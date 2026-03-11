HILIGHT
ไขคำตอบ ตอนเช้าอากาศเย็น แต่กลางวันกลับร้อนจัด กรมอุตุฯ เผยสาเหตุแท้จริง

           กรมอุตุนิยมวิทยา เฉลยข้อสงสัย ทำไมช่วงนี้ตอนเช้าอากาศเย็น แต่กลางวันกลับร้อนจัด เกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนที่ไทย

ทำไมตอนเช้าอากาศเย็น

           วันที่ 11 มีนาคม 2569 หลายพื้นที่ในประเทศไทยในตอนเช้า เริ่มรู้สึกว่าอากาศเย็นกว่าปกติ แม้จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนแล้ว ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่า เหตุใดตอนเช้าจึงเย็น แต่พอตกกลางวันกลับร้อนจัดเหมือนเดิม

ทำไมตอนเช้าอากาศเย็น

           ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า อุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยในเช้าวันนี้ (11 มีนาคม) วัดได้ 15.5 องศาเซลเซียส ที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ขณะที่พื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 26.0 องศาเซลเซียส ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

           ในทางกลับกัน อุณหภูมิช่วงกลางวันยังคงร้อนจัด โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 อุณหภูมิสูงสุดของประเทศวัดได้ 37.8 องศาเซลเซียส ที่แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่วนในกรุงเทพมหานครวัดได้ 37.2 องศาเซลเซียส ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย

ทำไมตอนเช้าอากาศเย็น
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

           กรมอุตุนิยมวิทยา อธิบายว่า สาเหตุที่ช่วงนี้หลายคนรู้สึกว่า อากาศเย็นในตอนเช้า เป็นเพราะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน เมื่อมวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวลงมาปะทะกับ มวลอากาศร้อนที่สะสมอยู่ก่อนหน้า จึงทำให้อุณหภูมิในช่วงเช้าลดลงชั่วคราว

ทำไมตอนเช้าอากาศเย็น
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

           อย่างไรก็ตาม เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นและความร้อนสะสมเพิ่มขึ้น อุณหภูมิในช่วงกลางวันจึงกลับมาสูงตามปกติของฤดูร้อน ส่งผลให้หลายพื้นที่รู้สึกถึงความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างช่วงเช้ากับช่วงกลางวันอย่างชัดเจน

           นอกจากนี้ การปะทะกันของมวลอากาศเย็นและมวลอากาศร้อน ยังถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่อาจทำให้เกิด พายุฤดูร้อน ซึ่งอาจมาพร้อมกับ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง หรือบางพื้นที่อาจมีลูกเห็บตกได้


