อินฟลูฯ เกมชื่อดัง หวิดเสียชีวิตหลังเข้าไปอาบน้ำหน้าร้อน รู้สึกแขนชา พอรู้สาเหตุขนลุก

อินฟลูฯ เกมชื่อดัง หวิดเสียชีวิตเพราะอาบน้ำ สิ่งที่หลายคนควรรู้คือ ถ้ารู้สึกชา แต่ไม่มั่นใจ ให้รีบออกมาทันที สุดท้ายพบไฟรั่ว โชคดีไม่เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก OIL Opis
การอาบน้ำ นอกจากจะชำระร่างกายแล้ว ยังสร้างความผ่อนคลายให้คนอาบผ่านสายน้ำที่ไหลผ่านตัว แต่ในบางครั้งก็ทำให้เสี่ยงชีวิตได้เหมือนกัน
วันที่ 11 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก OIL Opis อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านเกม มีการโพสต์เล่าประสบการณ์แฟนถูกไฟดูดตอนอาบน้ำ แต่รอดได้เพราะไหวพริบ เรื่องทั้งหมดมีดังนี้
เมื่อคืนมีเรื่องระทึกขึ้น น้าอู๋โดนไฟดูดตอนอาบน้ำ!!!!!
อู๋บอกว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรดูดที่แขนซ้าย เลยรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำ แต่ตอนแรกไม่มั่นใจว่าตัวเองแขนชาเพราะเมื่อยรึป่าวเลยไม่กล้าบอกอะไร จนเช้านี้ให้ช่างมาเช็กให้แล้ว
ต้องเล่าก่อนว่า เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเครื่องค่อนข้างใหม่ ปัญหาที่เครื่องชำรุดเลยไม่น่าเป็นไปได้
วันนี้ช่างไฟมาเช็ค เขามีเครื่องตรวจกระแสไฟที่รั่ว เราไม่มั่นใจนะว่าเรียกศัพท์ถูกมั้ย เขาบอกว่าค่ากราวน์ ปกติจะไม่เกิน 5 ที่บริเวณตัวเครื่อง แต่เขาวัดได้ 5 เลย ซึ่งเป็นค่าที่เยอะทำให้ตุยได้
เขาบอกว่ากระแสไฟฟ้าจะไม่ไปค้างที่ตัวเครื่อง มันควรจะลงสายดิน แต่นี้มันไม่ไปสายดินเพราะ นอตขันสายดินหลวม
กระแสไฟฟ้ามันเลยมากองกันที่ตัวเครื่องแล้วออกมากับน้ำ
แต่พอช่างหมุนเกลียวสายดินให้ใหม่ตอนนี้วัดค่ากราวน์ได่ 0.06 แล้ว ปลอดภัยแล้ว ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเบรกเกอร์มันไม่ตัดไฟเว้ย ไม่รู้ทำไมอะไรยังไง แต่ตอนนี้ว่าจะปิดยาว ๆ น้าอู๋บอกจะซื้อตุ่มกะขันมาอาบน้ำแล้ว
เกือบเป็นแม่หม้ายแล้ว ยังกลัวอยู่เลย ช่วงนี้อาบน้ำเย็นละ ทำใจอาบน้ำอุ่นบ่ได้
ตอนนี้น้าอู๋ปลอดภัยดีนะ เมื่อวานตอนวิ่งออกมาก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติ ดีทีเขาไหวพริบดีเอาตัวรอดได้ ถ้าเป็นเราน่าจะขิตแล้ว