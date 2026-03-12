HILIGHT
เปิดข้อมูล พรีเชียส ชิพปิ้ง ประวัติเจ้าของเรือ มยุรี นารี ที่ถูกยิง - เรือสินค้าเทกอง คืออะไร ?

 
           เปิดข้อมูล พรีเชียส ชิพปิ้ง เจ้าของเรือ มยุรี นารี ที่ถูกอิหร่านยิงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางการเงิน-คณะกรรมการ ทำความรู้จัก เรือสินค้าเทกอง คืออะไร 

เรือไทยถูกยิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wasana Nanuam

           จากกรณีเรือ มยุรี นารี (MAYUREE NAREE) เรือบรรทุกสินค้าเทกอง สัญชาติไทย ถูกยิงหลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นฝ่ายยิงเรือไทย โดยอ้างเหตุในการโจมตี เนื่องจากเรือลำดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและสัญญาณแจ้งเตือนจากกองทัพเรือ IRGC และยังคงดึงดันที่จะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างผิดกฎหมายนั้น 

           พบว่าเรือสินค้า มยุรี นารี เป็นเรือของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งในเดือนธันวาคม 2532 และเริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2534 

           สำหรับ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2536 มีลักษณะของธุรกิจ เป็นธุรกิจเดินเรือ โดยเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง 

           เส้นทางเดินเรือของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล

           สินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) คือ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่น ๆ

เรือไทยถูกยิง


สำหรับข้อมูลคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 12 ท่าน มีดังนี้ 


           - นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษัท

           - นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ

           - คณะกรรมการท่านอื่น ๆ ประกอบด้วย นายกิริต ชาห์, นายคูชรู คาลี วาเดีย, นางสาวนิชิต้า ชาห์, นายอิษฎ์ชาญ ชาห์, นายกอตัม คูรานา, นายกำธร ศิลาอ่อน, ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์, นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์, นางสาวสิรสา สุภาวศิน และนางคิวยู หวัง (หรือแจ็คกี้ หวัง)

         ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่างบการเงินของ PSL สะท้อนภาพการฟื้นตัวจากภาวะขาดทุนสู่กำไรระดับพันล้านอย่างชัดเจน ดังนี้ 

           - ปี 2563 : บริษัทเผชิญกับมรสุมหนัก มีรายได้รวม 350.7 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 1,108.3 ล้านบาท

           - ปี 2564 : รายได้พุ่งขึ้นเป็น 1,693.4 ล้านบาท และพลิกกลับมาทำกำไรสุทธิ 1,147.8 ล้านบาท

           - ปี 2565 : ปีแห่งความรุ่งโรจน์ มีรายได้รวมสูงถึง 3,745.6 ล้านบาท และทำกำไรสุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 3,407.1 ล้านบาท

           - ปี 2566 : รายได้รวมลดลงเหลือ 589.7 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 324.8 ล้านบาท

           - ปี 2567 : รายได้รวมพุ่งเป็น 1,357.9 ล้านบาท พร้อมกำไรสุทธิ 985.9 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า 203% จากปีก่อนหน้า

           โดยข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 14,338,747,997 บาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งถึง 10,582,546,567 บาท

เรือสินค้าเทกอง คืออะไร ? 


           ข้อมูลจากเพจ อาจารย์แอนโทนี่ ที่ปรึกษา ส่งออก นำเข้า เมื่อปี 2562 ได้อธิบายถึง เรือสินค้าเทกอง (Bulk cargo) ว่าหมายถึงเรือที่ขนส่งคราวละมาก ๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ สินค้าเทกองจะถูกตักใส่หรือเทลงไปในระวางเรือ สินค้าเทกองเป็นได้ทั้งของเหลว และ ของแห้ง เป็นเรือที่มีดาดฟ้าชั้นเดียวขนาดใหญ่ 

           สำหรับบรรทุกสินค้าเทกอง (แบบไม่หีบห่อ) อาจเป็นเรือสินค้าเทกองแห้ง ได้แก่ ธัญญพืช แร่ ถ่านหิน ปุ๋ย น้ำตาล เยื่อไม้  ปุ๋ย มันสำปะหลัง ข้าวน้ำตาล ถ่านหิน หิน ทราย ก้อนกรวด เศษเหล็ก น้ำมันปิโตรเลียม ฯลฯ โดยสินค้าจะถูกวางหรือเทกองในห้องระวางสินค้าจนเต็ม 

           หรืออาจเป็นเรือสินค้าเทกองเหลว จำพวกน้ำมัน เช่น เรือบรรทุกน้ำมัน ซึ่งจะสูบผ่านลงในระวางเรือหรือถังเก็บและสูบถ่ายระหว่างเรือกับฝั่งโดยทางท่อ 

เรือไทยถูกยิง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง





ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ, SET, เฟซบุ๊ก อาจารย์แอนโทนี่ ที่ปรึกษา ส่งออก นำเข้า
 

เปิดข้อมูล พรีเชียส ชิพปิ้ง ประวัติเจ้าของเรือ มยุรี นารี ที่ถูกยิง - เรือสินค้าเทกอง คืออะไร ? อัปเดตล่าสุด 12 มีนาคม 2569 เวลา 13:32:35
