ไขเทคนิคลับ ทายาสีฟันเสริมอึดน้องชายได้ 30 นาที แพทย์เผยความจริง ทำแล้วจะเป็นไง

 
            แพทย์เผยความจริงเรื่องเทคนิคลับ ทายาสีฟันเสริมความอึดน้องชาย เชื่อจะช่วยยืดเวลา 30 นาที เปิดคำอธิบาย ทำแล้วจะเป็นอย่างไร พร้อมวิธีแก้ที่ถูกต้อง  

ทายาสีฟันเสริมอึด ความจริงเป็นยังไง

           วันที่ 12 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เน็กซ์แอปเปิล เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการเผยแพร่ข่าวลือความเชื่อที่น่าตกตะลึงบนโลกออนไลน์ของไต้หวัน เกี่ยวกับ "เทคนิคลับ" สำหรับท่านชาย ด้วยการทายาสีฟันหรือน้ำมันสาระแหน่ที่ปลายอวัยวะเพศเพศ โดยอ้างว่าจะช่วยเสริมความอึดในการมีเพศสัมพันธ์ สามารถยืดเวลาการหลั่งจาก 3 นาที เป็น 30 นาที ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียง กระทั่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริง 

           ดร.เฉิน อวี่ซิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะในไต้หวัน ได้แชร์เรื่องราวนี้ โดยเผยว่า มีผู้ทดลองทำตามวิธีดังกล่าวจริง เพราะเป็นวิธีที่ง่าย โดยเชื่อว่า เมนทอลในยาสีฟันมีสารที่ส่งผลต่อระบบการทำงานของประสาททำให้เกิดความรู้สึกชา และจะช่วยยืดเวลาการหลั่งได้ แต่สุดท้ายก็ต้องเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์จนต้องไปพบแพทย์  

           แพทย์ชี้ให้เห็นว่า ส่วนประกอบหลักของยาสีฟันนั้นประกอบด้วยสารขัดฟัน สารลดแรงตึงผิว และสารแต่งกลิ่น และอาจมีสารเคมี เช่น ฟลูออไรด์ และเมนทอลอยู่ด้วย ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ง่าย โดยเฉพาะผิวหนังบริเวณปลายอวัยวะเพศชายค่อนข้างบอบบาง จึงนำไปสู่อาการแพ้ คัน หรือแดงและบวม ในกรณีที่รุนแรง อาจทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบจนเป็นแผลได้

สาเหตุของการหลั่งเร็ว 


           ดร.เฉิน อธิบายว่า ปัจจัยทั่วไปที่ส่งผลให้เกิดการหลั่งเร็วในเพศชาย เกิดจากความไม่สมดุลของเซโรโทนิน ปัญหาฮอร์โมน และโรคเรื้อรัง โดยเซโรโทนิน เป็นสารสื่อประสาทที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมอารมณ์ และความรู้สึก ช่วยปรับอารมณ์ในสมอง และมีความสามารถในการควบคุมการหลั่ง หากเกิดความผิดปกติหรือความไม่สมดุลจะส่งผลทำให้เกิดการหลั่งเร็วได้ง่ายขึ้น 

           รวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยา เช่น ความเครียดในชีวิต ความวิตกกังวล ประสบการณ์ทางเพศในอดีต หรือความสัมพันธ์กับคู่ครอง ก็อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ออาการเหล่านี้ได้เช่นกัน

           นอกจากนี้ ภาวะการอักเสบเรื้อรัง เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบ และท่อปัสสาวะอักเสบ อาจทำให้เส้นประสาทไวต่อความรู้สึกมากขึ้น รวมไปถึงการเจ็บป่วย เช่น โรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง อาจทำลายเส้นประสาทส่วนปลายและหลอดเลือด ส่งผลต่อการทำงานของการนำกระแสประสาท



วิธีแก้การหลั่งเร็วที่เหมาะสม 


           แพทย์กล่าวว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะหลั่งเร็วส่วนใหญ่เดิมทีมีสมรรถภาพทางเพศปกติ แต่ต่อมาเกิดความผิดปกติ เนื่องจากโรคทางสรีรวิทยาหรือความเครียดทางจิตใจ วิธีการรักษาคือ การใช้ยาเพื่อเพิ่มระดับเซโรโทนินในสมอง หรือการใช้สเปรย์หรือเจลทาเฉพาะที่เพื่อลดความไวของปลายอวัยวะเพศ 

           นอกจากนี้ การฝึกพฤติกรรม เช่น การออกกำลังกายประเภทเคเกลสำหรับผู้ชาย ด้วยการหดและคลายกล้ามเนื้อบริเวณใต้กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ อาจช่วยควบคุมการหลั่ง รวมไปถึงเรื่องการแข็งตัว 

           ทั้งนี้ หากการหลั่งเร็วมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยทางจิตใจ แพทย์มักแนะนำให้เข้ารับการปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์ หรือปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อปรับปรุงอาการ หรือตอบสนองต่อยาไม่ดี อาจใช้การรักษาด้วยคลื่นพลังงานต่ำเพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและควบคุมการหลั่งได้ดีขึ้น

แค่ไม่กี่ครั้ง อาจไม่ได้ผิดปกติ 


           อย่างไรก็ดี ดร.เฉิน ชี้ว่า การหลั่งเร็วเป็นครั้งคราว ไม่ได้หมายความว่าเป็นการหลั่งเร็วเสมอไป สมาคมการแพทย์ทางเพศระหว่างประเทศ (ISSM) นิยามการหลั่งเร็วว่า เป็นการหลั่งที่เกิดขึ้นภายใน 1-3 นาทีหลังจากการสอดใส่ หากคุณมีอาการหลั่งภายใน 1-3 นาทีหลังจากการสอดใส่ ติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน แนะนำให้ไปพบแพทย์ 



ขอบคุณข้อมูลจาก Next Apple

 
ไขเทคนิคลับ ทายาสีฟันเสริมอึดน้องชายได้ 30 นาที แพทย์เผยความจริง ทำแล้วจะเป็นไง อัปเดตล่าสุด 12 มีนาคม 2569
