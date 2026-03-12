เปิดภาพนาทีชีวิตลูกเรือ แววตาตื่นตระหนก เร่งอพยหลังเรือ มยุรี นารี ถูกยิงที่ฮอร์มุซ

เปิดภาพนาทีลูกเรือสละเรือ หลังเรือ มยุรี นารี ถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุซ สีหน้าตื่นตระหนก ยังเห็นสภาพเรือควันลอยโขมง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรือสินค้าระหว่างประเทศ - พาณิชย์นาวี
จากกรณีเรือส่งส่งค้าสัญชาติไทย มยุรี นารี ถูกอิหร่านยิงหลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวานนี้ (11 มีนาคม 2569) โดยพบว่ามีลูกเรือที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว 20 ราย ส่วนอีก 3 ราย ทางการไทยพยายามประสานทางกองทัพเรือโอมานเพื่อเข้าช่วยเหลืออยู่นั้น
พบว่าทางเฟซบุ๊ก เรือสินค้าระหว่างประเทศ - พาณิชย์นาวี ได้เผยแพร่คลิปนาทีชีวิต ของลูกเรือรายหนึ่งที่อยู่ในสภาพมีคราบดำบนใบหน้า สีหน้าท่าทางตื่นตระหนก ก่อนที่จะมีการสละเรือ โดยตอนที่ลูกเรือได้รับการช่วยเหลือออกไปแล้ว ยังเห็นภาพขณะที่เรือ มยุรี นารี ซึ่งได้รับความเสียหาย มีควันดำพวยพุ่งออกมาจำนวนมากจากบริเวณท้ายเรือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรือสินค้าระหว่างประเทศ - พาณิชย์นาวี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรือสินค้าระหว่างประเทศ - พาณิชย์นาวี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรือสินค้าระหว่างประเทศ - พาณิชย์นาวี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรือสินค้าระหว่างประเทศ - พาณิชย์นาวี