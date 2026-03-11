HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวฮิตสังคมออนไลน์

ซื้อไข่ไก่จากตลาด พอตอกไข่เท่านั้นแหละ เจอเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าได้โชค

       ทำเอาอ้าปากค้างไปเลย ซื้อไข่ไก่จากตลาด พอตอกไข่เท่านั้นแหละ เจอเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าได้โชค
           ผู้ใช้ TikTok @chaiwatkeng3 ได้เผยภาพตอนซื้อไข่ไก่มาจากตลาดแห่งหนึ่ง แล้วกำลังเตรียมตอกไข่เพื่อทำอาหาร แต่ระหว่างนั้นกลับเจอเรื่องที่ทำให้ชวนอึ้ง เพราะตอกไข่ทุกใบ เจอไข่ซ้อนไข่แทบทุกฟอง ยิ่งกว่าซื้อ 1 แถม 1 ไปอีก
ไข่ซ้อนไข่

ไข่ซ้อนไข่

ไข่ซ้อนไข่

ไข่ซ้อนไข่

ไข่ซ้อนไข่

           สาเหตุที่เป็นแบบนี้เกิดจากการตกไข่ผิดปกติของแม่ไก่ ซึ่งไข่ใบที่สองสร้างต่อ ทั้ง ๆ ที่ฟองเก่ายังอยู่ข้างใน ส่วนแคลเซียมของเปลือกไข่ ถูกสร้างตามกระบวนการปกติ แต่เพียงแค่ครอบไข่ใบเก่าไปด้วยนั่นเอง
ภาพจาก TikTok @chaiwatkeng3
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ซื้อไข่ไก่จากตลาด พอตอกไข่เท่านั้นแหละ เจอเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าได้โชค โพสต์เมื่อ 11 มีนาคม 2569 เวลา 12:05:57
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย