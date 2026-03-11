HILIGHT
สื่อจีนรายงาน IRGC ออกโรงยอมรับ เป็นคนยิงเรือติดธงชาติไทยช่องแคบฮอร์มุซ

          IRGC หรือ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ยอมรับว่าเป็นคนยิงเรือติดธงชาติไทยที่ช่องแคบฮอร์มุซ รายงานจากสื่อจีน


เรือไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wasana Nanuam

          วันที่ 11 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก China Xinhua News รายงานว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ยอมรับว่า ยิงเรือสินค้าติดธงชาติไทยที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ




          สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว ตอนนี้รายงานล่าสุดคือ มีผู้สูญหาย 3 คนจากลูกเรือทั้งหมด 23 คน หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง





โพสต์เมื่อ 11 มีนาคม 2569 เวลา 21:19:17
