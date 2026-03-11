อุทาหรณ์เที่ยวจีน เผลอทำแบบนี้ใส่พาสปอร์ต เกือบกลับประเทศไม่ได้ สิ่งที่ควรรู้

อุทาหรณ์ ไปเที่ยวจีน เผลอทำแบบนี้ใส่พาสปอร์ต เกือบกลับประเทศไม่ได้ โชคดีที่เงื่อนไขอนุโลม แต่ขาออกคือ ออกจากไทยไม่ได้
เวลาไปต่างประเทศ เอกสารสำคัญที่สุดในการเดินทางคือ พาสปอร์ต ห้ามหาย ห้ามเสียหาย ห้ามมีตำหนิแม้แต่นิดเดียว มิเช่นนั้นอาจออกนอกประเทศไม่ได้
วันที่ 11 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เล่าว่า เดินทางไปเที่ยวจีนแล้วเผลอปั๊มตราแพนด้าของสถานที่ท่องเที่ยว ลงในพาสปอร์ต แบบนี้จะมีปัญหาในการเดินทางไหม เพราะมันเป็นหนึ่งในข้อห้าม พาสปอร์ตห้ามมีตราปั๊มอะไร ยกเว้นของเจ้าหน้าที่ ตม.
สุดท้าย เจ้าตัวสอบถามเจ้าหน้าที่กงสุล ได้รับการยืนยันว่า ไม่ต้องทำพาสปอร์ตใหม่ ยังคงใช้งานในจีน เดินทางกลับประเทศไทยได้ แต่ถ้าจะเดินทางออกนอกประเทศไทยด้วยพาสปอร์ตนี้อีกครั้ง ไม่สามารถทำได้อีกแล้ว
เวลาไปต่างประเทศ เอกสารสำคัญที่สุดในการเดินทางคือ พาสปอร์ต ห้ามหาย ห้ามเสียหาย ห้ามมีตำหนิแม้แต่นิดเดียว มิเช่นนั้นอาจออกนอกประเทศไม่ได้
วันที่ 11 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เล่าว่า เดินทางไปเที่ยวจีนแล้วเผลอปั๊มตราแพนด้าของสถานที่ท่องเที่ยว ลงในพาสปอร์ต แบบนี้จะมีปัญหาในการเดินทางไหม เพราะมันเป็นหนึ่งในข้อห้าม พาสปอร์ตห้ามมีตราปั๊มอะไร ยกเว้นของเจ้าหน้าที่ ตม.
สุดท้าย เจ้าตัวสอบถามเจ้าหน้าที่กงสุล ได้รับการยืนยันว่า ไม่ต้องทำพาสปอร์ตใหม่ ยังคงใช้งานในจีน เดินทางกลับประเทศไทยได้ แต่ถ้าจะเดินทางออกนอกประเทศไทยด้วยพาสปอร์ตนี้อีกครั้ง ไม่สามารถทำได้อีกแล้ว