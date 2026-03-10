กรุงเทพฯ ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน เมืองที่ดีที่สุดของเอเชีย เสน่ห์ดึงดูดที่มากกว่าอาหาร

กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุดของเอเชีย 2569 จากนิตยสาร DestinAsian ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน ยกเป็นสวรรค์แห่งอาหาร ผสมผสานแหล่งบันเทิง-กิน-ดื่ม
นับเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง ที่กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลเมืองที่ดีที่สุดของเอเชีย โดยมี โตเกียว ตามมาเป็นอันดับ 2 โดยทางนิตยสารระบุว่า กรุงเทพฯ คือแหล่งดึงดูดนักเดินทางและผู้ประกอบการมาอย่างยาวนาน เมืองแห่งเทพธิดานี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันคดเคี้ยว ในมหานครที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ จิตใจเปิดกว้างที่หยั่งรากลึกและความอดทนต่อวิถีชีวิตที่แตกต่าง หล่อหลอมให้เกิดบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและความเป็นอิสระ
10 อันดับเมืองที่ดีที่สุดของเอเชีย
วันที่ 6 มีนาคม 2569 นิตยสาร DestinAsian ประกาศผลรางวัล Readers’ Choice Awards พบ กรุงเทพมหานคร คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุดของทวีปเอเชีย ประจำปี 2569 ในการทำแบบสำรวจจากผู้อ่านกว่า 45,000 คนทั่วโลก ครอบคลุม 38 หมวดหมู่ ตั้งแต่สายการบินที่ดีที่สุด เกาะที่ดีที่สุด ไปจนถึงเมืองที่ดีที่สุดของเอเชีย
กรุงเทพฯ ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของอาหารสตรีตฟู้ด และยังโดดเด่นในด้านอาหารชั้นเลิศเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานของวัดเก่าแก่ ตลาดน้ำ สถานบันเทิงยามค่ำคืน ตลอดจนร้านค้าปลีกและโรงแรมหรู จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองหลวงของไทยจะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดของโลก
1. กรุงเทพมหานคร
2. โตเกียว
3. สิงคโปร์
4. ฮ่องกง
5. จาการ์ตา
6. โฮจิมินห์ซิตี้
7. กัวลาลัมเปอร์
8. เกียวโต
9. ฮานอย
10. มาเก๊า
ขอบคุณข้อมูลจาก DestinAsian