ไวรัล สาวเข้าครัวถึงกับสะดุ้ง เรียกแม่มาช่วยดูแต่หาไม่เจอ มองเห็นไหมอะไรผิดปกติ

 
           สาวเข้าครัวเห็นอะไรแปลก ๆ บริเวณเตาแก๊ส เรียกแม่มาช่วยดูแต่หาเท่าไรก็ไม่เจอ ก่อนรู้ความจริงว่าคือ งู สีกลมกลืนจนนึกว่าอุปกรณ์ แทบมองไม่ออก


งูในครัว
ภาพจาก TikTok @wimanapaissungnern 

            วันที่ 11 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @wimanapaissungnern เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณอ่างล้างจานหน้าบ้าน ซึ่งตอนแรกดูเหมือนจะเป็นเพียงมุมครัวธรรมดา แต่เมื่อสังเกตดี ๆ กลับพบว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่

            ภาพในคลิปเผยให้เห็นมุมครัวด้านนอกที่มีทั้งอ่างล้างจาน เตาแก๊ส และอุปกรณ์ครัววางอยู่ตามปกติ ซึ่งถ้ามองผ่าน ๆ หลายคนอาจคิดว่าเป็นเพียงท่อหรือสายยางที่พาดอยู่บนเตา แต่เมื่อซูมดูใกล้ ๆ จะพบว่าแท้จริงแล้วคือ งูตัวหนึ่งที่ชูตัวขึ้นเล็กน้อย แลบลิ้นออกมาเป็นระยะ แต่ด้วยบางมุมกลับดูคล้ายท่อหรืออุปกรณ์ครัว จนคนในบ้านตอนแรกยังไม่ทันสังเกต

            เจ้าของคลิประบุว่า "ลูกบอกแม่ งูไหน งูไม่เห็นมี มันแลบลิ้นอยู่ไม่เห็นเหรอ เห็นแต่ก๊อกน้ำ แม่เห็นอะไรเหลือง ๆ ไหม อ๋อเห็นแล้ว" 

งูในครัว
ภาพจาก TikTok @wimanapaissungnern 

            คลิปนี้มียอดรับชมแล้วกว่า 4 แสนครั้ง ชาวเน็ตจำนวนมากก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก หลายคนบอกว่าตอนแรกก็มองไม่ออกเหมือนกัน บ้างมองตอนแรกเป็นก๊อก บ้างมองสายยาง กว่าจะเห็นว่าเป็นงูนั้นไม่ง่าย งานนี้ถ้าน้องไม่แลบลิ้นคงไม่รู้เลย

งูในครัว

งูในครัว

งูในครัว

งูในครัว

งูในครัว

งูในครัว

            ต่อมา เจ้าของบ้านเผยว่า หลังเจองูตัวดังกล่าวจึงเรียกกู้ภัยให้เข้ามาจับออกไปแล้ว พบว่าเป็นงูสิง ซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษ จึงไม่ได้อันตรายเหมือนอย่างที่คิดไว้

งูในครัว
ภาพจาก TikTok @wimanapaissungnern 











