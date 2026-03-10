นาทีช็อก สาวเล่นสไลเดอร์ แหกโค้งร่วง 4.5 เมตรดับ หลังคนงานอ้างมีสระรองรับ

นาทีช็อก สาวเล่นสไลเดอร์ แหกโค้งร่วง 4.5 เมตรดับ พบเจ้าหน้าที่อ้างปลอดภัย มีสระน้ำรองรับ ล่าสุดสวนสนุกถูกสั่งปิด พบไร้ใบอนุญาต
จากคลิปบนโลกออนไลน์ คริสเดล คามาลา การ์เซีย แม่ลูกหนึ่งวัย 28 ปี แสดงท่าทีหวาดหวั่นก่อนจะเล่นสไลเดอร์นี้ เธอนั่งอยู่บนยางล้อรถ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเล่นโน้มน้าวว่า สไลเดอร์ที่ทิ้งตัวลงจากความสูงชันนี้มีความปลอดภัย
หลังถูกปล่อยตัวลงสไลด์เดอร์ หญิงสาวก็ไถลลื่นไปด้วยความเร็ว แต่เมื่อถึงช่วงโค้งตัวของเธอกลับกระเด็นหลุดออกจากเครื่องเล่น ตัวลอยไปกลางอากาศ ก่อนตกจากระดับความสูง 4.5 เมตร กระแทกพื้นที่อยู่ด้านล่าง
ภาพจาก X
ตอนนั้นมีเสียงพนักงานด้านบนพูดด้วยความช็อกว่า "โอ้ เธอหลุดออกไปแล้ว"
แม้จะมีคนนำตัวหญิงสาวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ทิ้งลูกสาววัย 4 ขวบไว้เบื้องหลัง
โดยคนในครอบครัวของคามิลา ระบุว่า ไม่มีคนจาก Entre Flores ติดต่อมาหาพวกเขาเลย ไม่ว่าจะเพื่ออธิบายว่าจะช่วยเหลือการจัดงานศพอย่างไร หรือจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ยังไง พวกเขาขอปฏิเสธสิ่งที่ทนายของสวนสนุกอ้างว่าได้ติดตามหาทางครอบครัวแล้ว เพราะพวกเขาไม่ได้ติดต่อหาแม่ของคามิลา หรือญาติ ๆ เลยสักครั้ง
ภาพจาก Instagram entrefloreschinacota
ทั้งนี้ ทางสวนสนุกชี้ว่าจะให้ความร่วมมือกับทางตำรวจในการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่าต่อมาทางสวนสนุกได้ถูกปิดลงแล้ว หลังสอบสวนพบว่าไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง
วันที่ 7 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เดอะซัน รายงานเหตุสยองที่เกิดขึ้นภายในสวนสนุกแห่งหนึ่ง ที่เมืองชินาโคตา ประเทศโคลอมเบีย หลังปรากฏคลิปบันทึกภาพของหญิงสาวรายหนึ่ง ถูกผลักลงสไลเดอร์ที่เพิ่งเปิดให้บริการ ก่อนที่ร่างของเธอจะกระเด็นหลุดโค้ง ร่วงกระแทกพื้นจากระดับความสูง 4.5 เมตร
ภาพจาก X
ภาพจาก X
จากคลิปบนโลกออนไลน์ คริสเดล คามาลา การ์เซีย แม่ลูกหนึ่งวัย 28 ปี แสดงท่าทีหวาดหวั่นก่อนจะเล่นสไลเดอร์นี้ เธอนั่งอยู่บนยางล้อรถ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเล่นโน้มน้าวว่า สไลเดอร์ที่ทิ้งตัวลงจากความสูงชันนี้มีความปลอดภัย
ตอนนั้น เธอถามขึ้นว่า "จะมีคนรอรับฉันอยู่ไหม" ซึ่งเจ้าหน้าที่ตอบว่า มีสระว่ายน้ำอยู่ด้านล่างที่พร้อมจะรองรับคนอยู่เสมอ รวมถึงบอกเธอว่า "ไม่ต้องกลัว" ก่อนจะผลักหญิงสาวลงสไลด์เดอร์ไป
ภาพจาก X
ภาพจาก X
หลังถูกปล่อยตัวลงสไลด์เดอร์ หญิงสาวก็ไถลลื่นไปด้วยความเร็ว แต่เมื่อถึงช่วงโค้งตัวของเธอกลับกระเด็นหลุดออกจากเครื่องเล่น ตัวลอยไปกลางอากาศ ก่อนตกจากระดับความสูง 4.5 เมตร กระแทกพื้นที่อยู่ด้านล่าง
ภาพจาก X
แม้จะมีคนนำตัวหญิงสาวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ทิ้งลูกสาววัย 4 ขวบไว้เบื้องหลัง
รายงานเผยว่า เครื่องเล่นดังกล่าวอยู่ในสวนสนุก Entre Flores ซึ่งเพิ่งเปิดให้เล่นสไลเดอร์นี้มาได้เพียง 1-2 สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม แม้ทางสวนสนุกจะออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ รวมถึงยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนฉุกเฉินและช่วยเหลือทันที และให้การสนับสนุนเบื้องต้นแล้ว แต่ทางญาติยืนยันว่า พวกเขายังไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ จากทางสวนสนุกเลย
ภาพจาก Instagram entrefloreschinacota
ภาพจาก Instagram entrefloreschinacota
โดยคนในครอบครัวของคามิลา ระบุว่า ไม่มีคนจาก Entre Flores ติดต่อมาหาพวกเขาเลย ไม่ว่าจะเพื่ออธิบายว่าจะช่วยเหลือการจัดงานศพอย่างไร หรือจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ยังไง พวกเขาขอปฏิเสธสิ่งที่ทนายของสวนสนุกอ้างว่าได้ติดตามหาทางครอบครัวแล้ว เพราะพวกเขาไม่ได้ติดต่อหาแม่ของคามิลา หรือญาติ ๆ เลยสักครั้ง
ภาพจาก Instagram entrefloreschinacota
ทางครอบครัวยังเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทางสวนสนุกรับผิดชอบต่อชีวิตที่จากไป เพราะสถานที่ซึ่งไร้มาตรการด้านความปลอดภัย
ภาพจาก Instagram entrefloreschinacota
ภาพจาก Instagram entrefloreschinacota
ทั้งนี้ ทางสวนสนุกชี้ว่าจะให้ความร่วมมือกับทางตำรวจในการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่าต่อมาทางสวนสนุกได้ถูกปิดลงแล้ว หลังสอบสวนพบว่าไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง
ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun
ขอบคุณ ภาพจาก X, Instagram entrefloreschinacota