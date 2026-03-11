เรือสินค้าติดธงไทย ถูกยิงหลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือสูญหาย 3 คน

ด่วน เรือสินค้าติดธงไทย ถูกยิงหลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พบคือเรือมยุรี นารี ห้องเครื่องยนต์เสียหาย ลูกเรือ 23 ชีวิต จำต้องสละเรือ โดยสูญหาย 3 ราย
วันที่ 11 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam โดย วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร รายงานว่า เรือสินค้าติดธงชาติไทย ถูกยิงแถวทะเลอาหรับบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และก่อนหน้านี้ทางอิหร่านเคยขู่ว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
โดยเมื่อเวลา 11.30 น. ที่ผานมา ได้รับจากจากบริษัท พีเชียส เจ้าของ
เรือ 5a MAYUREE NAREE ติดธงชาติไทย ที่กำลังเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มุ่งหน้าสู่เขตอุตสาหกรรม Kandla ของอินเดีย บริเวณทะเลอาหรับ หลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ได้ถูกอาวุธไม่ทราบฝ่ายยิงใส่บริเวณห้องเครื่องยนต์ท้ายเรือ ทำให้เรือสูญเสียการควบคุม ลูกเรือที่อยู่บนเรือทั้งหมด 23 คน จำเป็นต้องสละเรือ
ขณะที่ช่อง 3 รายงานว่า บริษัทด้านความปลอดภัยทางทะเล แอมบรีย์ อนาลิติกส์ (Ambrey Analytics) รายงานว่า เรือสัญชาติไทย ถูกโจมตีขณะกำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยอยู่ห่างจากเมืองคาซับ ประเทศโอมาน ไปทางทิศเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 ไมล์ทะเล ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น
ด้านบริษัทความปลอดภัยทางทะเล แวนการ์ด เทค (Vanguard Tech) ยืนยันว่า เรือที่ถูกยิงคือ เรือมยุรี นารี (Mayruree Naree) ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าเทกองจดทะเบียนสัญชาติไทย ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ
รายงานระบุว่าลูกเรือ 20 คนได้อพยพลงจากเรือแล้ว ขณะที่อีก 3 คนยังคงอยู่บนเรือเพื่อประสานงานด้านการกู้ภัย
อนึ่ง มีรายงานว่าพบเรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีไล่เลี่ยกันถึง 3 ลำ ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง หนึ่งในนั้นคือเรือสัญชาติไทย
มีรายงานเพิ่มเติมอีกในช่วงเวลา 18.00 น. มีลูกเรือสูญหาย 3 คน
