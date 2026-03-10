HILIGHT
นาทีช็อก สาวเล่นสไลเดอร์ แหกโค้งร่วง 4.5 เมตรดับ หลังคนงานอ้างมีสระรองรับ

          นาทีช็อก สาวเล่นสไลเดอร์ แหกโค้งร่วง 4.5 เมตรดับ พบเจ้าหน้าที่อ้างปลอดภัย มีสระน้ำรองรับ ล่าสุดสวนสนุกถูกสั่งปิด พบไร้ใบอนุญาต
สไลเดอร์
ภาพจาก X

          วันที่ 7 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เดอะซัน รายงานเหตุสยองที่เกิดขึ้นภายในสวนสนุกแห่งหนึ่ง ที่เมืองชินาโคตา ประเทศโคลอมเบีย หลังปรากฏคลิปบันทึกภาพของหญิงสาวรายหนึ่ง ถูกผลักลงสไลเดอร์ที่เพิ่งเปิดให้บริการ ก่อนที่ร่างของเธอจะกระเด็นหลุดโค้ง ร่วงกระแทกพื้นจากระดับความสูง 4.5 เมตร 

          จากคลิปบนโลกออนไลน์ คริสเดล คามาลา การ์เซีย แม่ลูกหนึ่งวัย 28 ปี แสดงท่าทีหวาดหวั่นก่อนจะเล่นสไลเดอร์นี้ เธอนั่งอยู่บนยางล้อรถ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเล่นโน้มน้าวว่า สไลเดอร์ที่ทิ้งตัวลงจากความสูงชันนี้มีความปลอดภัย 

สไลเดอร์
ภาพจาก X

          ตอนนั้น เธอถามขึ้นว่า "จะมีคนรอรับฉันอยู่ไหม" ซึ่งเจ้าหน้าที่ตอบว่า มีสระว่ายน้ำอยู่ด้านล่างที่พร้อมจะรองรับคนอยู่เสมอ รวมถึงบอกเธอว่า "ไม่ต้องกลัว" ก่อนจะผลักหญิงสาวลงสไลด์เดอร์ไป 
 
          หลังถูกปล่อยตัวลงสไลด์เดอร์ หญิงสาวก็ไถลลื่นไปด้วยความเร็ว แต่เมื่อถึงช่วงโค้งตัวของเธอกลับกระเด็นหลุดออกจากเครื่องเล่น ตัวลอยไปกลางอากาศ ก่อนตกจากระดับความสูง 4.5 เมตร กระแทกพื้นที่อยู่ด้านล่าง

สไลเดอร์
ภาพจาก X

          ตอนนั้นมีเสียงพนักงานด้านบนพูดด้วยความช็อกว่า "โอ้  เธอหลุดออกไปแล้ว

          แม้จะมีคนนำตัวหญิงสาวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ทิ้งลูกสาววัย 4 ขวบไว้เบื้องหลัง 

สไลเดอร์
ภาพจาก Instagram entrefloreschinacota
  
          รายงานเผยว่า เครื่องเล่นดังกล่าวอยู่ในสวนสนุก Entre Flores ซึ่งเพิ่งเปิดให้เล่นสไลเดอร์นี้มาได้เพียง 1-2 สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม แม้ทางสวนสนุกจะออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ รวมถึงยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนฉุกเฉินและช่วยเหลือทันที และให้การสนับสนุนเบื้องต้นแล้ว แต่ทางญาติยืนยันว่า พวกเขายังไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ จากทางสวนสนุกเลย 
   
          โดยคนในครอบครัวของคามิลา ระบุว่า ไม่มีคนจาก Entre Flores ติดต่อมาหาพวกเขาเลย ไม่ว่าจะเพื่ออธิบายว่าจะช่วยเหลือการจัดงานศพอย่างไร หรือจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ยังไง พวกเขาขอปฏิเสธสิ่งที่ทนายของสวนสนุกอ้างว่าได้ติดตามหาทางครอบครัวแล้ว เพราะพวกเขาไม่ได้ติดต่อหาแม่ของคามิลา หรือญาติ ๆ เลยสักครั้ง 

สไลเดอร์
ภาพจาก Instagram entrefloreschinacota

สไลเดอร์
ภาพจาก Instagram entrefloreschinacota

          ทางครอบครัวยังเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทางสวนสนุกรับผิดชอบต่อชีวิตที่จากไป เพราะสถานที่ซึ่งไร้มาตรการด้านความปลอดภัย 
 
          ทั้งนี้ ทางสวนสนุกชี้ว่าจะให้ความร่วมมือกับทางตำรวจในการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่าต่อมาทางสวนสนุกได้ถูกปิดลงแล้ว หลังสอบสวนพบว่าไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun
ขอบคุณ ภาพจาก X, Instagram entrefloreschinacota

นาทีช็อก สาวเล่นสไลเดอร์ แหกโค้งร่วง 4.5 เมตรดับ หลังคนงานอ้างมีสระรองรับ โพสต์เมื่อ 10 มีนาคม 2569
