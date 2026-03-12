อินฟลูฯ ไลฟ์ขายของ ปวดหัวจะวูบ ก่อนดับสลดใน 10 นาที คนดูช็อก ชี้สัญญาณอันตราย

อินฟลูเอนเซอร์ไลฟ์ขายของออนไลน์ อยู่ ๆ ปวดหัวกะทันหันอย่างรุนแรง ก่อนเสียชีวิตใน 10 นาที แฟน ๆ คนดูช็อก ย้อนคลิปเผยสัญญาณอันตราย แพทย์ออกมาเตือน
ภาพจาก Weibo
อินฟลูฯ สาวรายนี้อายุ 39 ปี อาศัยในมณฑลส่านซี ประเทศจีน เธอเป็นรู้จักบนโซเชียลมีเดียว่า "พี่สาวหวังจา" เธอมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์ราว 100,000 คน และมักจะไลฟ์ขายสินค้า โดยมีฐานแฟน ๆ ที่ติดตามดูเธอเป็นประจำ จนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา เธอได้ไลฟ์ขายเสื้อผ้าตามปกติ ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ชมเกือบ 50,000 คน ในตอนแรกเธอไม่ได้มีอาการใด ๆ ยังคงกระตือรือร้นและมีพลัง ทั้งลองสวมใส่เสื้อผ้า โชว์เสื้อผ้า และพูดคุยกับแฟน ๆ เหมือนทุกครั้ง
แต่แล้วในระหว่างไลฟ์ อยู่ ๆ เธอก็เกิดอาการปวดหัวขึ้นมาอย่างกะทันหัน เธอเอามือกุมศีรษะด้วยสีหน้าเจ็บปวด ตอนนั้นแฟน ๆ หลายคนคิดว่าเป็นเพียงการแสดงท่าทางเกินจริงแบบขำขันเพื่อเพิ่มสีสัน ก่อนที่จะตกใจเมื่อรู้ว่าเธอไม่ได้ทำเล่น ๆ เธอเริ่มพูดว่า รู้สึกเวียนหัวและแน่นหน้าอก ทำให้พูดลำบาก เธอนั่งนิ่งอยู่หน้ากล้อง จนผู้ช่วยของเธอรีบเข้ามา แต่ไม่ได้หยุดไลฟ์ เธอพยายามนวดบริเวณขมับและตั้งสติเพื่อให้กลับมาเป็นปกติ
ภาพจาก Weibo
รายงานเผยว่า อาการของเธอทรุดลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อรถพยาบาลมาถึง เธอก็สูญเสียสัญญาณชีพไปแล้ว และผ่านพ้นช่วงเวลาสำคัญที่แพทย์จะสามารถช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที โดยตั้งแต่ที่เธอเริ่มมีอาการจนถึงเสียชีวิต อยู่ในเวลาเพียงแค่ 10 นาที
เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจและสะเทือนใจให้กับผู้คนจำนวนมาก ทั้งนี้มีบางส่วนได้ย้อนดูไลฟ์สตรีมย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ โดยพบว่าอาการของเธอนั้นเป็นสัญญาณเตือนของภาวะเลือดออกในสมอง
ได้แก่ ปวดศีรษะอย่างรุนแรงฉับพลัน สับสน ปวดใบหน้า และพูดลำบาก ในสถานการณ์เช่นนี้ ควรโทร. แจ้งหน่วยฉุกเฉินทันทีตั้งแต่ตอนแรกที่มีอาการ
ดร.อู๋ หมินหยาง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาจากโรงพยาบาลในไต้หวัน ได้ย้ำเตือนว่าการปวดศีรษะอย่างฉับพลันและรุนแรงเป็นสัญญาณเตือนอันตราย โดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย เช่น มีไข้ อ่อนแรงครึ่งซีก มองเห็นไม่ชัด หรืออาเจียนอย่างต่อเนื่อง ควรไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
ขอบคุณข้อมูลจาก SETN, NetEase
ขอบคุณภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
วันที่ 11 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ SETN เผยว่า เกิดเหตุสะเทือนใจขึ้นระหว่างไลฟ์ขายของออนไลน์ของอินฟลูเอนเซอร์สาวจีนรายหนึ่ง เมื่ออยู่ ๆ เธอเกิดปวดหัวขึ้นมาอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน จนทำให้เธอถึงแก่ชีวิตอย่างสุดเศร้า ภายในเวลา 10 นาทีหลังจากนั้น สร้างความตกใจให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ และกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง
อินฟลูฯ สาวรายนี้อายุ 39 ปี อาศัยในมณฑลส่านซี ประเทศจีน เธอเป็นรู้จักบนโซเชียลมีเดียว่า "พี่สาวหวังจา" เธอมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์ราว 100,000 คน และมักจะไลฟ์ขายสินค้า โดยมีฐานแฟน ๆ ที่ติดตามดูเธอเป็นประจำ จนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา เธอได้ไลฟ์ขายเสื้อผ้าตามปกติ ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ชมเกือบ 50,000 คน ในตอนแรกเธอไม่ได้มีอาการใด ๆ ยังคงกระตือรือร้นและมีพลัง ทั้งลองสวมใส่เสื้อผ้า โชว์เสื้อผ้า และพูดคุยกับแฟน ๆ เหมือนทุกครั้ง
แต่แล้วในระหว่างไลฟ์ อยู่ ๆ เธอก็เกิดอาการปวดหัวขึ้นมาอย่างกะทันหัน เธอเอามือกุมศีรษะด้วยสีหน้าเจ็บปวด ตอนนั้นแฟน ๆ หลายคนคิดว่าเป็นเพียงการแสดงท่าทางเกินจริงแบบขำขันเพื่อเพิ่มสีสัน ก่อนที่จะตกใจเมื่อรู้ว่าเธอไม่ได้ทำเล่น ๆ เธอเริ่มพูดว่า รู้สึกเวียนหัวและแน่นหน้าอก ทำให้พูดลำบาก เธอนั่งนิ่งอยู่หน้ากล้อง จนผู้ช่วยของเธอรีบเข้ามา แต่ไม่ได้หยุดไลฟ์ เธอพยายามนวดบริเวณขมับและตั้งสติเพื่อให้กลับมาเป็นปกติ
ภาพจาก Weibo
หวังออกจากกล้องไปครู่เดียว ก่อนที่จะกลับมา แต่ก็ยังมีท่าทางไม่สบายอย่างเห็นได้ชัด เธอเอามือแตะท้ายทอยและแสดงอาการเจ็บปวดอยู่ตลอด จนในที่สุดเธอก็ร้องตะโกนบอกผู้ช่วยว่า "ฉันไม่ไหวแล้ว เรียก 120 (เบอร์ฉุกเฉิน) เร็ว ฉันกำลังจะหมดสติ"
เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจและสะเทือนใจให้กับผู้คนจำนวนมาก ทั้งนี้มีบางส่วนได้ย้อนดูไลฟ์สตรีมย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ โดยพบว่าอาการของเธอนั้นเป็นสัญญาณเตือนของภาวะเลือดออกในสมอง
ได้แก่ ปวดศีรษะอย่างรุนแรงฉับพลัน สับสน ปวดใบหน้า และพูดลำบาก ในสถานการณ์เช่นนี้ ควรโทร. แจ้งหน่วยฉุกเฉินทันทีตั้งแต่ตอนแรกที่มีอาการ
ทั้งนี้ รายงานยังเผยว่า หวังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว มีลูกสาววัย 5 ขวบ เธออาจไม่ใช่ไลฟ์สตรีมเมอร์ระดับท็อป แต่เธอมีชื่อเสียงที่ดีบนแพลตฟอร์ม มีฐานแฟนคลับที่มั่นคง และมีผลตอบรับที่ดีในระดับหนึ่ง เธอมักจะไลฟ์ขายของเป็นเวลานานติดต่อกัน และอยู่ทำงานจนถึงดึก ผู้ที่รู้จักเธอเผยว่า เธอไม่เคยมีโรคประจำตัวร้ายแรง และสุขภาพของเธอเป็นปกติมาตลอด ดังนั้นจึงไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะจากไปอย่างกะทันหันเช่นนี้ แฟน ๆ และครอบครัวต่างเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ดร.อู๋ หมินหยาง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาจากโรงพยาบาลในไต้หวัน ได้ย้ำเตือนว่าการปวดศีรษะอย่างฉับพลันและรุนแรงเป็นสัญญาณเตือนอันตราย โดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย เช่น มีไข้ อ่อนแรงครึ่งซีก มองเห็นไม่ชัด หรืออาเจียนอย่างต่อเนื่อง ควรไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
อนึ่ง ในประเทศจีนมีการแข่งขันทางออนไลน์ที่สูงมาก อินฟลูเอนเซอร์และแม่ค้าออนไลน์หลายคนจึงทำงานหนักมาก การไลฟ์สตรีมแต่ละครั้งมักใช้เวลา 6-8 ชั่วโมง และบางคนมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ขอบคุณข้อมูลจาก SETN, NetEase
ขอบคุณภาพจาก Weibo