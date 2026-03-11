HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

โรงพักเผยแชตพีค ตร. ทักไปไม่กี่คำ ถูกเมียผู้ต้องหาด่ากลับรัว ๆ จนต้องลั่นประโยคเด็ด

 
           เมื่อตำรวจทักไปแจ้งข่าวร้าย แต่ฝ่ายหญิงดันเข้าใจผิดคิดว่ามาจีบ โดนด่ากราดรัว ๆ จนตำรวจต้องลั่นประโยคสั้น ๆ ที่ทำเอาหน้าหงาย

ผัวถูกจับ
ภาพจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์

            วันที่ 11 มีนาคม 2569 โกลออนไลน์แชร์โพสต์การจับกุมผู้ต้องหาสุดไวรัล โดยเรื่องที่พีคนั้นไม่ใช่ข้อหา หรือชื่อของคนถูกจับกุม แต่กลับกลายเป็นแชตที่ตำรวจแจ้งข่าวนี้ให้กับแฟนผู้ต้องหาแต่กลับได้รีแอ็คสุดพีคตอบกลับมา

            โพสต์ดังกล่าว เป็นภาพของตำรวจ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกำลังเข้าจับกุมชายอายุ 41 ปี ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หลังตรวจพบยาบ้าอยู่ในครอบครอง โดยของกลางประกอบด้วยยาบ้าสีเขียว 8 เม็ด และสีแดง 1 เม็ด พร้อมใบผลตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติด ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

            อย่างไรก็ดี แชตที่ตำรวจทักไปหาแฟนสาวเพื่อจะแจ้งข่าวเรื่องที่ฝ่ายชายถูกจับ ทันทีเมื่อเจ้าตัวบอกว่าเป็นตำรวจนะ ฝ่ายหญิงกลับตอบมาว่า "ไม่ได้ชอบตำรวจ มีผัวแล้วไม่ต้องทักมาอีก รำคาญ" จนตำรวจต้องรีบตอบสั้น ๆ ว่า "ผัวเจ้าถืกจับ"

ผัวถูกจับ

            เรียกว่ากลายเป็นมีมในโลกออนไลน์ทันทีหลังจากแชตนี้ถูกเผยแพร่ไป ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ของหลาย ๆ คนว่าถ้ามีตำรวจทักมา อาจจะไม่ใช่ว่าโดนทักมาจีบเสมอไป



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โรงพักเผยแชตพีค ตร. ทักไปไม่กี่คำ ถูกเมียผู้ต้องหาด่ากลับรัว ๆ จนต้องลั่นประโยคเด็ด โพสต์เมื่อ 11 มีนาคม 2569 เวลา 13:47:29
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย