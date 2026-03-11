โรงพักเผยแชตพีค ตร. ทักไปไม่กี่คำ ถูกเมียผู้ต้องหาด่ากลับรัว ๆ จนต้องลั่นประโยคเด็ด

เมื่อตำรวจทักไปแจ้งข่าวร้าย แต่ฝ่ายหญิงดันเข้าใจผิดคิดว่ามาจีบ โดนด่ากราดรัว ๆ จนตำรวจต้องลั่นประโยคสั้น ๆ ที่ทำเอาหน้าหงาย
ภาพจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์
วันที่ 11 มีนาคม 2569 โกลออนไลน์แชร์โพสต์การจับกุมผู้ต้องหาสุดไวรัล โดยเรื่องที่พีคนั้นไม่ใช่ข้อหา หรือชื่อของคนถูกจับกุม แต่กลับกลายเป็นแชตที่ตำรวจแจ้งข่าวนี้ให้กับแฟนผู้ต้องหาแต่กลับได้รีแอ็คสุดพีคตอบกลับมา
โพสต์ดังกล่าว เป็นภาพของตำรวจ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกำลังเข้าจับกุมชายอายุ 41 ปี ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หลังตรวจพบยาบ้าอยู่ในครอบครอง โดยของกลางประกอบด้วยยาบ้าสีเขียว 8 เม็ด และสีแดง 1 เม็ด พร้อมใบผลตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติด ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ดี แชตที่ตำรวจทักไปหาแฟนสาวเพื่อจะแจ้งข่าวเรื่องที่ฝ่ายชายถูกจับ ทันทีเมื่อเจ้าตัวบอกว่าเป็นตำรวจนะ ฝ่ายหญิงกลับตอบมาว่า "ไม่ได้ชอบตำรวจ มีผัวแล้วไม่ต้องทักมาอีก รำคาญ" จนตำรวจต้องรีบตอบสั้น ๆ ว่า "ผัวเจ้าถืกจับ"
เรียกว่ากลายเป็นมีมในโลกออนไลน์ทันทีหลังจากแชตนี้ถูกเผยแพร่ไป ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ของหลาย ๆ คนว่าถ้ามีตำรวจทักมา อาจจะไม่ใช่ว่าโดนทักมาจีบเสมอไป