สาวยืมรถรุ่นน้องไปชนพังยับ ซ้ำในรถมีรอยคราบเลือด เปิดใจขับไปทำอะไรถึงจบสภาพนี้

สาวแจงปมยืมรถรุ่นน้องไปขับ ก่อนจอดทิ้งไว้สภาพท้ายพังยับ เผยขับปาดหน้าอดีตแฟนน้องสาว ก่อนเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งว่ามีรถเก๋งถูกนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณหน้าคอนโดแห่งหนึ่งใกล้ทางลงด่วนแจ้งวัฒนะ ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ สีบรอนซ์ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร จอดอยู่ในสภาพเสียหายทั้งด้านหน้าและด้านท้าย ประตูหลังด้านขวาพังจนไม่สามารถปิดได้ ภายในรถพบคราบเลือดอยู่บริเวณเบาะหลัง แผงประตูฝั่งซ้าย และขอบประตูด้านคนขับ นอกจากนี้ยังพบซองบัตรประจำตัวทหารตกอยู่ภายในรถ ขณะที่ป้ายทะเบียนด้านหลังมีการนำสติกเกอร์มาแปะทับตัวเลขบางส่วน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดให้ข้อมูลว่า ช่วงเวลาประมาณ 04.30 น. มีชายและหญิงคู่หนึ่งขับรถคันดังกล่าวมาจอดทิ้งไว้ จากนั้นได้เรียกรถแท็กซี่ออกจากพื้นที่ ก่อนที่เจ้าของรถจะถูกโทร. แจ้งให้มารับรถคืนในเวลาต่อมา
ด้านนายธนภรณ์ อายุ 29 ปี เจ้าของรถ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุมีหญิงสาวรุ่นพี่ที่รู้จักกันชื่อ น.ส.เปรี้ยว โทรศัพท์ให้ตนไปรับ เมื่อไปถึงพบเธออยู่กับเพื่อนอีก 2 คน ต่อมาตนจอดรถแวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ ก่อนที่หญิงสาวคนดังกล่าวจะขอยืมรถและขับออกไป โดยให้ตนไปซ้อนรถจักรยานยนต์ของเพื่อนเธอแทน
จากข้อมูลและภาพกล้องวงจรปิดพบว่า รถคันดังกล่าวยังอยู่ในสภาพปกติขณะวิ่งผ่านหลายจุด แต่ต่อมาเวลาประมาณ 04.41 น. บริเวณทางด่วนแจ้งวัฒนะ รถมีร่องรอยถูกชน ก่อนจะถูกขับมาจอดทิ้งไว้ที่หน้าคอนโดใกล้จุดลงทางด่วน
ภายหลังตำรวจได้เชิญตัวผู้เกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติม โดย น.ส.ธิดารัตน์ หรือ เปรี้ยว ผู้ที่ยืมรถ เปิดเผยว่า สาเหตุที่เกิดขึ้นเริ่มจากการที่ตนบังเอิญพบ หนุ่ย อดีตแฟนของน้องสาว ซึ่งเคยมีปัญหาทำร้ายร่างกายน้องสาวมาก่อน ทำให้เกิดความโมโหและขับรถไปปาดหน้ารถของฝ่ายดังกล่าว ก่อนจะมีการดึงตัวหนุ่ยขึ้นมาบนรถ
จากเหตุการณ์ที่ เจ้าของรถรายหนึ่งพบรถของตัวเองถูกนำมาจอดทิ้งไว้ในสภาพพังยับ บริเวณหน้าคอนโดใกล้ทางลงด่วนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี อีกทั้งภายในรถยังพบคราบเลือดหลายจุด ทำให้เจ้าของรถรีบแจ้งตำรวจ เพราะเกรงว่ารถของตนอาจไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเหตุอาชญากรรม
ระหว่างทางเพื่อนของตนที่นั่งอยู่ด้านหลังได้ทำร้ายร่างกายหนุ่ยจนเลือดกำเดาไหล ต่อมามีรถของเพื่อนฝ่ายคู่กรณีขับตามมา เมื่อขึ้นทางด่วนงามวงศ์วาน รถของฝ่ายคู่กรณีได้ชนท้ายรถของตน ทำให้รถเสียหลักไปชนกับรถกระบะอีกคัน ส่งผลให้รถเสียหายหนัก ก่อนที่หนุ่ยจะเปิดประตูลงจากรถและวิ่งกลับไปขึ้นรถของเพื่อน
หลังเกิดเหตุ น.ส.เปรี้ยว ระบุว่าด้วยความตกใจและกลัวว่าจะถูกทำร้าย จึงขับรถลงจากทางด่วน แต่รถไม่สามารถขับต่อได้ จึงนำมาจอดทิ้งไว้ที่หน้าคอนโด ก่อนจะเรียกรถแท็กซี่ออกจากพื้นที่ ส่วนคราบเลือดภายในรถคาดว่าเป็นเลือดกำเดาของผู้ที่ถูกทำร้าย ซึ่งมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ส่วนเรื่องสติกเกอร์ที่ถูกนำไปแปะบนป้ายทะเบียน เจ้าตัวอ้างว่าเพียงแปะเล่นเพื่อความสวยงาม ไม่ได้มีเจตนาปิดบังตัวเลขทะเบียนรถแต่อย่างใด
เกี่ยวกับคดีนี้ พ.ต.ท. การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นความขัดแย้งส่วนตัวที่นำไปสู่การทำร้ายร่างกายภายในรถ ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วน อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายรายใดเข้าแจ้งความดำเนินคดี แม้กระทั่งรถกระบะที่ถูกชน โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม รวมถึงเตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ปากคำ เพื่อสรุปข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
