เปิดภาพ ลูกเรือไทย บนเรือมยุรี นารี หลังเรือถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุซ เจ้าตัวโพสต์ชวนสะเทือนใจ

 
             เปิดภาพลูกเรือไทย จากเรือมยุรี นารี หลังเรือถูกยิงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมโพสต์ข้อความสะเทือนใจถึงเรือ ที่มีความหมายเหมือนคนในครอบครัว 

เรือไทยถูกยิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ’ เป็ก’

             จากเหตุการณ์ที่เรือสินค้า มยุรี นารี สัญชาติไทย ถูกโจมตีขณะแล่นผ่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ หลังออกจากท่าเรือคาลิฟา ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม โดยบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL เจ้าของเรือ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า จากลูกเรือทั้งหมด 23 คน มีผู้สูญหาย 3 ราย คาดว่าติดอยู่ภายในห้องเครื่อง ขณะที่ลูกเรืออีก 20 คนสามารถอพยพออกจากเรือได้อย่างปลอดภัย และถูกนำขึ้นฝั่งที่ประเทศโอมานแล้ว

             รายงานจากสำนักข่าว China Xinhua News ระบุว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน หรือ IRGC ได้ยอมรับว่าเป็นผู้ยิงเรือสินค้าติดธงชาติไทยลำดังกล่าว ส่งผลให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลก

             โดย IRGC ระบุเหตุผลโจมตีเรือของไทย เนื่องจากเรือลำดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและสัญญาณแจ้งเตือนจากกองทัพเรือ IRGC และยังคงดึงดันที่จะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้กำลังเข้าหยุดยั้งในที่สุด

เรือไทยถูกยิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ’ เป็ก’

             ขณะเดียวกัน วันที่ 11 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ เอ’ เป็ก’ ซึ่งคาดว่าเป็นหนึ่งในลูกเรือของเรือมยุรี นารี โพสต์ภาพตนเองหลังได้รับการช่วยเหลือ พร้อมข้อความว่า "พักผ่อนนะแม่ ถึงเวลาพักของแม่แล้ว ขอให้คนที่เหลือปลอดภัยนะ M.V MAYREE NAREE" 

             ก่อนเกิดเหตุ ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวยังได้โพสต์ภาพตนเองคู่กับเรือ พร้อมเช็กอินที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระบุว่า "จะพาแม่ออกไปจากพื้นที่ตรงนี้อย่างปลอดภัยเด้อ" อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุโจมตี เขาได้โพสต์ภาพเรือที่ได้รับความเสียหาย พร้อมข้อความสะเทือนใจว่า "ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้ ไหนว่าจะไม่ยิงเรือไทย"

             ทั้งนี้ พบว่าเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้ออกมาระบุว่า ข่าวที่ระบุว่า อิหร่านอนุญาตให้เรือน้ำมันและ LPG ผ่านได้เฉพาะของไทย-จีน-รัสเซียนั้น เป็น "ข่าวปลอม" ยืนยันโดยกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

             แม้จะมีรายงานข่าวว่า อิหร่านอนุญาตให้เรือของมิตรประเทศบางชาติผ่านเข้าช่องแคบฮอร์มุชได้ แต่จากการตรวจสอบยืนยัน ไม่ปรากฏรายงานเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้ จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว

เรือไทยถูกยิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ’ เป็ก’


