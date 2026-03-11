ชายตื่นมาช็อก ผิวกลายเป็นสีฟ้า เพื่อนถึงกับรีบพาไป รพ. แต่สุดท้ายทำหมอขำแรง

ชายตื่นมาช็อก ตัวเป็นสีฟ้าแบบอวาตาร์ ใครเห็นก็ตกใจนึกว่าป่วยประหลาด สุดท้ายกลับถูกหมอขำแรง หลังรู้ที่มา ใช้เวลา 1 สัปดาห์กว่าจะหายฟ้า
วันที่ 10 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ People รายงานเรื่องราวแปลก ๆ ที่เกิดขึ้นในมณฑลดาร์บิเชอร์ ของประเทศอังกฤษ เมื่อ ทอมมี่ ลินช์ ช่างก่อสร้างวัย 42 ปี ตื่นมาพบว่าผิวหนังของเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินในชั่้วข้ามคืน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เขาและเพื่อนต่างช็อก จนตัดสินใจรีบพาเขาส่งโรงพยาบาลในทันที แต่ไม่มีใครคิดเลยว่าสุดท้ายทุกคนต้องขำแรง เมื่อได้รู้สาเหตุที่แท้จริง
ทอมมี่ เผยกับสื่อว่า เขารู้สึกเหนื่อยสุด ๆ ในคืนก่อนหน้า เลยหลับยาวไป 14 ชั่วโมง และตอนที่ตื่นขึ้นมา เพื่อนก็หันมามองเขาด้วยความตกใจ เพราะเนื้อตัวของเขาเปลี่ยนเป็นเป็นสีผ้าอย่างเห็นได้ชัด แม้จะลองไปล้างมือก็ไม่เกิดผลอะไร ตอนนั้นเองที่เพื่อนตัดสินใจพาเขาไปโรงพยาบาล Queen’s Hospital เพราะกลัวว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องออกซิเจน
เมื่อไปถึง เขาก็ได้รับการให้ออกซิเจนและได้เจอหมออย่างรวดเร็ว แต่กลายเป็นว่าเคสของเขาไม่ได้มีอะไรน่ากังวลแม้แต่น้อย หมอดู ๆ แล้วก็หยิบแผ่นชุบแอลกอฮอล์มาถูที่แขนของเขา แล้วสีฟ้าก็หลุดออกมา !
ตอนนั้นเองที่ทอมมี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนผ้าปูที่นอนผืนใหม่ แถมยังไม่ได้ซักผ้าปูเหล่านั้น กลายเป็นว่าต้นเหตุของอาการป่วยปริศนา แท้จริงคือสีจากผ้าปูที่นอนตกใส่
ทอมมี่ยอมรับว่า ตอนที่รู้ความจริง ทั้งเขาและหมอต่างก็ขำกันแรงมาก
"ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าต้องซักผ้าปูที่นอนก่อนเอามาใช้ ทุกคนในจุดต้อนรับของแผนกฉุกเฉินหันมาจ้องผมอย่างกับเห็นผี ผมเดินไปที่โต๊ะแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะพูดอะไรดี" ทอมมี่ เล่าย้อนถึงตอนไปโรงพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tommy Lynch
แม้แต่หมอยังบอกว่าไม่เคยเห็นใครที่ผิวเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วยังมีชีวิตอยู่เลย "ผมดูเหมือนกับอวาตาร์"
สุดท้ายเขาก็ได้ออกจากโรงพยาบาลในสภาพที่ผิวแดงมากกว่าฟ้า ด้วยความเขินสุด ๆ ใครจะคิดว่าจู่ ๆ จะได้กลายเป็นตำนานเรื่องโจ๊กในห้องฉุกเฉินไปซะอย่างนั้น
สำหรับผ้าปูที่นอนที่เป็นต้นเหตุนั้น เขาได้รับเป็นของขวัญมาจากเพื่อน และก็เอามาใช้ทันทีโดยไม่ได้ซัก เพราะไม่รู้ว่าสีจะตกใส่ผิวได้ โดยหลังจากนอนไปคืนแรกก็ยังไม่มีอะไร แม้ผิวจะดูฟ้า ๆ เล็กน้อย แต่มันก็เหมือนผิวซีด เขาคิดว่าตัวเองคงจะเป็นหวัด จนกระทั่งคืนที่ 2 นั่นเองจึงตื่นมาพร้อมกับสภาพร่างสีฟ้าสดใส
นี่น่าตลกยิ่งกว่าก็คือ เพื่อนคนที่พาเขามาโรงพยาบาล ก็คือคนที่ให้ผ้าปูที่นอนผืนนี้มานั่นเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tommy Lynch
ทั้งนี้ หลังเรื่องจบลงด้วยดีเขาก็โทร. แจ้งข่าวให้แม่ทราบ ซึ่งดูจากท่าทีตอนที่รับสาย คาดว่าแม่คงคิดว่าจะมีใครโทร. มาแจ้งข่าวร้าย แต่หลังจากรู้ว่าลูกชายยังแข็งแรงดี ทุกคนก็โล่งใจ สิ่งที่เหลือหลังจากนั้นก็มีแค่การล้างสีออก ซึ่งทอมมี่ยอมรับว่าเขาต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ อาบน้ำไปหลายครั้งกว่าสีจะจางลง
"แม้แต่หลังอาบน้ำแล้วคนก็ยังมองผมแปลก ๆ มันใช่เวลา 1 สัปดาห์ น้ำที่ผมอาบยังกลายเป็นสีฟ้าไปด้วย" ทอมมี่ กล่าว พร้อมบอกว่า "สิ่งแรกที่ผมทำหลังกลับบ้านในวันนั้นก็คือ รีบไปซักผ้าปูที่นอน และนับจากนั้นผมก็ตัวไม่ฟ้าอีกเลย"
