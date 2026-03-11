HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อุทาหรณ์เที่ยวจีน เผลอทำแบบนี้ใส่พาสปอร์ต เกือบกลับประเทศไม่ได้ สิ่งที่ควรรู้

          อุทาหรณ์ ไปเที่ยวจีน เผลอทำแบบนี้ใส่พาสปอร์ต เกือบกลับประเทศไม่ได้ โชคดีที่เงื่อนไขอนุโลม แต่ขาออกคือ ออกจากไทยไม่ได้


พาสปอร์ต

          เวลาไปต่างประเทศ เอกสารสำคัญที่สุดในการเดินทางคือ พาสปอร์ต ห้ามหาย ห้ามเสียหาย ห้ามมีตำหนิแม้แต่นิดเดียว มิเช่นนั้นอาจออกนอกประเทศไม่ได้


          วันที่ 11 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เล่าว่า เดินทางไปเที่ยวจีนแล้วเผลอปั๊มตราแพนด้าของสถานที่ท่องเที่ยว ลงในพาสปอร์ต แบบนี้จะมีปัญหาในการเดินทางไหม เพราะมันเป็นหนึ่งในข้อห้าม พาสปอร์ตห้ามมีตราปั๊มอะไร ยกเว้นของเจ้าหน้าที่ ตม.

          สุดท้าย เจ้าตัวสอบถามเจ้าหน้าที่กงสุล ได้รับการยืนยันว่า ไม่ต้องทำพาสปอร์ตใหม่ ยังคงใช้งานในจีน เดินทางกลับประเทศไทยได้ แต่ถ้าจะเดินทางออกนอกประเทศไทยด้วยพาสปอร์ตนี้อีกครั้ง ไม่สามารถทำได้อีกแล้ว


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อุทาหรณ์เที่ยวจีน เผลอทำแบบนี้ใส่พาสปอร์ต เกือบกลับประเทศไม่ได้ สิ่งที่ควรรู้ โพสต์เมื่อ 11 มีนาคม 2569 เวลา 20:40:37
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย