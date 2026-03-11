ไวรัล สาวเข้าครัวถึงกับสะดุ้ง เรียกแม่มาช่วยดูแต่หาไม่เจอ มองเห็นไหมอะไรผิดปกติ

สาวเข้าครัวเห็นอะไรแปลก ๆ บริเวณเตาแก๊ส เรียกแม่มาช่วยดูแต่หาเท่าไรก็ไม่เจอ ก่อนรู้ความจริงว่าคือ งู สีกลมกลืนจนนึกว่าอุปกรณ์ แทบมองไม่ออก
ภาพจาก TikTok @wimanapaissungnern
วันที่ 11 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @wimanapaissungnern เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณอ่างล้างจานหน้าบ้าน ซึ่งตอนแรกดูเหมือนจะเป็นเพียงมุมครัวธรรมดา แต่เมื่อสังเกตดี ๆ กลับพบว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่
ภาพในคลิปเผยให้เห็นมุมครัวด้านนอกที่มีทั้งอ่างล้างจาน เตาแก๊ส และอุปกรณ์ครัววางอยู่ตามปกติ ซึ่งถ้ามองผ่าน ๆ หลายคนอาจคิดว่าเป็นเพียงท่อหรือสายยางที่พาดอยู่บนเตา แต่เมื่อซูมดูใกล้ ๆ จะพบว่าแท้จริงแล้วคือ งูตัวหนึ่งที่ชูตัวขึ้นเล็กน้อย แลบลิ้นออกมาเป็นระยะ แต่ด้วยบางมุมกลับดูคล้ายท่อหรืออุปกรณ์ครัว จนคนในบ้านตอนแรกยังไม่ทันสังเกต
เจ้าของคลิประบุว่า "ลูกบอกแม่ งูไหน งูไม่เห็นมี มันแลบลิ้นอยู่ไม่เห็นเหรอ เห็นแต่ก๊อกน้ำ แม่เห็นอะไรเหลือง ๆ ไหม อ๋อเห็นแล้ว"
ต่อมา เจ้าของบ้านเผยว่า หลังเจองูตัวดังกล่าวจึงเรียกกู้ภัยให้เข้ามาจับออกไปแล้ว พบว่าเป็นงูสิง ซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษ จึงไม่ได้อันตรายเหมือนอย่างที่คิดไว้
