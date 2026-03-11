HILIGHT
ไวรัลอบอุ่นใจ ภาพลูกสาวนั่งคุยกับคุณแม่ รู้อายุสุดอึ้ง เผยเรื่องราวชวนซึ้งน้ำตาซึม

          ไวรัลอบอุ่นใจ ภาพลูกสาวนั่งคุยกับคุณแม่ รู้อายุสุดอึ้ง เผยเรื่องราวชวนซึ้งน้ำตาซึม ความสัมพันธ์แม่ลูกที่รู้จักกันมาเป็น 100 ปี 

ไวรัลอบอุ่นใจจากจีน
ภาพจาก Weibo

          เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนได้ตระหนักว่าสิ่งที่สำคัญและมีค่ามากที่สุดในชีวิตคือ "เวลา" โดยเฉพาะเวลาที่เหลือที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพชวนอบอุ่นและซาบซึ้งใจจากประเทศจีนกลายเป็นไวรัล เมื่อลูกสาวและคุณแม่วัยชรานั่งคุยกันอย่างน่ารักชวนให้ยิ้มตาม แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้คนถึงกับมีน้ำตา 

          วันที่ 10 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Sing Tao Daily เผยว่า 2 คุณยาย แม่ลูกคู่นี้ อาศัยในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน โดยคุณยายเฉิน เกิดเมื่อปี 2456 ปัจจุบันอายุ 113 ปี มีสมาชิกในครอบครัวถึง 5 รุ่นที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ครอบครัวของเธอมักจะแบ่งปันชีวิตประจำวันอันยาวนานของเธอผ่านทางโซเชียล จนล่าสุด คลิปวิดีโอของคุณยายเฉินในขณะที่กำลังนั่งคุยกับลูกสาววัย 91 ปี ได้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์

ไวรัลอบอุ่นใจจากจีน
ภาพจาก Weibo

          ครอบครัวของคุณยายเฉินเล่าว่า คุณยายยังแข็งแรง สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ เธอสามารถเดินได้อย่างอิสระโดยใช้ไม้เท้าช่วยพยุง สามารถออกไปอาบแดดนอกบ้าน หรือพูดคุยกับเพื่อนบ้านได้ และยังสามารถดูแลตัวเองได้ในเรื่องพื้นฐาน เช่น กินข้าว และสระผม เธอมีลูกหลานคอยดูแลรอบข้างเป็นอย่างดี และยังมีสุนัขเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนด้วย

ไวรัลอบอุ่นใจจากจีน
ภาพจาก Weibo

          คุณยายเฉิน และลูกสาวมีความสัมพันธ์ที่ดีมาก ลูกสาวของคุณยายก็ยังแข็งแรงเช่นเดียวกัน ทุกครั้งที่ลูกสาวกลับมาบ้าน เธอจะนั่งชอบนั่งคุยกับแม่เป็นเวลานาน โดยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตผ่านมา แววตาที่คุณยายเฉินมองลูกสาวยังคงเต็มไปด้วยความรัก ความเอ็นดู และความอบอุ่นอย่างสุดหัวใจ ราวกับว่าลูกสาวยังคงเป็นลูกสาวตัวน้อยของเธออยู่เสมอ 

ไวรัลอบอุ่นใจจากจีน
ภาพจาก Weibo

          ในคลิปวิดีโอล่าสุดของคุณยายเฉินกับลูกสาว ได้รับความสนใจอย่างมาก ผู้ที่ได้ชมต่างรู้สึกชื่นชมและอบอบอุ่นหัวใจ ยอมรับว่าเป็นภาพที่หาชมยาก เพราะมีไม่กี่คนที่จะมีโอกาสนี้ ปฏิสัมพันธ์แม่-ลูกที่ดูเหมือนธรรมดาของพวกเธอจึงเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกอันแสนล้ำค่าที่สะท้อนผ่านสายตาของคนอื่น ๆ  

ไวรัลอบอุ่นใจจากจีน
ภาพจาก Weibo

          "มีคนน้อยมากในโลกที่อายุ 91 ปี แล้วยังนั่งคุยกับแม่ได้"
          "อายุ 91 ปีก็แก่มากแล้ว แต่ต่อหน้าแม่วัย 113 ปีของเธอ เธอยังคงเป็นเด็กคนหนึ่ง" 
          "แสดงให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไร เราก็จะมีแม่คอยปลอบใจเสมอ"
          "มันน่าทึ่งมาก เมื่อคิดว่าเรื่องราวแม่ลูกของทั้งคู่ยาวนานเป็น 100 ปี" 
          "พวกเธอสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในศตวรรษที่ผ่านมา" 
          "แข็งแรงทั้งแม่และลูกสาว" 
          "นี่คือภาพที่มีความสุขที่สุดในโลก" 
          "ความสุขที่หาได้ยากและล้ำค่า" 


ขอบคุณข้อมูลจาก Sing Tao Daily, Sohu 


โพสต์เมื่อ 11 มีนาคม 2569 เวลา 10:38:40
