HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดภาพ แท่งโลหะติดลำไส้เด็ก 15 อึ้งใหญ่ 18 ซม. ยัดเข้าไปได้ไง ชี้ความเสี่ยงสูง

          หมอเปิดภาพ วัตถุปริศนาติดในทวารหนักเด็ก 15 ใหญ่อึ้ง 18 เซนติเมตร ชี้้เป็นเคสซับซ้อน ดึงออกดูที่แท้เป็นสากโลหะ เตือนผู้ปกครองคอยดูแลบุตรหลาน

แท่งโลหะติดสำไส้เด็ก
ภาพจาก Ha Dong General Hospital

          วันที่ 10 มีนาคม 2569 โรงพยาบาลทั่วไปฮาดง ในกรุงฮานอย ของเวียดนาม มีรายงานเคสเด็กชายวัย 15 ปี ที่ถูกส่งมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องช่วงล่างอย่างรุนแรง ผลจากการเอกซเรย์เผยให้เห็นวัตถุแปลกปลอมที่เป็นโลหะขนาดใหญ่ ติดอยู่ลึกเข้าไปในทวารหนัก จนเกิดการกดทับอุ้งเชิงกราน 

          เนื่องจากความซับซ้อนของเคสนี้ ทางโรงพยาบาลต้องเรียกประชุมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาอย่างเร่งด่วน และมีการประเมินว่าสถานการณ์มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หากไม่ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง

          จากนั้นทีมแพทย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ได้วางแผนจะนำสิ่งแปลกปลอมออกทางทวารหนัก เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง แพทย์ต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างระมัดระวังเพื่อลดแรงดูดที่อยู่ด้านบนวัตถุแปลกปลอม และเพื่อปกป้องกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก 

แท่งโลหะติดสำไส้เด็ก
ภาพจาก Ha Dong General Hospital

          ความท้าทายในเคสนี้มีมาก ไม่เพียงแต่วัตถุดังกล่าวจะมีขนาดใหญ่ แต่ยังมีน้ำหนักมาก ทำให้เกิดแรงดูดบริเวณด้านบน จนวัตถุติดแน่นอยู่ในลำไส้

          ทั้งนี้ หลังจากใช้เวลากว่า 45 นาที ในที่สุดสากโลหะขนาดใหญ่ ยาว 18 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ก็ถูกนำออกมาจากทวารหนักได้สำเร็จ โดยไม่ต้องผ่าเปิดช่องท้อง  

          ด้าน นายแพทย์บุย ทันห์ ไห่ จากแผนกศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร ที่เข้าร่วมการผ่าตัดครั้งนี้ ระบุว่า สิ่งที่ยากสุด ๆ ก็คือหาวิธีคลายแรงดูดของวัตถุ หากเราใช้แรงดึงเพียงอย่างเดียว คงเลี่ยงไม่ได้กับความเสี่ยงที่ฝีเย็บจะขาดหรือทวารหนักแตก ทีมแพทย์ต้องประสานงานกันเป็นอย่างดี คนหนึ่งดึงและยึดจับวัตถุแปลกปลอมไว้ ส่วนอีกคนใช้เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปหลังวัตถุเพื่อต้านแรงดูด

แท่งโลหะติดสำไส้เด็ก
ภาพจาก Ha Dong General Hospital

          ทั้งนี้ หลังผ่าตัดพบว่าผู้ป่วยมีรอยถลอกเล็กน้อยเท่านั้น และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด การทำงานของระบบย่อยอาหารค่อย ๆ ฟื้นตัว คาดว่าอีกเพียงไม่กี่วันก็สามารถกลับบ้านได้ 

          อนึ่ง การสอดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทวารหนักอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายหลายอย่าง เช่น ลำไส้ทะลุ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ การติดเชื้อรุนแรง หรือความเสียหายถาวรต่อกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของลำไส้ในระยะยาว 

          แพทย์เตือนว่า วัยรุ่น โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ มักจะมีความอยากรู้อยากเห็น และอยากสำรวจร่างกายตัวเองโดยขาดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย การสอดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทวารหนักอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ร้ายแรงได้ ผู้ปกครองจำเป็นต้องคอยใส่ใจ แบ่งปันและให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก ๆ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นควรรีบนำส่งโรงพยาบาลเฉพาะทางเพื่อรับการรักษาในทันที ไม่ควรพยายามนำสิ่งแปลกปลอมออกมาเองที่บ้าน 


ขอบคุณข้อมูลจาก Ha Dong General Hospital


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดภาพ แท่งโลหะติดลำไส้เด็ก 15 อึ้งใหญ่ 18 ซม. ยัดเข้าไปได้ไง ชี้ความเสี่ยงสูง อัปเดตล่าสุด 11 มีนาคม 2569 เวลา 18:01:57 1,706 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย