สะเทือนอีก ถุงแกง - บรรจุภัณฑ์ จ่อราคาพุ่ง เพจดังเผยสาเหตุ ผู้บริโภคเตรียมจ่ายแพง

เพจดังเตือน เม็ดพลาสติกในตลาดเริ่มตึงตัว ถุงแกง-บรรจุภัณฑ์ราคาพุ่งสูงขึ้น โรงงานบางแห่งจ่อหยุดผลิตชั่วคราว จับตาภาระอาจตกอยู่ที่ผู้บริโภค
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ผู้บริโภค โพสต์ข้อความเตือนถึงอีกสัญญาณที่อาจส่งผลกระทบต่อหลายคน กับสถานการณ์วัตถุดิบพลาสติกในตลาดที่เริ่มตึงตัว โดยระบุว่าช่วงนี้สินค้าประเภทพลาสติก เช่น ถุงแกง ถุงหูหิ้ว และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เริ่มมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเม็ดพลาสติกบางรายมีการจำกัดการปล่อยสินค้าเข้าสู่ตลาด
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า การจำกัดอุปทานเม็ดพลาสติกมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อผู้ประกอบการหลายระดับ โดยบางโรงงานที่สั่งดาวน์วัตถุดิบไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อถึงเวลารับสินค้า กลับไม่สามารถซื้อได้ตามราคาที่ตกลงกันไว้ ขณะที่บางแห่งไม่สามารถรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ จนต้องตัดสินใจหยุดสายการผลิตชั่วคราว และให้พนักงานหยุดงานไปก่อน
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลว่าบางโรงงานประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบอย่างหนัก โดยเฉพาะ ฟิล์มพลาสติกและเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ส่งผลให้สินค้าบางประเภทอาจจำเป็นต้องหยุดการผลิตไปชั่วคราว
เพจระบุด้วยว่า แม้จะมีคำแนะนำให้หันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุรีไซเคิลแทน แต่ในความเป็นจริง พลาสติกยังเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการขนส่งสินค้า ทำให้หากต้นทุนพลาสติกเพิ่มขึ้น สุดท้ายภาระค่าใช้จ่ายก็อาจตกไปอยู่ที่ผู้บริโภค
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีการแชร์ต่อในวงกว้าง โดยเพจ Drama-addict ก็ได้แชร์ประเด็นนี้ พร้อมข้อความเรียกร้องให้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค