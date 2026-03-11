HILIGHT
เต็นท์ปริศนาโผล่กลางเมือง สาวแซ่บผลุบเข้า-ออก หน้าเหมือนสาว AV ใช่อย่างที่คิดไหม ?


            ฮือฮา เต็นท์ปริศนาโผล่กลางซีเหมินติง มีสาวแซ่บผลุบเข้า-ออก คนสงสัย ใช่อย่างที่คิดไหม ชี้เหมือนโปรเจกต์ AV ดัง ล่าสุด นางเอก AV ตัวแม่ยืนยันความซี้ด

            วันที่ 10 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า ไม่กี่วันมานี้บนโซเชียลมีเดียฝั่งไต้หวันไม่ว่าจะเป็น Threads หรือ Dcard ต่างมีกระแสการแชร์ภาพเต็นท์ปริศนา ที่อยู่ ๆ ก็โผล่มาบนถนนในย่านซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งใจกลางกรุงไทเป เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบว่ามีสาวเซ็กซี่เข้า ๆ ออก ๆ จากเต็นท์นี้ ทำเอาบางคนถึงกับคอมเมนต์ว่า "ใช่อย่างที่คิดไหม ?" และ "มีถ่ายหนังกันเหรอ ?"

            โดยชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสังเกตว่า ลักษณะของเต็นท์ดังกล่าว ดูคล้ายกับโปรเจกต์หนังผู้ใหญ่อันโด่งดังจากญี่ปุ่นอย่าง Magic Mirror Tent ดังนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเต็นท์ปริศนาที่ซีเหมินติง แท้จริงแล้วก็คือ Magic Mirror Tent เวอร์ชันไต้หวัน 

            การคาดเดานี้ยิ่งดูใกล้ความจริงขึ้นไปอีก เมื่อมีคนตาดีเจอเบาะแสว่าเต็นท์ดังกล่าว น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสำหรับผู้ใหญ่อย่าง WHyWhy แถมสาวสวยที่เข้าออกเต็นท์ดังกล่าว ก็ดูเหมือนกับ เหลียงมี่ ดาราสาว AV ชื่อดัง ที่มีผลงานหนังผู้ใหญ่มาแล้วมากมาย 

            กระทั่งวันต่อมา เหลียงมี่ ก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเอง ว่าเป็นสาวเซ็กซี่ในเต็นท์ปริศนาจริง พร้อมเผยข่าวที่ทำให้แฟน ๆ ตื่นเต้นกันหนักมาก ว่าสิ่งที่ผู้คนพูดถึงนั้น แท้จริงแล้วเป็นโปรเจกต์ AV ใหม่ที่เธอเข้าร่วมเป็นคนแรก 

            โดยเต็นท์ดังกล่าวจะถูกนำมาตั้งในลักษณะแฟลชม็อบ ในจุดที่มีคนพลุกพล่านอย่างเช่น เทศกาลโคมไฟ เทศกาลดอกไม้ รวมถึงที่ซีเหมินติง ซึ่งการออกแบบของเต็นท์นี้ แม้ภายนอกจะดูเหมือนเต็นท์ธรรมดาที่ไม่มีอะไร แต่แท้จริงแล้วภายในกลับสามารถมองเห็นสภาพรอบข้างได้อย่างชัดเจน ทำให้โปรเจกต์ดังกล่าวต้องอาศัยความใจกล้ามากขึ้นไปอีก 

            สำหรับ เหลียงมี่ ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในดารา AV ของไต้หวันที่มีชื่อเสียง และมีฐานแฟนคลับจำนวนมาก ด้วยหน้าตาสวย ๆ ร่วมกับหุ่นสะบึม เต้าคัพ F แถมยังมีท่าทางและน้ำเสียงอันนุ่มนวล ชวนให้หนุ่ม ๆ หลงใหล เธอคนนี้เคยมีผลงานมาแล้วมากมาย โปรเจกต์ใหม่นี้จึงได้รับความสนใจอย่างมาก 

            โดย เหลียงมี่ เผยว่า จริง ๆ แล้วเธอก็อยากลองวิธีถ่ายทำที่มีความท้าทายมากขึ้น ฉากบนถนนเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากจริง ๆ และการที่แฟน ๆ พูดถึงมันอย่างกระตือรือร้นก็ทำให้เธอตื่นเต้นยิ่งขึ้น หลังจากนี้เธอก็ยินดีที่จะทำงานที่มีความท้าทายอื่น ๆ และมอบประสบการณ์ที่สดใหม่แก่ผู้ชมต่อไป 
 
            นอกจากนี้ เธอยังไลฟ์สตรีมผ่าน WHyWhy เพื่อแชร์เรื่องราวเบื้องหลังการถ่ายทำ ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันด้วย  
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media


Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย