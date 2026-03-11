HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เก็บเงิน 1,000 บาทได้ ประกาศหาเจ้าของกับเงื่อนไขที่ได้เงินคืน เมนต์เป็นพัน ใครจะไปรู้

          เก็บเงิน 1,000 บาทได้ ประกาศตามหาเจ้าของ พร้อมเงื่อนไขที่ได้เงินคืน ทำเอาคนตาค้าง ใครจะไปรู้ กลายเป็นคอมเมนต์เป็นพัน

เก็บเงิน 1,000 บาทได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Porames Nedjan

          วันที่ 11 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Porames Nedjan มีการโพสต์ว่า ตนสามารถเก็บเงิน 1,000 บาท ได้ในบริเวณเขาตาโล พัทยา ถ้าหากใครที่เป็นเจ้าของ สามารถมารับคืนได้ ขอแค่ระบุพิกัดสถานที่ที่ทำตกได้ก็เพียงพอ

เก็บเงิน 1,000 บาทได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Porames Nedjan

          โพสต์นี้ คอมเมนต์เข้ามาถล่มหลักพัน เนื่องจากชาวเน็ตมองว่า คิดได้ยังไงให้ยืนยันสถานที่ทำเงินหาย เพราะคนทำเงินหาย เขาไม่รู้หรอกว่ามันหายตรงไหน มันอาจจะหล่นระหว่างทางแบบไม่รู้ตัว ถ้าจะถามกันแบบนี้ เก็บเงินไปเลย ไม่ต้องหาตัวเจ้าของจะดีกว่า

เก็บเงิน 1,000 บาทได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Porames Nedjan

          อีกมุมหนึ่ง ก็มีคนชื่นชมเจ้าของโพสต์เรื่องความมีน้ำใจ เพราะเงิน 1,000 บาทก็ยังโพสต์ตามหา ทั้งที่เก็บไปได้เลยด้วยซ้ำ ไม่มีใครรู้


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เก็บเงิน 1,000 บาทได้ ประกาศหาเจ้าของกับเงื่อนไขที่ได้เงินคืน เมนต์เป็นพัน ใครจะไปรู้ โพสต์เมื่อ 11 มีนาคม 2569 เวลา 09:58:55 2,662 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย