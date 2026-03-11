เก็บเงิน 1,000 บาทได้ ประกาศหาเจ้าของกับเงื่อนไขที่ได้เงินคืน เมนต์เป็นพัน ใครจะไปรู้

เก็บเงิน 1,000 บาทได้ ประกาศตามหาเจ้าของ พร้อมเงื่อนไขที่ได้เงินคืน ทำเอาคนตาค้าง ใครจะไปรู้ กลายเป็นคอมเมนต์เป็นพัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Porames Nedjan
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Porames Nedjan
วันที่ 11 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Porames Nedjan มีการโพสต์ว่า ตนสามารถเก็บเงิน 1,000 บาท ได้ในบริเวณเขาตาโล พัทยา ถ้าหากใครที่เป็นเจ้าของ สามารถมารับคืนได้ ขอแค่ระบุพิกัดสถานที่ที่ทำตกได้ก็เพียงพอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Porames Nedjan
โพสต์นี้ คอมเมนต์เข้ามาถล่มหลักพัน เนื่องจากชาวเน็ตมองว่า คิดได้ยังไงให้ยืนยันสถานที่ทำเงินหาย เพราะคนทำเงินหาย เขาไม่รู้หรอกว่ามันหายตรงไหน มันอาจจะหล่นระหว่างทางแบบไม่รู้ตัว ถ้าจะถามกันแบบนี้ เก็บเงินไปเลย ไม่ต้องหาตัวเจ้าของจะดีกว่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Porames Nedjan
อีกมุมหนึ่ง ก็มีคนชื่นชมเจ้าของโพสต์เรื่องความมีน้ำใจ เพราะเงิน 1,000 บาทก็ยังโพสต์ตามหา ทั้งที่เก็บไปได้เลยด้วยซ้ำ ไม่มีใครรู้