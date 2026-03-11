ทำเอาอ้าปากค้างไปเลย ซื้อไข่ไก่จากตลาด พอตอกไข่เท่านั้นแหละ เจอเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าได้โชค
ผู้ใช้ TikTok @chaiwatkeng3 ได้เผยภาพตอนซื้อไข่ไก่มาจากตลาดแห่งหนึ่ง แล้วกำลังเตรียมตอกไข่เพื่อทำอาหาร แต่ระหว่างนั้นกลับเจอเรื่องที่ทำให้ชวนอึ้ง เพราะตอกไข่ทุกใบ เจอไข่ซ้อนไข่แทบทุกฟอง ยิ่งกว่าซื้อ 1 แถม 1 ไปอีก
สาเหตุที่เป็นแบบนี้เกิดจากการตกไข่ผิดปกติของแม่ไก่ ซึ่งไข่ใบที่สองสร้างต่อ ทั้ง ๆ ที่ฟองเก่ายังอยู่ข้างใน ส่วนแคลเซียมของเปลือกไข่ ถูกสร้างตามกระบวนการปกติ แต่เพียงแค่ครอบไข่ใบเก่าไปด้วยนั่นเอง
ภาพจาก TikTok @chaiwatkeng3