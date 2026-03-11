HILIGHT
เรือสินค้าติดธงไทย ถูกยิงหลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือสูญหาย 3 คน

          ด่วน เรือสินค้าติดธงไทย ถูกยิงหลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พบคือเรือมยุรี นารี ห้องเครื่องยนต์เสียหาย ลูกเรือ 23 ชีวิต จำต้องสละเรือ โดยสูญหาย 3 ราย

เรือสินค้าติดธงไทยถูกยิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam

          วันที่ 11 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam โดย วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร รายงานว่า เรือสินค้าติดธงชาติไทย ถูกยิงแถวทะเลอาหรับบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และก่อนหน้านี้ทางอิหร่านเคยขู่ว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ 

          โดยเมื่อเวลา 11.30 น. ที่ผานมา ได้รับจากจากบริษัท พีเชียส เจ้าของ
เรือ 5a MAYUREE NAREE ติดธงชาติไทย ที่กำลังเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มุ่งหน้าสู่เขตอุตสาหกรรม Kandla ของอินเดีย บริเวณทะเลอาหรับ หลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ได้ถูกอาวุธไม่ทราบฝ่ายยิงใส่บริเวณห้องเครื่องยนต์ท้ายเรือ ทำให้เรือสูญเสียการควบคุม ลูกเรือที่อยู่บนเรือทั้งหมด 23 คน จำเป็นต้องสละเรือ 
 
          ขณะที่ช่อง 3 รายงานว่า บริษัทด้านความปลอดภัยทางทะเล แอมบรีย์ อนาลิติกส์ (Ambrey Analytics) รายงานว่า เรือสัญชาติไทย ถูกโจมตีขณะกำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยอยู่ห่างจากเมืองคาซับ ประเทศโอมาน ไปทางทิศเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 ไมล์ทะเล ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น

เรือสินค้าติดธงไทยถูกยิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SpringNews

          ด้านบริษัทความปลอดภัยทางทะเล แวนการ์ด เทค (Vanguard Tech) ยืนยันว่า เรือที่ถูกยิงคือ เรือมยุรี นารี (Mayruree Naree) ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าเทกองจดทะเบียนสัญชาติไทย ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 

          รายงานระบุว่าลูกเรือ 20 คนได้อพยพลงจากเรือแล้ว ขณะที่อีก 3 คนยังคงอยู่บนเรือเพื่อประสานงานด้านการกู้ภัย

          อนึ่ง มีรายงานว่าพบเรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีไล่เลี่ยกันถึง 3 ลำ ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง หนึ่งในนั้นคือเรือสัญชาติไทย

          มีรายงานเพิ่มเติมอีกในช่วงเวลา 18.00 น. มีลูกเรือสูญหาย 3 คน

 
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Wassana Nanuamช่อง 3 


เรือสินค้าติดธงไทย ถูกยิงหลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือสูญหาย 3 คน อัปเดตล่าสุด 11 มีนาคม 2569
