เปิดของขวัญวันเกิดที่มาดามแป้งให้เฮดโค้ชทีมชาติไทย ไม่ใช่ของใหญ่ แต่คนคาดไม่ถึง

เปิดของขวัญมาดามแป้ง ให้กับแอนโทนี ฮัดสัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ไม่ใช่ของที่ใหญ่โต แต่เห็นแล้วคนคาดไม่ถึงกัน จะให้ของแบบนี้กับฝรั่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ
วันที่ 11 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ มีการลงภาพมาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ มอบของขวัญวันเกิดให้แอนโทนี ฮัดสัน เฮดโค้ชฟตุบอลชายไทย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 45 ปี โดยเป็นการควักเงินสด ๆ จากกระเป๋าสตางค์ตัวเอง
สิ่งที่มาดามแป้งให้เป็นของขวัญนั้น กลายเป็นไวรัลขึ้นมา มันไม่ใช่ของมีค่า แต่มันคือเงิน 300 บาท เพราะถือเคล็ด 300 บาท = 3 คะแนน ในนัดสุดท้ายเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือก ไทย พบ เติร์กเมนิสถาน วันที่ 31 มีนาคม ถ้าหากไทยชนะได้ ก็เข้ารอบทันที
