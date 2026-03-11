HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นี่คือภาพจริง ! ท่อดำปริศนาโผล่กลางถนน ดันขึ้นสูง 13 เมตร เทศบาลเร่งเช็กมาได้ไง

           เรื่องจริงไม่ใช่หนัง ท่อดำปริศนา ดันตัวขึ้นจากใต้ดินกลางโอซาก้า พบเป็นท่อเหล็กโผล่ขึ้นมา 13 เมตร เทศบาลเร่งสืบหาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไขด่วน !

ท่อดำปริศนา โผล่กลางถนน






           วันที่ 11 มีนาคม 2569 สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่น รายงานเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมา เมื่อจู่ ๆ ก็มีท่อสีดำขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากดิน บริเวณจุดก่อสร้างบนถนนสายหนึ่งในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยพบว่าท่อเหล็กดังกล่าวดันตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระดับ 13 เมตร ขณะที่ทางเทศบาลนครโอซาก้ากำลังเร่งสืบหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ท่อดำปริศนา โผล่กลางถนน


           ข้อมูลจากทางตำรวจพบว่า ก่อนเวลา 07.00 น. มีคนโทร. แจ้งเจ้าหน้าที่ ว่ามีเศษคอนกรีตร่วงตกลงมา บริเวณจุดก่อสร้างบนถนน ใกล้ ๆ สถานีรถไฟฟ้า 

ท่อดำปริศนาโผล่กลางถนน
ภาพจาก X @furumachi11

           เทศบาลนครโอซาก้า ระบุว่า ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เมตร เป็นท่อที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่ฝังลึกลงไปใต้ดินประมาณ 30 เมตร แต่กลับพบว่าท่อดันตัวขึ้นมาสูงเหนือพื้นดินถึง 13 เมตร โดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ 

           ทั้งนี้ ทางการกำลังเร่งสืบหาสาเหตุที่ท่อดันตัวขึ้นมา พร้อมเร่งอัดน้ำเข้าไปในท่อเพื่อดันให้มันกลับลงไปใต้ดิน 

ท่อดำปริศนาโผล่กลางถนน
ภาพจาก X @furumachi11

           ขณะเดียวกันทางเทศบาลได้แถลงขอโทษประชาชนจำนวนมาก ที่ได้รับความไม่สะดวกจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

           ด้านพนักงานบริษัทวัย 50 ปี ที่ทำงานอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ เปิดเผยว่า ตนผ่านบริเวณก่อสร้างนี้หลายครั้งต่อวันเพราะเรื่องงาน แต่การที่อยู่ ๆ ก็มีเสาโผล่ขึ้นมาบนถนนที่ปกติมีรถวิ่งผ่าน เป็นสถานการณ์ที่ยากจะเข้าใจ และน่าตกใจอย่างมาก เขาสงสัยว่าหากท่อดันขึ้นจากใต้ดินได้แบบนี้ ก็อาจเกิดขึ้นที่อื่นได้อีกไหม และอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร 

ท่อดำปริศนาโผล่กลางถนน
ภาพจาก X @furumachi11

ท่อดำปริศนาโผล่กลางถนน
ภาพจาก X @furumachi11


ขอบคุณข้อมูลจาก NHK


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นี่คือภาพจริง ! ท่อดำปริศนาโผล่กลางถนน ดันขึ้นสูง 13 เมตร เทศบาลเร่งเช็กมาได้ไง อัปเดตล่าสุด 11 มีนาคม 2569 เวลา 17:59:27 3,093 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย