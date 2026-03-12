HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวยืมรถรุ่นน้องไปชนพังยับ ซ้ำในรถมีรอยคราบเลือด เปิดใจขับไปทำอะไรถึงจบสภาพนี้

          สาวแจงปมยืมรถรุ่นน้องไปขับ ก่อนจอดทิ้งไว้สภาพท้ายพังยับ เผยขับปาดหน้าอดีตแฟนน้องสาว ก่อนเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วน
ยืมรถไปชน
ภาพจาก สวพ.FM91

          จากเหตุการณ์ที่ เจ้าของรถรายหนึ่งพบรถของตัวเองถูกนำมาจอดทิ้งไว้ในสภาพพังยับ บริเวณหน้าคอนโดใกล้ทางลงด่วนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี อีกทั้งภายในรถยังพบคราบเลือดหลายจุด ทำให้เจ้าของรถรีบแจ้งตำรวจ เพราะเกรงว่ารถของตนอาจไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเหตุอาชญากรรม 

          เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งว่ามีรถเก๋งถูกนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณหน้าคอนโดแห่งหนึ่งใกล้ทางลงด่วนแจ้งวัฒนะ ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ สีบรอนซ์ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร จอดอยู่ในสภาพเสียหายทั้งด้านหน้าและด้านท้าย ประตูหลังด้านขวาพังจนไม่สามารถปิดได้ ภายในรถพบคราบเลือดอยู่บริเวณเบาะหลัง แผงประตูฝั่งซ้าย และขอบประตูด้านคนขับ นอกจากนี้ยังพบซองบัตรประจำตัวทหารตกอยู่ภายในรถ ขณะที่ป้ายทะเบียนด้านหลังมีการนำสติกเกอร์มาแปะทับตัวเลขบางส่วน

          เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดให้ข้อมูลว่า ช่วงเวลาประมาณ 04.30 น. มีชายและหญิงคู่หนึ่งขับรถคันดังกล่าวมาจอดทิ้งไว้ จากนั้นได้เรียกรถแท็กซี่ออกจากพื้นที่ ก่อนที่เจ้าของรถจะถูกโทร. แจ้งให้มารับรถคืนในเวลาต่อมา

          ด้านนายธนภรณ์ อายุ 29 ปี เจ้าของรถ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุมีหญิงสาวรุ่นพี่ที่รู้จักกันชื่อ น.ส.เปรี้ยว โทรศัพท์ให้ตนไปรับ เมื่อไปถึงพบเธออยู่กับเพื่อนอีก 2 คน ต่อมาตนจอดรถแวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ ก่อนที่หญิงสาวคนดังกล่าวจะขอยืมรถและขับออกไป โดยให้ตนไปซ้อนรถจักรยานยนต์ของเพื่อนเธอแทน

ยืมรถไปชน
ภาพจาก สวพ.FM91

ยืมรถไปชน
ภาพจาก สวพ.FM91

          จากข้อมูลและภาพกล้องวงจรปิดพบว่า รถคันดังกล่าวยังอยู่ในสภาพปกติขณะวิ่งผ่านหลายจุด แต่ต่อมาเวลาประมาณ 04.41 น. บริเวณทางด่วนแจ้งวัฒนะ รถมีร่องรอยถูกชน ก่อนจะถูกขับมาจอดทิ้งไว้ที่หน้าคอนโดใกล้จุดลงทางด่วน

          ภายหลังตำรวจได้เชิญตัวผู้เกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติม โดย น.ส.ธิดารัตน์ หรือ เปรี้ยว ผู้ที่ยืมรถ เปิดเผยว่า สาเหตุที่เกิดขึ้นเริ่มจากการที่ตนบังเอิญพบ หนุ่ย อดีตแฟนของน้องสาว ซึ่งเคยมีปัญหาทำร้ายร่างกายน้องสาวมาก่อน ทำให้เกิดความโมโหและขับรถไปปาดหน้ารถของฝ่ายดังกล่าว ก่อนจะมีการดึงตัวหนุ่ยขึ้นมาบนรถ

ยืมรถไปชน
ภาพจาก สวพ.FM91

ยืมรถไปชน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          ระหว่างทางเพื่อนของตนที่นั่งอยู่ด้านหลังได้ทำร้ายร่างกายหนุ่ยจนเลือดกำเดาไหล ต่อมามีรถของเพื่อนฝ่ายคู่กรณีขับตามมา เมื่อขึ้นทางด่วนงามวงศ์วาน รถของฝ่ายคู่กรณีได้ชนท้ายรถของตน ทำให้รถเสียหลักไปชนกับรถกระบะอีกคัน ส่งผลให้รถเสียหายหนัก ก่อนที่หนุ่ยจะเปิดประตูลงจากรถและวิ่งกลับไปขึ้นรถของเพื่อน

ยืมรถไปชน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

ยืมรถไปชน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          หลังเกิดเหตุ น.ส.เปรี้ยว ระบุว่าด้วยความตกใจและกลัวว่าจะถูกทำร้าย จึงขับรถลงจากทางด่วน แต่รถไม่สามารถขับต่อได้ จึงนำมาจอดทิ้งไว้ที่หน้าคอนโด ก่อนจะเรียกรถแท็กซี่ออกจากพื้นที่ ส่วนคราบเลือดภายในรถคาดว่าเป็นเลือดกำเดาของผู้ที่ถูกทำร้าย ซึ่งมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ส่วนเรื่องสติกเกอร์ที่ถูกนำไปแปะบนป้ายทะเบียน เจ้าตัวอ้างว่าเพียงแปะเล่นเพื่อความสวยงาม ไม่ได้มีเจตนาปิดบังตัวเลขทะเบียนรถแต่อย่างใด

ยืมรถไปชน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

ยืมรถไปชน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          เกี่ยวกับคดีนี้ พ.ต.ท. การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นความขัดแย้งส่วนตัวที่นำไปสู่การทำร้ายร่างกายภายในรถ ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วน อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายรายใดเข้าแจ้งความดำเนินคดี แม้กระทั่งรถกระบะที่ถูกชน โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม รวมถึงเตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ปากคำ เพื่อสรุปข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก สวพ.FM91, เฟซบุ๊ก ทุบข่าวนนท์, ข่าวช่องวัน
ขอบคุณ ภาพจาก สวพ.FM91, ข่าวช่องวัน 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวยืมรถรุ่นน้องไปชนพังยับ ซ้ำในรถมีรอยคราบเลือด เปิดใจขับไปทำอะไรถึงจบสภาพนี้ โพสต์เมื่อ 12 มีนาคม 2569 เวลา 11:18:38 2,983 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย