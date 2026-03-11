เปิดจุดต้นเหตุเครื่องบินอินเดียลงจอด จนควันพวยพุ่ง ระทึกกันทั้งสนามบินภูเก็ต

ระทึกสนามบินภูเก็ต เครื่องบินอินเดียลงจอด มีควันจากล้อพวยพุ่ง คาด ดีเลย์จนถึงเย็นนี้ ต้องจัดการปัญหาให้เรียบร้อย
วันที่ 11 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Thai Inter Flying รายงานว่า ที่อากาศยานนานาชาติภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องบิน Air India Express Hard Landing เที่ยวบิน AXB938 (IX938) เส้นทางจากไฮเดอราบาด ประเทศอินเดีย มุ่งหน้าสู่ภูเก็ต จนต้องลงจอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Inter Flying
ข้อมูลจาก Flightradar24 ระบุว่า เครื่องบินแบบ Boeing 737 MAX 8 ทะเบียน VT-BWQ ทำการลงจอดที่สนามบินภูเก็ต ก่อนมีรายงานพบกลุ่มควันหรือฝุ่นจากบริเวณล้อเครื่องบิน ซึ่งเป็นลักษณะที่อาจเกิดขึ้นจาก การลงจอดหนัก (Hard Landing)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Inter Flying
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบสภาพเครื่องบินและรายละเอียดของเหตุการณ์เพิ่มเติมตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยของการบิน
สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คาดว่าจะทำให้เที่ยวบินต่าง ๆ ของสนามบินดีเลย์จนถึงเย็นวันนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Inter Flying