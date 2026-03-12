เปิดชีวิต น้องยูฟ่า หนุ่มป่วยโรคดักแด้ ฝ่าคำบูลลี่ สู่วันเรียนจบ ไลฟ์ขายของช่วยแม่

น้องยูฟ่า หนุ่มวัย 22 ปี ป่วยโรคดักแด้ตั้งแต่เกิด เปิดใจเผยเจอบูลลี่มาตลอด แต่ไม่ยอมแพ้ ล่าสุดเรียนจบแล้ว พร้อมไลฟ์ขายของหาเงินช่วยแม่
ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ยูฟ่าต้องเผชิญกับการถูกบูลลี่มาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น บางครั้งเดินในห้างก็มีคนเดินตามมองด้วยความแปลกใจ แต่เขาเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ต่อคำดูถูก และใช้มันเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเอง
ยูฟ่า ยังบอกว่า ความฝันของตนคือการได้เป็นข้าราชการ เพราะต้องการมีอาชีพที่มั่นคงและอยากให้แม่ได้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากตนในอนาคต พร้อมฝากกำลังใจถึงทุกคนที่กำลังท้อว่า ไม่ว่าปัญหาในชีวิตจะหนักแค่ไหน สุดท้ายย่อมมีทางออกเสมอ
กลายเป็นเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกออนไลน์ กรณีของ น้องยูฟ่า หรือ นายภัทรดนัย อายุ 22 ปี ชาวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา แม้จะป่วยด้วยโรคดักแด้ ซึ่งเป็นโรคพันธุกรรมที่ทำให้ผิวหนังแห้งตึงและเป็นสะเก็ดทั่วร่างกายมาตั้งแต่กำเนิด แต่เจ้าตัวยังคงใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจเรียน และทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงดูเขามาเพียงลำพัง
น้องยูฟ่า เผยว่า ปัจจุบันอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งเปิดร้านเสริมสวยเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว โดยตนใช้พื้นที่ห้องพักชั้น 2 ของบ้านเป็นสถานที่ไลฟ์ขายสินค้าใน TikTok ทั้งถุงขยะ ครีม โลชั่น น้ำหอม ทิชชูเปียก และขนมสมุนไพร โดยทำมาได้ประมาณ 10 เดือนแล้ว มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 12,000 บาทต่อเดือน
ยูฟ่า เล่าว่า ตนเกิดมาพร้อมโรคดักแด้ และไม่มีกระดูกสะโพก ต้องผ่านการผ่าตัดถึง 6 ครั้งกว่าจะสามารถเดินได้ตามปกติ ปัจจุบันยังต้องดูแลอาการตามแพทย์แนะนำ เช่น ทาโลชั่นและรักษาความสะอาดผิวหนัง รวมถึงพบจักษุแพทย์ทุก 9 เดือน เนื่องจากผิวหนังตึงทำให้ดวงตาเปิดกว้างอยู่ตลอด โดยปัจจุบันยังเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กระทั่งได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ยูฟ่า เผยว่า ที่นี่ทำให้เขาไม่เคยรู้สึกว่าถูกมองแตกต่างจากคนอื่นอีกเลย ปัจจุบันเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แล้ว และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ของหลักสูตรที่วิทยาลัยเปิดสอน
