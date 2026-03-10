HILIGHT
ไวรัล ครูคิดระบบเช็กชื่อแบบใหม่ ทำเด็ก ๆ ตื่นเต้น ห้องเรียนไม่น่าเบื่อ ข้อมูลไม่ตกหล่นชัวร์

          ครูปิ๊งไอเดีย เช็กชื่อระบบบาร์โค้ด สแกนไวเหมือนอยู่หน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์ ข้อมูลแม่นยำแบบเรียลไทม์ เป็นไวรัลทะลุ 7 แสนวิว

ครูคิดระบบเช็กชื่อแบบใหม่
ภาพจาก TikTok @sloth_30

          หลายคนที่ผ่านประสบการณ์วัยเรียน คงจะจำได้กับบางชั้นในห้องเรียน เช่น การเช็กชื่อก่อนเข้าเรียน ซึ่งปกติแล้วครูต้องเรียกชื่อทีละคน และถือว่าเป็นขั้นตอนที่กินเวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียว

ครูคิดระบบเช็กชื่อแบบใหม่
ภาพจาก TikTok @sloth_30

          ล่าสุด (10 มีนาคม 2569) โลกออนไลน์ แชร์คลิปการเช็กชื่อแนวใหม่ ซึ่งถูกโพสต์โดย TikTok @sloth_30 หรือ ครูป๋อม โพสต์วิดีโอสาธิตระบบเช็กชื่อนักเรียนแบบใหม่ พร้อมระบุข้อความว่า " ตอบโจทย์ครูโชว์ผลแบบเรียลไทม์กันไปเลยสิ #ระบบเช็คชื่อนักเรียน #ไปทํางานที่เรารักกันเถอะ"

ครูคิดระบบเช็กชื่อแบบใหม่
ภาพจาก TikTok @sloth_30

          ภายในคลิปจะเห็นว่านักเรียนถือสมุดมาเช็กชื่อ ซึ่งบริเวณหน้าปกสมุดของนักเรียนมีการติดบาร์โค้ดประจำตัว โดยคุณครูใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดเหมือนกับที่ใช้ในร้านค้า เมื่อสแกนเสร็จข้อมูลก็จะถูกส่งเข้าระบบ แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอจะแสดงข้อความบันทึกสำเร็จ พร้อมชื่อของนักเรียนแบบเรียลไทม์ ทำให้ครูสามารถตรวจสอบการมาเรียนหรือการส่งงานได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการจดบันทึกแบบเดิม และยังช่วยจัดเก็บข้อมูลได้เป็นระบบมากขึ้น

ครูคิดระบบเช็กชื่อแบบใหม่
ภาพจาก TikTok @sloth_30

          หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ากลายเป็นไวรัลซึ่งมียอดเข้าชมมากกว่า 7 แสนครั้ง พร้อมคอมเมนต์จำนวนมาก หลายคนชื่นชมว่าเป็นไอเดียที่ทันสมัยและช่วยให้การเช็กชื่อไม่น่าเบื่อ บางคนแซวว่าดูเหมือนระบบแคชเชียร์ในร้านสะดวกซื้อ ด้านชาวเน็ตอีกจำนวนไม่น้อยยังมองว่าแนวคิดนี้น่าจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากส่งงานหรือมาเช็กชื่อมากขึ้น เพราะมีความสนุกและรวดเร็วกว่าเดิม

ครูคิดระบบเช็กชื่อแบบใหม่
ภาพจาก TikTok @sloth_30


