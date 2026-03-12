HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อินฟลูฯ ไลฟ์ขายของ ปวดหัวจะวูบ ก่อนดับสลดใน 10 นาที คนดูช็อก ชี้สัญญาณอันตราย

          อินฟลูเอนเซอร์ไลฟ์ขายของออนไลน์ อยู่ ๆ ปวดหัวกะทันหันอย่างรุนแรง ก่อนเสียชีวิตใน 10 นาที แฟน ๆ คนดูช็อก ย้อนคลิปเผยสัญญาณอันตราย แพทย์ออกมาเตือน
อินฟลูเอนเซอร์
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 11 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ SETN เผยว่า เกิดเหตุสะเทือนใจขึ้นระหว่างไลฟ์ขายของออนไลน์ของอินฟลูเอนเซอร์สาวจีนรายหนึ่ง เมื่ออยู่ ๆ เธอเกิดปวดหัวขึ้นมาอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน จนทำให้เธอถึงแก่ชีวิตอย่างสุดเศร้า ภายในเวลา 10 นาทีหลังจากนั้น สร้างความตกใจให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ และกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง 

          อินฟลูฯ สาวรายนี้อายุ 39 ปี อาศัยในมณฑลส่านซี ประเทศจีน เธอเป็นรู้จักบนโซเชียลมีเดียว่า "พี่สาวหวังจา" เธอมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์ราว 100,000 คน และมักจะไลฟ์ขายสินค้า โดยมีฐานแฟน ๆ ที่ติดตามดูเธอเป็นประจำ จนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา เธอได้ไลฟ์ขายเสื้อผ้าตามปกติ ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ชมเกือบ 50,000 คน ในตอนแรกเธอไม่ได้มีอาการใด ๆ ยังคงกระตือรือร้นและมีพลัง ทั้งลองสวมใส่เสื้อผ้า โชว์เสื้อผ้า และพูดคุยกับแฟน ๆ เหมือนทุกครั้ง 

          แต่แล้วในระหว่างไลฟ์ อยู่ ๆ เธอก็เกิดอาการปวดหัวขึ้นมาอย่างกะทันหัน เธอเอามือกุมศีรษะด้วยสีหน้าเจ็บปวด ตอนนั้นแฟน ๆ หลายคนคิดว่าเป็นเพียงการแสดงท่าทางเกินจริงแบบขำขันเพื่อเพิ่มสีสัน ก่อนที่จะตกใจเมื่อรู้ว่าเธอไม่ได้ทำเล่น ๆ เธอเริ่มพูดว่า รู้สึกเวียนหัวและแน่นหน้าอก ทำให้พูดลำบาก เธอนั่งนิ่งอยู่หน้ากล้อง จนผู้ช่วยของเธอรีบเข้ามา แต่ไม่ได้หยุดไลฟ์ เธอพยายามนวดบริเวณขมับและตั้งสติเพื่อให้กลับมาเป็นปกติ  

อินฟลูเอนเซอร์
ภาพจาก Weibo

          หวังออกจากกล้องไปครู่เดียว ก่อนที่จะกลับมา แต่ก็ยังมีท่าทางไม่สบายอย่างเห็นได้ชัด เธอเอามือแตะท้ายทอยและแสดงอาการเจ็บปวดอยู่ตลอด จนในที่สุดเธอก็ร้องตะโกนบอกผู้ช่วยว่า "ฉันไม่ไหวแล้ว เรียก 120 (เบอร์ฉุกเฉิน) เร็ว ฉันกำลังจะหมดสติ

          รายงานเผยว่า อาการของเธอทรุดลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อรถพยาบาลมาถึง เธอก็สูญเสียสัญญาณชีพไปแล้ว และผ่านพ้นช่วงเวลาสำคัญที่แพทย์จะสามารถช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที โดยตั้งแต่ที่เธอเริ่มมีอาการจนถึงเสียชีวิต อยู่ในเวลาเพียงแค่ 10 นาที 

          เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจและสะเทือนใจให้กับผู้คนจำนวนมาก ทั้งนี้มีบางส่วนได้ย้อนดูไลฟ์สตรีมย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ โดยพบว่าอาการของเธอนั้นเป็นสัญญาณเตือนของภาวะเลือดออกในสมอง

          ได้แก่ ปวดศีรษะอย่างรุนแรงฉับพลัน สับสน ปวดใบหน้า และพูดลำบาก ในสถานการณ์เช่นนี้ ควรโทร. แจ้งหน่วยฉุกเฉินทันทีตั้งแต่ตอนแรกที่มีอาการ  

อินฟลูเอนเซอร์
ภาพจาก Weibo

          ทั้งนี้ รายงานยังเผยว่า หวังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว มีลูกสาววัย 5 ขวบ เธออาจไม่ใช่ไลฟ์สตรีมเมอร์ระดับท็อป แต่เธอมีชื่อเสียงที่ดีบนแพลตฟอร์ม มีฐานแฟนคลับที่มั่นคง และมีผลตอบรับที่ดีในระดับหนึ่ง เธอมักจะไลฟ์ขายของเป็นเวลานานติดต่อกัน และอยู่ทำงานจนถึงดึก ผู้ที่รู้จักเธอเผยว่า เธอไม่เคยมีโรคประจำตัวร้ายแรง และสุขภาพของเธอเป็นปกติมาตลอด ดังนั้นจึงไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะจากไปอย่างกะทันหันเช่นนี้ แฟน ๆ และครอบครัวต่างเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก 

          ดร.อู๋ หมินหยาง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาจากโรงพยาบาลในไต้หวัน ได้ย้ำเตือนว่าการปวดศีรษะอย่างฉับพลันและรุนแรงเป็นสัญญาณเตือนอันตราย โดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย เช่น มีไข้ อ่อนแรงครึ่งซีก มองเห็นไม่ชัด หรืออาเจียนอย่างต่อเนื่อง ควรไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด 

อินฟลูเอนเซอร์
ภาพจาก Weibo

          อนึ่ง ในประเทศจีนมีการแข่งขันทางออนไลน์ที่สูงมาก อินฟลูเอนเซอร์และแม่ค้าออนไลน์หลายคนจึงทำงานหนักมาก การไลฟ์สตรีมแต่ละครั้งมักใช้เวลา 6-8 ชั่วโมง และบางคนมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก SETN, NetEase 
ขอบคุณภาพจาก Weibo

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อินฟลูฯ ไลฟ์ขายของ ปวดหัวจะวูบ ก่อนดับสลดใน 10 นาที คนดูช็อก ชี้สัญญาณอันตราย โพสต์เมื่อ 12 มีนาคม 2569 เวลา 10:05:45 4,968 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย