สาวใหญ่สะบึม อึ๋มขึ้น 11 ไซซ์ ใน 1 ปี จากที่เคยเกลียดตัวเอง พลิกทำเงินเดือนละเกือบ 2 ล้าน

สาวใหญ่สะบึม อึ๋มขึ้น 11 ไซซ์ ใน 1 ปี เผยเหตุภาวะเต้านมโตผิดปกติ จะผ่าตัดลดไซซ์ก็ไม่ได้ จากที่เคยเกลียดตัวเอง-ถูกคุกคาม พลิกเป็นช่องทางทำเงิน เดือนละเกือบ 2 ล้าน
ด้วยหน้าอกหน้าใจใหญ่สะดุดตา แม่ของเธอเริ่มเป็นกังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของลูกสาว ซัมเมอร์จึงไปพบแพทย์ตั้งแต่ตอนอายุ 14 ปี แต่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปยืนยันว่าเธอก็แค่มีหน้าอกใหญ่เท่านั้น และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของเด็กสาวก็สูงเกินกว่าจะเข้ารับการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกได้ เธอจึงถูกส่งตัวกลับโดยไม่ได้รับการรักษา
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
ในที่สุดเด็กสาวก็ได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการ แต่เป็นอีกครั้งที่เธอพบกับความผิดหวัง เนื่องจากศัลยแพทย์ชี้ว่าค่า BMI ของเธอสูงเกินกว่าจะดำเนินการผ่าตัดได้
ด้วยภาวะดังกล่าว ซัมเมอร์เผยว่าตอนที่เป็นวัยรุ่น เธอมักถูกจ้องมองอย่างไม่เหมาะสมอยู่บ่อย ๆ เธอถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนั่นทำให้เธอขาดความมั่นใจ และเกลียดร่างกายของตัวเอง
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
เธอยังถูกบอกให้สวมชุดมิดชิดปกปิดร่างกาย ทั้งที่เธอสวมเสื้อแขนยาวกับกระโปรงอยู่แล้ว
ซัมเมอร์ ซึ่งเคยทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ ยังมักจะถูกลูกค้าเย้ยหยัน จนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็มาถึงขีดจำกัด แต่ขณะที่กำลังร้องไห้อยู่ด้านหลังร้านนั่นเอง เชฟก็เข้ามาหา พร้อมหยิบโทรศัพท์มือถือของซัมเมอร์ไป บอกว่าเขาจะสร้างบัญชี OnlyFans ให้
จากที่เคยร้องขอการผ่าตัดลดไซซ์หน้าอกในอดีต ตอนนี้ต่อให้มีคนเสนอจะผ่าตัดให้เธอก็คงปฏิเสธ อาชีพใหม่ทำให้เธอมั่นใจในเรือนร่างของตัวเองมากขึ้น โดยยืนยันว่าเธอจะยอมผ่าตัดลดขนาดมันก็ต่อเมื่อส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเท่านั้น
ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun
ขอบคุณภาพจาก Instagram scotchdolly97
วันที่ 3 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เดอะซัน รายงานเรื่องราวของ ซัมเมอร์ โรเบิร์ต สาวจากสหราชอาณาจักร ที่เกิดมาพร้อมกับภาวะเต้านมโตผิดปกติ (Macromastia) ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาสุดหนักอก หน้าอกใหญ่ยิ่งกว่าคนทั่วไปจนถูกสั่งห้ามสวมบิกินี่ตอนเป็นวัยรุ่น แถมเต้ายังโตขึ้นไม่หยุด ชนิดที่อัปไซซ์ขึ้นถึง 11 คัพ ภายใน 1 ปี
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
ด้วยหน้าอกหน้าใจใหญ่สะดุดตา แม่ของเธอเริ่มเป็นกังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของลูกสาว ซัมเมอร์จึงไปพบแพทย์ตั้งแต่ตอนอายุ 14 ปี แต่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปยืนยันว่าเธอก็แค่มีหน้าอกใหญ่เท่านั้น และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของเด็กสาวก็สูงเกินกว่าจะเข้ารับการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกได้ เธอจึงถูกส่งตัวกลับโดยไม่ได้รับการรักษา
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
หลังจากนั้น หน้าอกของซัมเมอร์ยังคงใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ แต่แพทย์เพิ่งจะเริ่มแสดงความกังวลตอนที่ตรวจพบก้อนเนื้อ อย่างไรก็ตาม โชคดีที่มันไม่ใช่เนื้อร้าย ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเธอควรได้รับการผ่าตัดลดขนาดเพื่อความปลอดภัย
ในที่สุดเด็กสาวก็ได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการ แต่เป็นอีกครั้งที่เธอพบกับความผิดหวัง เนื่องจากศัลยแพทย์ชี้ว่าค่า BMI ของเธอสูงเกินกว่าจะดำเนินการผ่าตัดได้
ณ จุดนั้น ซัมเมอร์ที่มีความสูงประมาณ 149 เซนติเมตร ต้องเปลี่ยนบราโดยอัปไซซ์เพิ่มขึ้นถึง 11 ไซซ์ ในเวลาเพียง 1 ปี โดยเธอชี้ว่าเต้าของเธอจะเพิ่มขึ้น 1 ไซซ์ ในทุก ๆ เดือน มันทำให้เธอสับสนมาก ๆ
แม้ศัลยแพทย์จะไม่สามารถทำการผ่าตัดให้ได้ แต่อย่างน้อยเขาก็มีคำตอบให้ว่าปัญหาที่ซัมเมอร์กำลังเผชิญคืออะไร โดยมีการวินิจฉัยว่าเธอกำลังเผชิญภาวะเต้านมโตผิดปกติ ซึ่งเป็นภาวะที่เต้านมขยายใหญ่ผิดสัดส่วน
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
ด้วยภาวะดังกล่าว ซัมเมอร์เผยว่าตอนที่เป็นวัยรุ่น เธอมักถูกจ้องมองอย่างไม่เหมาะสมอยู่บ่อย ๆ เธอถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนั่นทำให้เธอขาดความมั่นใจ และเกลียดร่างกายของตัวเอง
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
"เคยมีพ่อแม่ของแฟนเก่าบอกว่า ฉันไม่ควรสวมบิกินี่ในสระว่ายน้ำ ฉันแบบ…แล้วจะให้ฉันใส่อะไรล่ะ ?" ซัมเมอร์ กล่าว แถมเมื่อไม่นานมานี้เธอก็เพิ่งถูกไล่ออกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
เธอยังถูกบอกให้สวมชุดมิดชิดปกปิดร่างกาย ทั้งที่เธอสวมเสื้อแขนยาวกับกระโปรงอยู่แล้ว
ซัมเมอร์ ซึ่งเคยทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ ยังมักจะถูกลูกค้าเย้ยหยัน จนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็มาถึงขีดจำกัด แต่ขณะที่กำลังร้องไห้อยู่ด้านหลังร้านนั่นเอง เชฟก็เข้ามาหา พร้อมหยิบโทรศัพท์มือถือของซัมเมอร์ไป บอกว่าเขาจะสร้างบัญชี OnlyFans ให้
แม้เธอคิดว่าการทำแบบนั้นคงไม่ช่วยอะไร แต่หลังจากโพสต์ลง Snapchat ตามที่เชฟแนะนำ เธอก็ตื่นมาพบว่ามีเงินเข้าบัญชี 420 ปอนด์ (ราว 17,800 บาท) ทั้งที่ยังไม่ได้ลงภาพอะไรเลยแม้แต่ภาพเดียว นับจากนั้นเอง อาชีพใหม่ของซัมเมอร์ก็เริ่มขึ้น ซึ่งสามารถทำเงินให้เธอได้ถึงเดือนละ 45,000 ปอนด์ (ราว 1.91 ล้านบาท)
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
จากที่เคยร้องขอการผ่าตัดลดไซซ์หน้าอกในอดีต ตอนนี้ต่อให้มีคนเสนอจะผ่าตัดให้เธอก็คงปฏิเสธ อาชีพใหม่ทำให้เธอมั่นใจในเรือนร่างของตัวเองมากขึ้น โดยยืนยันว่าเธอจะยอมผ่าตัดลดขนาดมันก็ต่อเมื่อส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเท่านั้น
"ตอนนี้ฉันรักร่างกายของตัวเองมากแล้ว ฉันมั่นใจในผิวของฉันมาก ๆ และฉันก็แฮปปี้ที่มันกลายมาเป็นเรื่องดี ๆ ได้ เพราะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยในช่วงที่ฉันเติบโตมา แต่ตอนนี้มันเป็นแบบนั้นไปแล้ว และฉันก็มีความสุขค่ะ" ซัมเมอร์ กล่าว
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
ภาพจาก Instagram scotchdolly97
ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun
ขอบคุณภาพจาก Instagram scotchdolly97