สื่อจีนรายงาน IRGC ออกโรงยอมรับ เป็นคนยิงเรือติดธงชาติไทยช่องแคบฮอร์มุซ

IRGC หรือ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ยอมรับว่าเป็นคนยิงเรือติดธงชาติไทยที่ช่องแคบฮอร์มุซ รายงานจากสื่อจีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wasana Nanuam
วันที่ 11 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก China Xinhua News รายงานว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ยอมรับว่า ยิงเรือสินค้าติดธงชาติไทยที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว ตอนนี้รายงานล่าสุดคือ มีผู้สูญหาย 3 คนจากลูกเรือทั้งหมด 23 คน หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
