ B ท้ายเลขล็อต (A=ผลิตกลางวัน B=ผลิตกลางคืน)
- วันเดือนปีหมดอายุ สินค้าจริงจะมีอายุหลังการผลิต 3 ปี สินค้าปลอมจะระบุวันหมดอายุหลังจากผลิต 2 ปี
จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า โกดังสินค้าดังกล่าวมีกลุ่มนายทุนชาวจีนเป็นผู้เช่า โดยลักลอบนำเข้าสินค้าปลอมจากต่างประเทศ และนำมาจัดเก็บที่โกดังเก็บสินค้าในพื้นที่ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศไทย ทำการโฆษณาจำหน่ายสินค้าปลอมผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์โดยเปลี่ยนชื่อร้านค้าเป็นประจำ และระบุจ่าหน้า สถานที่ ผู้ส่ง ต่างสถานที่กันไปเพื่อเป็นการอำพราง และหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือใช้วิธีให้ผู้ขาย หรือขายโดยให้ตัวแทนขายปักตะกร้าสินค้า โดยไม่ต้องสต็อกสินค้า
เมื่อขายได้ทางโกดังจะเป็นผู้ส่งให้ โดยจ่าหน้าชื่อร้านและสถานที่ส่งในนามร้านค้า โดยเมื่อมีการสั่งซื้อ จะทำการบรรจุส่งให้ลูกค้าชาวไทย มียอดขายประมาณวันละ 500-1,000 ชิ้น โดยทำมาแล้วประมาณ 1 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
วันที่ 9 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค รายงานว่า ตำรวจ ปคบ. พบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสีฟันยี่ห้อ D.dent (ดี.เด้นท์) ปลอม แพร่ระบาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยจะขายในราคาถูกกว่าสินค้าจริง จึงทำการสืบสวนจนทราบถึงสถานที่จัดเก็บและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ว่ามีการลักลอบนำสินค้าปลอมมาเก็บไว้ในโกดังพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อรอการกระจายสินค้า
ย้อนไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. เข้าตรวจค้น สถานที่จัดเก็บและแพ็คส่งสินค้า ภายในโกดังแห่งหนึ่ง พบ Mr. Junxiao สัญชาติจีน แสดงตนเป็นผู้ดูแลสถานที่ ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ดังนี้
1. ยาสีฟันปลอม ยี่ห้อ D.dent (ดี.เด้นท์) จำนวน 95,600 หลอด
2. ยาสีฟันปลอม ยี่ห้อ Dentiste' (เดนทิสเต้) จำนวน 6,000 หลอด
3. ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวปลอม ยี่ห้อ GARNIER BODY ขวดสีเหลือง จำนวน 6,700 ขวด
4. ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวปลอม ยี่ห้อ GARNIER SKIN NATURALS ขวดสีชมพู จำนวน 1,500 ขวด
5. ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวปลอม ยี่ห้อ จีจี้ ไวท์เทนนิ่ง บอดี้ โลชั่น จำนวน 10,592 ขวด
6. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าปลอม ยี่ห้อ เยอร์พอล อินเท็นซีฟ ไฮยาวิตามิน จำนวน 800 กล่อง
7. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ฉลากระบุเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่มีภาษาไทย ไม่มีเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์ รวม 4 รายการ จำนวน 1,680 กล่อง
รวมตรวจยึดของกลาง รวม 10 รายการ รวมทั้งสิ้น 122,872 ชิ้น มูลค่ากว่า 6,000,000 บาท ส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดี
ในการตรวจค้น ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดบรรจุอยู่ภายในกล่องลังระบุเป็นภาษาจีน ไม่พบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ เมื่อตรวจสอบไปยัง บริษัท ผู้ผลิต ยาสีฟัน ดี.เด้นท์ ได้รับการยืนยันว่า ยาสีฟัน ดี.เด้นท์ ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ ไม่ใช่ยาสีฟันที่บริษัทผลิตและจัดจำหน่าย โดยระบุข้อสังเกตดังนี้
- สินค้าที่ผลิตตั้งแต่ มกราคม 2569 สินค้าปลอมจะไม่มีซีนพลาสติก ที่มีลายน้ำ โลโก้ ดี.เด้นท์
- สินค้าปลอมไม่มีสติกเกอร์กันปลอม ซึ่งเป็นโลโก้บริษัท
- สินค้าปลอมเมื่อแสกน QR CODE ที่อยู่ บนหลอดผลิตภัณฑ์ขึ้นข้อความ YAOGAO สินค้าจริง จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ตัวเลขและตัวอักษรรวมกัน
- หลังเลขล็อตการผลิต (SRS) สินค้าปลอมไม่มีอักษร A หรือ B ท้ายเลขล็อต (A=ผลิตกลางวัน B=ผลิตกลางคืน)
- วันเดือนปีหมดอายุ สินค้าจริงจะมีอายุหลังการผลิต 3 ปี สินค้าปลอมจะระบุวันหมดอายุหลังจากผลิต 2 ปี
จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า โกดังสินค้าดังกล่าวมีกลุ่มนายทุนชาวจีนเป็นผู้เช่า โดยลักลอบนำเข้าสินค้าปลอมจากต่างประเทศ และนำมาจัดเก็บที่โกดังเก็บสินค้าในพื้นที่ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศไทย ทำการโฆษณาจำหน่ายสินค้าปลอมผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์โดยเปลี่ยนชื่อร้านค้าเป็นประจำ และระบุจ่าหน้า สถานที่ ผู้ส่ง ต่างสถานที่กันไปเพื่อเป็นการอำพราง และหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือใช้วิธีให้ผู้ขาย หรือขายโดยให้ตัวแทนขายปักตะกร้าสินค้า โดยไม่ต้องสต็อกสินค้า
เมื่อขายได้ทางโกดังจะเป็นผู้ส่งให้ โดยจ่าหน้าชื่อร้านและสถานที่ส่งในนามร้านค้า โดยเมื่อมีการสั่งซื้อ จะทำการบรรจุส่งให้ลูกค้าชาวไทย มียอดขายประมาณวันละ 500-1,000 ชิ้น โดยทำมาแล้วประมาณ 1 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค