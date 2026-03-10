HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

กรุงเทพฯ ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน เมืองที่ดีที่สุดของเอเชีย เสน่ห์ดึงดูดที่มากกว่าอาหาร

          กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุดของเอเชีย 2569 จากนิตยสาร DestinAsian ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน ยกเป็นสวรรค์แห่งอาหาร ผสมผสานแหล่งบันเทิง-กิน-ดื่ม 

กรุงเทพฯ อันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุดของเอเชีย 2569

          วันที่ 6 มีนาคม 2569 นิตยสาร DestinAsian ประกาศผลรางวัล Readers’ Choice Awards พบ กรุงเทพมหานคร คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุดของทวีปเอเชีย ประจำปี 2569 ในการทำแบบสำรวจจากผู้อ่านกว่า 45,000 คนทั่วโลก ครอบคลุม 38 หมวดหมู่ ตั้งแต่สายการบินที่ดีที่สุด เกาะที่ดีที่สุด ไปจนถึงเมืองที่ดีที่สุดของเอเชีย

          นับเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง ที่กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลเมืองที่ดีที่สุดของเอเชีย โดยมี โตเกียว ตามมาเป็นอันดับ 2 โดยทางนิตยสารระบุว่า กรุงเทพฯ คือแหล่งดึงดูดนักเดินทางและผู้ประกอบการมาอย่างยาวนาน เมืองแห่งเทพธิดานี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันคดเคี้ยว ในมหานครที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ จิตใจเปิดกว้างที่หยั่งรากลึกและความอดทนต่อวิถีชีวิตที่แตกต่าง หล่อหลอมให้เกิดบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและความเป็นอิสระ 

          กรุงเทพฯ ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของอาหารสตรีตฟู้ด และยังโดดเด่นในด้านอาหารชั้นเลิศเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานของวัดเก่าแก่ ตลาดน้ำ สถานบันเทิงยามค่ำคืน ตลอดจนร้านค้าปลีกและโรงแรมหรู จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองหลวงของไทยจะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดของโลก 

10 อันดับเมืองที่ดีที่สุดของเอเชีย 

          1. กรุงเทพมหานคร
          2. โตเกียว
          3. สิงคโปร์
          4. ฮ่องกง
          5. จาการ์ตา
          6. โฮจิมินห์ซิตี้
          7. กัวลาลัมเปอร์
          8. เกียวโต
          9. ฮานอย
          10. มาเก๊า 


ขอบคุณข้อมูลจาก DestinAsian
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรุงเทพฯ ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน เมืองที่ดีที่สุดของเอเชีย เสน่ห์ดึงดูดที่มากกว่าอาหาร โพสต์เมื่อ 10 มีนาคม 2569 เวลา 15:14:13 1,045 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย