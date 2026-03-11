นี่คือภาพจริง ! ท่อดำปริศนาโผล่กลางถนน ดันขึ้นสูง 13 เมตร เทศบาลเร่งเช็กมาได้ไง

เรื่องจริงไม่ใช่หนัง ท่อดำปริศนา ดันตัวขึ้นจากใต้ดินกลางโอซาก้า พบเป็นท่อเหล็กโผล่ขึ้นมา 13 เมตร เทศบาลเร่งสืบหาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไขด่วน !
วันที่ 11 มีนาคม 2569 สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่น รายงานเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมา เมื่อจู่ ๆ ก็มีท่อสีดำขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากดิน บริเวณจุดก่อสร้างบนถนนสายหนึ่งในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยพบว่าท่อเหล็กดังกล่าวดันตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระดับ 13 เมตร ขณะที่ทางเทศบาลนครโอซาก้ากำลังเร่งสืบหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ข้อมูลจากทางตำรวจพบว่า ก่อนเวลา 07.00 น. มีคนโทร. แจ้งเจ้าหน้าที่ ว่ามีเศษคอนกรีตร่วงตกลงมา บริเวณจุดก่อสร้างบนถนน ใกล้ ๆ สถานีรถไฟฟ้า
ภาพจาก X @furumachi11
เทศบาลนครโอซาก้า ระบุว่า ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เมตร เป็นท่อที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่ฝังลึกลงไปใต้ดินประมาณ 30 เมตร แต่กลับพบว่าท่อดันตัวขึ้นมาสูงเหนือพื้นดินถึง 13 เมตร โดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ
ทั้งนี้ ทางการกำลังเร่งสืบหาสาเหตุที่ท่อดันตัวขึ้นมา พร้อมเร่งอัดน้ำเข้าไปในท่อเพื่อดันให้มันกลับลงไปใต้ดิน
ภาพจาก X @furumachi11
ขณะเดียวกันทางเทศบาลได้แถลงขอโทษประชาชนจำนวนมาก ที่ได้รับความไม่สะดวกจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ด้านพนักงานบริษัทวัย 50 ปี ที่ทำงานอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ เปิดเผยว่า ตนผ่านบริเวณก่อสร้างนี้หลายครั้งต่อวันเพราะเรื่องงาน แต่การที่อยู่ ๆ ก็มีเสาโผล่ขึ้นมาบนถนนที่ปกติมีรถวิ่งผ่าน เป็นสถานการณ์ที่ยากจะเข้าใจ และน่าตกใจอย่างมาก เขาสงสัยว่าหากท่อดันขึ้นจากใต้ดินได้แบบนี้ ก็อาจเกิดขึ้นที่อื่นได้อีกไหม และอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร
ภาพจาก X @furumachi11
ภาพจาก X @furumachi11
ขอบคุณข้อมูลจาก NHK