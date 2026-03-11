HILIGHT
อินฟลูฯ เกมชื่อดัง หวิดเสียชีวิตหลังเข้าไปอาบน้ำหน้าร้อน รู้สึกแขนชา พอรู้สาเหตุขนลุก

          อินฟลูฯ เกมชื่อดัง หวิดเสียชีวิตเพราะอาบน้ำ สิ่งที่หลายคนควรรู้คือ ถ้ารู้สึกชา แต่ไม่มั่นใจ ให้รีบออกมาทันที สุดท้ายพบไฟรั่ว โชคดีไม่เสียชีวิต

น้าอู๋
ภาพจาก เฟซบุ๊ก OIL Opis

          การอาบน้ำ นอกจากจะชำระร่างกายแล้ว ยังสร้างความผ่อนคลายให้คนอาบผ่านสายน้ำที่ไหลผ่านตัว แต่ในบางครั้งก็ทำให้เสี่ยงชีวิตได้เหมือนกัน

          วันที่ 11 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก OIL Opis อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านเกม มีการโพสต์เล่าประสบการณ์แฟนถูกไฟดูดตอนอาบน้ำ แต่รอดได้เพราะไหวพริบ เรื่องทั้งหมดมีดังนี้

          หมูกระทะนี้เกือบเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของน้าอู๋

          เรื่องไม่ได้เกี่ยวกับหมูกระทะ!!!

          เมื่อคืนมีเรื่องระทึกขึ้น น้าอู๋โดนไฟดูดตอนอาบน้ำ!!!!!

          อู๋บอกว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรดูดที่แขนซ้าย เลยรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำ แต่ตอนแรกไม่มั่นใจว่าตัวเองแขนชาเพราะเมื่อยรึป่าวเลยไม่กล้าบอกอะไร จนเช้านี้ให้ช่างมาเช็กให้แล้ว

          ต้องเล่าก่อนว่า เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเครื่องค่อนข้างใหม่ ปัญหาที่เครื่องชำรุดเลยไม่น่าเป็นไปได้

          วันนี้ช่างไฟมาเช็ค เขามีเครื่องตรวจกระแสไฟที่รั่ว เราไม่มั่นใจนะว่าเรียกศัพท์ถูกมั้ย เขาบอกว่าค่ากราวน์ ปกติจะไม่เกิน 5 ที่บริเวณตัวเครื่อง แต่เขาวัดได้ 5 เลย ซึ่งเป็นค่าที่เยอะทำให้ตุยได้

          เขาบอกว่ากระแสไฟฟ้าจะไม่ไปค้างที่ตัวเครื่อง มันควรจะลงสายดิน แต่นี้มันไม่ไปสายดินเพราะ นอตขันสายดินหลวม
 
          กระแสไฟฟ้ามันเลยมากองกันที่ตัวเครื่องแล้วออกมากับน้ำ 

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟรั่ว

          แต่พอช่างหมุนเกลียวสายดินให้ใหม่ตอนนี้วัดค่ากราวน์ได่ 0.06 แล้ว ปลอดภัยแล้ว ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเบรกเกอร์มันไม่ตัดไฟเว้ย ไม่รู้ทำไมอะไรยังไง แต่ตอนนี้ว่าจะปิดยาว ๆ น้าอู๋บอกจะซื้อตุ่มกะขันมาอาบน้ำแล้ว

          อมก อมก อมก อมก 

          เกือบเป็นแม่หม้ายแล้ว ยังกลัวอยู่เลย ช่วงนี้อาบน้ำเย็นละ ทำใจอาบน้ำอุ่นบ่ได้

          อู๋บอกว่า สงสัยใช้ดวงไปจับได้การ์ดจอ ดวงคงหดลงแล้ว

          ตอนนี้น้าอู๋ปลอดภัยดีนะ เมื่อวานตอนวิ่งออกมาก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติ ดีทีเขาไหวพริบดีเอาตัวรอดได้ ถ้าเป็นเราน่าจะขิตแล้ว


โพสต์เมื่อ 11 มีนาคม 2569 เวลา 12:54:44
