ทรัมป์ ลั่นสงครามกับอิหร่านจะจบในเร็ว ๆ นี้ - ราคาน้ำมันโลกลดฮวบในคืนเดียว

ทรัมป์ ลั่นสงครามกับอิหร่าน จะสิ้นสุดลงเร็ว ๆ นี้ ขู่ถล่มหนักขึ้น 20 เท่า หากยังขวางการขนส่งน้ำมันที่ช่องแคบฮอร์มุซ ด้านราคาน้ำมันโลกลดฮวบในชั่วข้ามคืน
ภาพจาก ATTA KENARE / AFP
วันที่ 10 มีนาคม 2569 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกมาระบุว่าสงครามที่อิหร่าน "จะจบลงในไม่ช้า" โดยเรียกสงครามที่กินเวลานาน 10 วันนี้ว่าเป็น "การเดินทางระยะสั้น"
ระหว่างในสัมภาษณ์สื่อที่รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ ทรัมป์ อ้างว่าสหรัฐฯ และอิสราเอล ได้โจมตีเป้าหมายไปร่วม 5,000 จุด นับตั้งแต่เริ่มสงครามเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ก่อนที่อิหร่านจะแต่งตั้ง โมจตาบา คาเมเนอี ผู้เป็นลูก ขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่แทน
อย่างไรก็ตาม แม้ทรัมป์ดูเหมือนจะบอกว่าสงครามจะสิ้นสุดลงในเร็ว ๆ นี้ แต่ยังคงขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านหนักยิ่งขึ้น หากยังคงปิดกั้นการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซต่อไป จนกระทบต่อราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก
"ผมจะไม่ยอมให้ระบอบก่อการร้ายจับโลกเป็นตัวประกันและพยายามหยุดการส่งออกน้ำมันของโลก และหากอิหร่านทำสิ่งใดก็ตามเพื่อทำเช่นนั้น พวกเขาจะถูกโจมตีในระดับที่หนักกว่าเดิมมาก ๆ" ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าว และประกาศว่าสหรัฐฯ จะยุติภัยคุกคามในช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมเสนอการประกันความเสี่ยงทางการเมือง ให้แก่เรือบรรทุกน้ำมันที่ปฏิบัติการในอ่าวเปอร์เซีย โดยให้ความมั่นใจว่า "เราอาจเดินทางไปพร้อมกับพวกเขาเพื่อให้ความคุ้มครอง"
ทรัมป์ ระบุอีกว่า สหรัฐฯ และอิสราเอล จะยังคงโจมตีคลังเก็บโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ "เรารู้ทุกจุดที่พวกเขาใช้ผลิตโดรน และมันจะถูกโจมตีทีละแห่ง ทีละแห่ง" และย้ำว่าขณะนี้ขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านลดลงเหลือเพียง 10% หรือาจจะน้อยกว่านั้น
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ที่จะให้สัมภาษณ์สื่อ ทรัมป์ได้กล่าวในที่ประชุมของพรรครีพับลิกันที่สโมสรกอล์ฟของเขาว่า สงครามในอิหร่านเป็นเพียงการเดินทางระยะสั้น ๆ โดนยืนกรานว่าปฏิบัติการดังกล่าวจะยังดำเนินต่อไป จนกว่าศัตรูจะพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดโดยสิ้นเชิง พร้อมกันนั้นยังระบุว่า "ตอนนี้เราได้รับชัยชนะแล้วในหลาย ๆ ทาง แต่เรายังชนะไม่มากพอ"
ภาพจาก JIM WATSON / AFP
สรุปท่าทีของทรัมป์ ต่อสงครามกับอิหร่าน
ขณะที่สำนักข่าวบีบีซี ได้สรุปข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์สื่อหลายแห่งของทรัมป์ ตลอดจนการกล่าวในที่ประชุมพรรครีพับลิกัน และการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับแนวโน้มสงครามกับอิหร่าน ดังนี้
- ทรัมป์ บอกกับ CBS News ว่า "ผมคิดว่าสงครามกำลังจะเสร็จสิ้นมาก ๆ แล้ว" โดยชี้ว่าสหรัฐฯ ก้าวไปไกลกว่าแผนที่วางไว้มาก
- ระหว่างการพูดคุยกับ NBC ทรัมป์ยังเปิดช่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเข้าครอบครองน้ำมันของอิหร่าน โดยกล่าวว่า "แน่นอนว่ามีคนพูดถึงเรื่องนี้"
- ทรัมป์ กล่าวกับ New York Post ว่าเขาไม่ปลื้มผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน แต่ในการแถลงข่าวหลังจากนั้น เขาไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าต้องการให้ใครมานั่งตำแหน่งดังกล่าว
- ทรัมป์ ย้ำว่าปฏิบัติการในอิหร่านเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ แต่เขาต้องการทำให้มั่นใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้อีกเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นภารกิจที่ใหญ่กว่ามาก
- ทรัมป์กล่าวว่า สงครามจะสิ้นสุดในเร็ว ๆ นี้
ราคาน้ำมันโลกดิ่งลงอย่างรวดเร็ว
ราคาน้ำมันโลกลดลงในชั่วข้ามคืน ภายหลังจากที่ทรัมป์ ประกาศว่าสงครามจะสิ้นสุดลงในเร็ว ๆ นี้ โดยน้ำมันดิบเบรนท์ ลดลงประมาณ 8.5% อยู่ที่ 92.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (ราว 2,930 บาท) ขณะที่น้ำมันซึ่งซื้อขายในสหรัฐฯ ก็ลดลงประมาณ 9% เช่นกัน อยู่ที่ 88.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (ราว 2,800 บาท) แม้ราคาจะยังคงสูงกว่าช่วงเวลาก่อนเริ่มสงครามอยู่ราว 30% ก็ตาม
ทางด้านตลาดหุ้นเอเชีย ดูเหมือนได้รับแรงหนุนจากการลดลงของราคาน้ำมันในช่วงต้นการซื้อ-ขาย โดยดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 2.8% และดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นในเอชเยได้รับผลกระทบหนักจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคนี้เป็นลูกค้ารายใหญ่ของประเทศในอ่าวเปอร์เชีย
ทรัมป์ ขู่โจมตีหนักขึ้น 20 เท่า หากอิหร่านยังขวางการขนส่งน้ำมัน
ในเรื่องเกี่ยวกับน้ำมัน ทรัมป์ ได้ออกคำเตือนอีกครั้งไปถึงอิหร่าน เกี่ยวกับการขัดขวางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ โดยระบุว่า "หากอิหร่านทำอะไรก็ตามที่หยุดยั้งการไหลเวียนของน้ำมันภายในช่องแคบฮอร์มุซ พวกเขาจะถูกสหรัฐฯ ถล่มหนักขึ้นอีก 20 เท่า ยิ่งกว่าที่ถูกถล่มมา"
"นอกจากนี้ เราจะทำลายเป้าหมายที่ทำลายได้ง่าย ซึ่งจะทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่อิหร่านจะฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งในฐานะประเทศ ขอย้ำอีกครั้งว่า ความตาย ไฟ และความพิโรธ จะครอบงำพวกเขา แต่ผมหวังและภาวนาว่ามันจะไม่เกิดขึ้น !"
ขอบคุณข้อมูลจาก Aljazeera, BBC
ขอบคุณภาพจาก JIM WATSON / AFP, ATTA KENARE / AFP