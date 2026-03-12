ดราม่า คนหาดใหญ่บ้านน้ำท่วม เผยได้เงินช่วยเหลือแค่ 240 บาท ผู้ว่าฯ สงขลา แจงสาเหตุ

ชาวบ้านหาดใหญ่เผยบ้านถูกน้ำท่วมเกือบเมตร ยื่นขอค่าซ่อม 70,000 บาท แต่ได้รับเงินช่วยเหลือ 240 บาท ด้านผู้ว่าฯ สงขลา ชี้แจง พร้อมสั่งสำรวจความเสียหายใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ความทรงจำ ของฉัน
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ออกมาโพสต์ภาพบ้านของตัวเองที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยระดับน้ำไหลเข้าท่วมบ้านชั้นล่างเกือบ 1 เมตร ส่งผลให้ทรัพย์สินภายในบ้าน รวมถึงรถยนต์จำนวน 2 คัน ได้รับความเสียหาย
แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนตกใจคือ หลังจากเจ้าของบ้านยื่นคำร้องขอ ค่าซ่อมแซมบ้านจำนวน 70,000 บาท ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่กลับได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือเพียง 240 บาท เท่านั้น จนเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความตั้งคำถามผ่านเฟซบุ๊ก
ผู้โพสต์ระบุว่า ก่อนหน้านี้เคยเห็นคนอื่นโพสต์บ่นว่า บ้านถูกน้ำท่วมมิดหลังคา แต่ได้เงินช่วยเหลือเพียง 1,000 บาท แต่กรณีของตนเองน้ำไม่ได้ท่วมถึงหลังคา จึงได้รับเงินเพียง 240 บาท พร้อมตั้งคำถามว่า ค่าซ่อมบ้านได้ 240 บาทถ้วน อยากถามเทศบาลว่าซ่อมอะไรได้คะ พร้อมบอกด้วยว่า หวังว่าอาจเป็นการ คีย์ข้อมูลผิดพลาด และแจ้งว่าทางเทศบาลเปิดให้ผู้ที่คิดว่าได้รับเงินช่วยเหลือน้อย สามารถเข้าไปยื่นคำร้องใหม่ได้
ต่อมาเจ้าของโพสต์ยังอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นไว้ โดยระบุว่า ในคำร้องมีการกรอกเพียง 2 รายการหลัก คือ ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของรัฐให้ได้สูงสุด 49,500 บาท โดยเจ้าตัวเขียนขอไว้ 70,000 บาท แต่ได้รับเพียง 240 บาท และอีกส่วนคือ ค่าเครื่องครัว 3,500 บาท ซึ่งได้รับครบตามจำนวน ส่วนรายการอื่น เช่น ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ หรือค่าเครื่องนอน เจ้าตัวไม่ได้ยื่นขอ เนื่องจากไม่ได้รับความเสียหายในส่วนดังกล่าว เพราะบ้านเป็น บ้านสองชั้น และเก็บสิ่งของสำคัญไว้ชั้นบน
ล่าสุด (วันที่ 11 มีนาคม 2569) นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า เอกสารคำขอที่ถูกพูดถึงในสื่อ เป็นข้อมูลจากการสำรวจความเสียหายที่ ผู้ได้รับผลกระทบกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ได้ระบุรายละเอียดความเสียหายในส่วนอื่นลงในแบบสำรวจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ระบุเพิ่มเติมว่า เทศบาลเมืองคลองแหได้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง อำเภอหาดใหญ่ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ในเบื้องต้น และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ซึ่งมีกำหนดประชุมใน สัปดาห์หน้า
อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดได้มีคำสั่งให้ เทศบาลเมืองคลองแหสำรวจความเสียหายในพื้นที่ใหม่ทั้งหมด โดยมอบหมายให้ นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้กำกับดูแล เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ พร้อมย้ำว่าทางจังหวัด ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ หากประชาชนรายใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-321562 หรือสายด่วน 1567
