เปิดเคล็ดลับ ไมคอน คาร์โดโซ นักเรียนจาก รร.ไทย สร้างประวัติศาสตร์ลงเล่นให้บาเยิร์น

เปิดเคล็ดลับการเรียนของไมคอน คาร์โดโซ นักเรียนจากไทยที่ได้ไปเล่นในบุนเดสลีกากับบาเยิร์น มิวนิค อะไรที่ผลักดันให้มีวันนี้ได้
ชื่อของไมคอน คาร์โดโซ นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่ตอนนี้กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ได้ลงสนามกับทีมฟุตบอลระดับโลกอย่าง บาเยิร์น มิวนิค จากบุนเดสลีกา ประเทศเยอรมนี กำลังเป็นที่สนใจอย่างมาก จนหลายคนเริ่มค้นหาเบื้องหลังว่า เด็กที่เติบโตจากไทย ทำไมถึงไปไกลได้ขนาดนี้
วันที่ 10 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Bangkok Christian College ::: Official Club Site มีการเล่าเบื้องหลังของไมคอน คาร์โดโซว่า
เบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวัยเพียง 17 ปีนี้ นอกจากพรสวรรค์และวินัยอันแรงกล้าแล้ว "การศึกษาที่ยืดหยุ่น" คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ไมคอนก้าวไปสู่ระดับโลกได้โดยไม่ทิ้งการเรียน ด้วยหลักสูตร BCC Hybrid Learning Program ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีข้อจำกัดด้านเวลา เช่น นักกีฬาทีมชาติ หรือนักเตะอาชีพสังกัดสโมสรต่างประเทศอย่างไมคอน โดยมีจุดเด่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personalized Learning) ดังนี้
- Learning Anywhere, Anytime
ผสมผสานการเรียนแบบ On-Demand ผ่านคลิปการสอนคุณภาพจากครู BCC พร้อมภาระงานบนแพลตฟอร์มของโรงเรียน ทำให้ไมคอนสามารถศึกษาค้นคว้าได้จากทุกที่ทั่วโลก แม้จะมีเวลาที่แตกต่างกัน
- Block Course System
นวัตกรรมการจัดตารางเรียนแบบเข้มข้นทีละรายวิชา (Block Course) ตามหน่วยกิต ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงตามเงื่อนไขของเวลาและความพร้อมของผู้เรียน ช่วยลดภาระในการเรียนหลายวิชาพร้อมกัน ทำให้นักเรียนสามารถโฟกัสเนื้อหาได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงสุด
- Flexible Assessment
การประเมินผลที่ปรับให้สอดคล้องกับสถานะของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการสอบปากเปล่าหรือการสัมภาษณ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยตรง
ตอบโจทย์นโยบายมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ความสำเร็จของไมคอนในเยอรมนี คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่า BCC Hybrid Learning Program สามารถทลายกำแพงห้องเรียนแบบเดิม ๆ และตอบสนองต่อนโยบายหลักของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลอย่างสูงสุด
ไม่ว่านักเรียนจะมีความฝันในสนามฟุตบอลระดับโลก หรือเส้นทางอาชีพใด ๆ BCC พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายได้อย่างสง่างามและมีคุณภาพ
ร่วมภาคภูมิใจกับ "ลูกม่วงทอง" รุ่น 174 และก้าวสู่อนาคตการศึกษาที่ไร้ขีดจำกัดไปกับเรา!
