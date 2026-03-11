เปิดภาพ แท่งโลหะติดลำไส้เด็ก 15 อึ้งใหญ่ 18 ซม. ยัดเข้าไปได้ไง ชี้ความเสี่ยงสูง

หมอเปิดภาพ วัตถุปริศนาติดในทวารหนักเด็ก 15 ใหญ่อึ้ง 18 เซนติเมตร ชี้้เป็นเคสซับซ้อน ดึงออกดูที่แท้เป็นสากโลหะ เตือนผู้ปกครองคอยดูแลบุตรหลาน
ภาพจาก Ha Dong General Hospital
วันที่ 10 มีนาคม 2569 โรงพยาบาลทั่วไปฮาดง ในกรุงฮานอย ของเวียดนาม มีรายงานเคสเด็กชายวัย 15 ปี ที่ถูกส่งมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องช่วงล่างอย่างรุนแรง ผลจากการเอกซเรย์เผยให้เห็นวัตถุแปลกปลอมที่เป็นโลหะขนาดใหญ่ ติดอยู่ลึกเข้าไปในทวารหนัก จนเกิดการกดทับอุ้งเชิงกราน
เนื่องจากความซับซ้อนของเคสนี้ ทางโรงพยาบาลต้องเรียกประชุมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาอย่างเร่งด่วน และมีการประเมินว่าสถานการณ์มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หากไม่ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง
จากนั้นทีมแพทย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ได้วางแผนจะนำสิ่งแปลกปลอมออกทางทวารหนัก เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง แพทย์ต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างระมัดระวังเพื่อลดแรงดูดที่อยู่ด้านบนวัตถุแปลกปลอม และเพื่อปกป้องกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก
ภาพจาก Ha Dong General Hospital
ความท้าทายในเคสนี้มีมาก ไม่เพียงแต่วัตถุดังกล่าวจะมีขนาดใหญ่ แต่ยังมีน้ำหนักมาก ทำให้เกิดแรงดูดบริเวณด้านบน จนวัตถุติดแน่นอยู่ในลำไส้
ทั้งนี้ หลังจากใช้เวลากว่า 45 นาที ในที่สุดสากโลหะขนาดใหญ่ ยาว 18 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ก็ถูกนำออกมาจากทวารหนักได้สำเร็จ โดยไม่ต้องผ่าเปิดช่องท้อง
ด้าน นายแพทย์บุย ทันห์ ไห่ จากแผนกศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร ที่เข้าร่วมการผ่าตัดครั้งนี้ ระบุว่า สิ่งที่ยากสุด ๆ ก็คือหาวิธีคลายแรงดูดของวัตถุ หากเราใช้แรงดึงเพียงอย่างเดียว คงเลี่ยงไม่ได้กับความเสี่ยงที่ฝีเย็บจะขาดหรือทวารหนักแตก ทีมแพทย์ต้องประสานงานกันเป็นอย่างดี คนหนึ่งดึงและยึดจับวัตถุแปลกปลอมไว้ ส่วนอีกคนใช้เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปหลังวัตถุเพื่อต้านแรงดูด
ภาพจาก Ha Dong General Hospital
ทั้งนี้ หลังผ่าตัดพบว่าผู้ป่วยมีรอยถลอกเล็กน้อยเท่านั้น และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด การทำงานของระบบย่อยอาหารค่อย ๆ ฟื้นตัว คาดว่าอีกเพียงไม่กี่วันก็สามารถกลับบ้านได้
อนึ่ง การสอดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทวารหนักอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายหลายอย่าง เช่น ลำไส้ทะลุ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ การติดเชื้อรุนแรง หรือความเสียหายถาวรต่อกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของลำไส้ในระยะยาว
แพทย์เตือนว่า วัยรุ่น โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ มักจะมีความอยากรู้อยากเห็น และอยากสำรวจร่างกายตัวเองโดยขาดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย การสอดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทวารหนักอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ร้ายแรงได้ ผู้ปกครองจำเป็นต้องคอยใส่ใจ แบ่งปันและให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก ๆ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นควรรีบนำส่งโรงพยาบาลเฉพาะทางเพื่อรับการรักษาในทันที ไม่ควรพยายามนำสิ่งแปลกปลอมออกมาเองที่บ้าน
ขอบคุณข้อมูลจาก Ha Dong General Hospital