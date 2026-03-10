เปิด 14 นามสกุล เสี่ยงแพ้ยาสลบ สาวในตระกูลเผย ครอบครัวเคยสูญเสียในห้องผ่าตัดจริง

เผย 14 นามสกุลคนไทย เสี่ยงภาวะแพ้ยาสลบ เสียงสะท้อนจากคนในตระกูล เคยสูญเสียญาติกลางห้องผ่าตัด ย้ำต้องแจ้งแพทย์ก่อนทุกครั้ง
ประเด็นเรื่อง ภาวะแพ้ยาสลบ Malignant Hyperthermia (MH) กลับมาเป็นที่สนใจในสังคมอีกครั้ง หลังกรณีนักธุรกิจวัย 37 ปี เข้ารับการศัลยกรรมจมูกในคลินิกเสริมความงาม ด้วยงบประมาณเกือบครึ่งล้านบาท แต่ภายหลังการผ่าตัดกลับเกิดอาการผิดปกติรุนแรง ต้องถูกส่งตัวเข้าห้อง ICU และมีค่ารักษาพยาบาลพุ่งทะลุ 2 ล้านบาท
เกี่ยวกับเรื่องนี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและวิสัญญีแพทย์ให้ข้อมูลว่า ภาวะ Malignant Hyperthermia ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการตอบสนองต่อยาสลบบางชนิด และมีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของผู้ป่วย ภาวะนี้เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการทำงานของแคลเซียมในเซลล์กล้ามเนื้อ เมื่อได้รับยาสลบบางชนิด เช่น ยาดมสลบกลุ่ม Halogenated agents หรือยาหย่อนกล้ามเนื้อบางตัว จะทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งอย่างรุนแรงทั่วร่างกาย
ส่งผลให้ระบบเผาผลาญทำงานผิดปกติอย่างเฉียบพลัน อุณหภูมิร่างกายอาจพุ่งสูงถึง 40-43 องศาเซลเซียส ในเวลาอันรวดเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้อสลาย เลือดเป็นกรด และอาจเกิดภาวะไตวาย หากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ แม้อุบัติการณ์จะพบได้เพียงประมาณ 1 ใน 100,000 คน เท่านั้น
ก่อนหน้านี้ นพ.กิตติธัช สินพิพัฒน์พร หรือ หมอคิม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ได้ให้ข้อมูลผ่าน TikTok ว่า ภาวะ Malignant Hyperthermia สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนเด่น และในประเทศไทยเคยมีรายงานผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับบางตระกูล จึงมีการเผยแพร่รายชื่อนามสกุลที่พบประวัติความเสี่ยงสะสมจำนวน 14 นามสกุล ได้แก่
1. จิวเยี่ยน
2. ทิพยไกรสร
3. เพ็ชรงาม
4. อินเทพ
5. แป้นขอม
6. ต๊อดแก้ว
7. เจริญดง
8. โพธิเดช
9. มาวงศ์
10. แก่นจันทร์โส
11. ปรางทอง
12. อ่อนนภา
13. กลมกลิ้ง
14. อุ้ยน้ำเที่ยง
อย่างไรก็ตาม แพทย์ย้ำว่า การวินิจฉัยโรคไม่ได้ใช้นามสกุลเป็นเกณฑ์ทางการแพทย์ เพราะความผิดปกติของยีนสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายครอบครัว และบุคคลทั่วไปก็อาจมีความเสี่ยงได้เช่นกัน สิ่งสำคัญคือหากมีประวัติคนในครอบครัวเคยเสียชีวิตหรือมีอาการผิดปกติระหว่างดมยาสลบ ควรแจ้งแพทย์ทุกครั้งก่อนการผ่าตัด
สาวในตระกูลเสี่ยง เล่าประสบการณ์ตรงจากครอบครัว
เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict แชร์โพสต์ของหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งระบุว่าตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่ใช้นามสกุลอยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยเธอออกมาเล่าประสบการณ์ของครอบครัวที่ต้องเผชิญกับภาวะนี้มานานกว่า 30 ปี
หญิงสาวเล่าว่า จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อ คุณอาของเธอเสียชีวิตในห้องผ่าตัด ขณะเข้ารับการผ่าตัดซีสต์เล็ก ๆ หลังติ่งหู ทั้งที่สุขภาพแข็งแรงดี ทำให้ครอบครัวช็อกอย่างมาก และแพทย์ในเวลานั้นระบุว่าสาเหตุเกิดจากการแพ้ยาสลบ
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ครอบครัวต้องระมัดระวังอย่างมาก ทุกครั้งที่ญาติคนใดจำเป็นต้องผ่าตัด จะต้องแจ้งแพทย์ถึงประวัติการเสียชีวิตจากการดมยาสลบเสมอ เพื่อให้ทีมแพทย์เตรียมวิธีดมยาที่ปลอดภัยกว่า รวมถึงเตรียมยาต้านพิษไว้ล่วงหน้า
ต่อมาเมื่อหลานในครอบครัวต้องเข้ารับการผ่าตัด แพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ช่วยวางแผนหลีกเลี่ยงยาที่มีความเสี่ยง พร้อมเตรียมยาฉุกเฉินไว้รองรับ ทำให้การผ่าตัดผ่านไปอย่างปลอดภัย
ในเวลาต่อมา ตัวเธอเองก็จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดไซนัสและผ่าตัดโพรงจมูก ซึ่งทุกครั้งต้องแจ้งประวัติการแพ้ยาสลบของครอบครัวกับวิสัญญีแพทย์ ทำให้ทีมแพทย์ต้องเลือกวิธีดมยาที่ปลอดภัยที่สุด และเตรียมการอย่างละเอียด
แม้จะรู้ว่ามีแพทย์ดูแลอย่างดี แต่เธอยอมรับว่า ทุกครั้งที่ต้องเข้าห้องผ่าตัดก็ยังรู้สึกหวาดกลัว ถึงขั้นสั่งเสียกับสามีไว้ล่วงหน้า ก่อนจะเข้ารับการผ่าตัด
ภายหลังแพทย์ได้เสนอให้ครอบครัวเข้าร่วมการศึกษาทางพันธุกรรม โดยมีการเก็บตัวอย่างเลือดจากญาติหลายคนส่งไปตรวจในต่างประเทศ เพื่อค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะ Malignant Hyperthermia
ผลการตรวจพบว่า ในบรรดาพี่น้องของพ่อเธอ มีประมาณ 4 คนจาก 9 คนที่มียีนเสี่ยง ทำให้ลูกหลานของคนเหล่านั้นต้องเข้ารับการตรวจต่อไป เพราะภาวะนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้จริง
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวของเธอก็ได้รับข่าวดี เมื่อผลตรวจพบว่า พ่อของเธอไม่ได้มียีนเสี่ยง ส่งผลให้เธอและพี่น้องไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกต่อไป
หญิงสาวระบุว่า เหตุผลที่ออกมาเล่าเรื่องนี้ เพราะต้องการให้ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับการแพ้ยาสลบ หรืออยู่ในตระกูลที่เคยมีรายงานความเสี่ยง ตระหนักและแจ้งแพทย์ก่อนการผ่าตัดทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำรอย
ขอบคุณข้อมูลจาก
TikTok @dr.kimtun, Drama-addict, เดลินิวส์