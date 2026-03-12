HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หมอดูลวงโลก ลวงทำพิธีล่วงละเมิด เหยื่อช็อกเปิดไพ่ 8 ไม้เท้า บอกต้องโดนอีก 8 ที !


           เปิดวีรกรรม อาจารย์สิงห์ อ้างเป็นพราหมณ์หลวง หลอกสาวทำพิธีเสพสังวาส อึ้งดูดวงด้วยไพ่ เปิดเจอไพ่ 8 ไม้เท้า อ้างต้องโดนอีก 8 ที หมอปลาชี้ ตัวจริงเป็นแค่กู้ภัย ซ้ำมีประวัติเรื่องตู้บริจาค 


อาจารย์สิงห์
ภาพจาก โหนกระแส 


          จากประเด็นฉาวเกี่ยวกับ อาจารย์สิงห์ หมอดูดังใน TikTok ที่อ้างตัวเป็นพราหมณ์ ทำพิธีเสพสังวาสแก้กรรมให้ลูกศิษย์ โดยเลือกแก้กรรมเฉพาะเหยื่อสาว หลอกให้เข้ากลุ่ม VIP ดูดวง กระทั่งเหยื่อ 9 คนได้รวมตัวกันแจ้งความเอาผิด พบนอกจากถูกล่วงละเมิด ยังสูญเงินให้หมอดูรายนี้ไปร่วม 2 ล้านบาท

          นอกจากนี้ยังพบว่า อาจารย์สิงห์รายนี้ มีพฤติกรรมแสบอ้างเบื้องสูง อ้างเป็นพราหมณ์ในวัง จบด็อกเตอร์ รู้จักคนดังมากมายนั้น

          ล่าสุด (12 มีนาคม 2569) ในรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ได้พูดคุยถึงกรณีดังกล่าว โดย เอ (นามสมมติ) หนึ่งในผู้เสียหาย เล่าว่า ตนเห็นอาจารย์สิงห์ผ่าน TikTok ก็ติดตามมาเรื่อย ๆ ส่งหัวใจส้มให้ 

          จนอาจารย์ชักชวนเข้ากลุ่ม VIP ในไลน์ โดยบอกว่าต้องส่งของขวัญใน TikTok ให้ก่อน ซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 18,000 บาท

อาจารย์สิงห์
ภาพจาก โหนกระแส 

          เมื่อเข้ากลุ่มก็พบว่ามีแต่ผู้หญิง ประมาณ 10 กว่าคน ไม่ได้มีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไร ก็มีแต่การคุยเล่น อาจารย์มาคุยหยอก คุย 18+ ไม่ได้มีสาระอะไร มีแต่เรี่ยไรเงิน บางครั้งก็โผล่มาบอกว่าจะดูดวงพิเศษให้คนในกลุ่ม มีเปิดห้อง ถ้าใครไม่มาก็จะถูกเตะออกจากกลุ่ม และหากเมื่อไร่ก็ตามที่อาจารย์อยากคุยเล่น แต่ไม่มีใครคุยด้วย อาจารย์ก็จะเตะออกจากกลุ่ม 

          เอ เผยว่า ยังมีเรื่องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซี อาจารย์เสนอว่าจะสอนให้โดยเรียกค่าใช้จ่ายสูงเกือบ 50,000 บาท เมื่อบอกว่าไม่มีจริง ๆ อาจารย์ก็บอกให้ผ่อนได้ แต่สุดท้ายก็เรียนไม่รู้เรื่องเพราะอาจารย์เอาแต่พูดอะไรก็ไม่รู้ 

          ตอนแรกก็คิดว่าตนโดนหนักแล้ว คือเรื่องเสียเงิน แต่เมื่อได้รู้เรื่องของน้องคนอื่น ๆ เลยรู้ว่ามีคนที่โดนหนักกว่า จึงเลือกจะมาออกวันนี้ 

อาจารย์สิงห์
ภาพจาก โหนกระแส 

          ด้าน ลูกตาล (นามสมมติ) ผู้เสียหายอีกราย เผยว่า อาจารย์สิงห์จะอ้างตัวว่าเป็นพราหมณ์หลวง ต้องเข้าวังบ้าง หรือไปที่บ้านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบ้าง มีการติดสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีการทำกระดาษ F4 สีขาวที่เคลือบแล้ว มาอ้างว่าเป็นใบเซอร์ 

          ลูกตาล ยอมรับว่ารู้จักอาจารย์สิงห์ผ่าน TikTok ช่วงที่กำลังประสบปัญหาชีวิตและเรื่องงาน ไม่มีรายได้ เหลือเงินติดตัวแค่ 7 บาท จึงอยากหาแนวทางเพื่อจะให้ชีวิตดีขึ้น กระทั่งมีผู้ใจบุญคนหนึ่งมอบของขวัญ TikTok Universe ให้อาจารย์สิงห์ เพื่อแลกกับการถูกดึงเข้ากลุ่ม VIP จำนวน 1-2 คน ตนจึงเป็นผู้โชคดีที่ถูกสุ่มเลือกเข้ากลุ่ม 

อาจารย์สิงห์
ภาพจาก โหนกระแส 

          จากนั้นก็เริ่มใกล้ชิดผ่านการช่วยงานอาสา ช่วยงานต่าง ๆ ของอาจารย์ เพราะตนพูดภาษาอังกฤษได้ จนวันหนึ่งระหว่างไปทริปทำบุญและท่องเที่ยวที่ จ.ชลบุรี อาจารย์สิงห์มีการดื่มเบียร์และเข้ามาพูดคุย มีการเกริ่นเรื่องแก้ปัญหาชีวิตด้วยพิธีกรรม ซึ่งต้องมีการเสพสังวาส ก่อนจะฉวยโอกาสตอนที่ลูกตาลอยู่ในห้องพักคนทำ โน้มน้าวให้ทำพิธี

          ตนมีการเปิดไพ่ดูดวงกับอาจารย์สิงห์ และเปิดได้ไพ่ 8 ไม้เท้า ซึ่งทางนั้นก็อ้างว่าต้องโดนทำพิธีอีก 8 ที ต้องเสพสังวาสอีก 8 ครั้งถึงจะผ่านพ้นไปได้  

          ต่อจากนั้นก็ยังถูกพาไปทริปต่าง ๆ ตนก็ยังอยู่กับอาจารย์สิงห์ในฐานะเลขา สาเหตุที่ตนยังอยู่กับเขาไม่ได้ฉุกใจ ส่วนหนึ่งยอมรับว่าเป็นเพราะรายได้จากการขายของ 100-200 บาท เพื่อให้มีเงินใช้ อีกอย่างคืออาจารย์สิงห์อ้างว่ามีผู้หญิงคนอื่นในกลุ่มที่ทำแบบนี้ให้เขา คือการนำอสุจิมาเขียนที่ตัว แล้วไปได้ดีมาแล้ว ในใจตนก็คิดอยู่ว่าโดนแล้ว กลัวเขาจะไปบอกคนอื่นต่อ เลยอยู่ต่อเพื่อทำเกี่ยวกับงาน ไม่ได้สนใจอะไรเรื่องอาจารย์อีก



           บี (นามสมมติ) ผู้เสียหายอีกราย เผยว่าพบเจอมีในลักษณะเดียวกัน คือมีการอ้างพิธีเพื่อจะละเมิด แถมยังโน้มน้าวกึ่งข่มขู่ ให้วิดีโอคอลส่งคลิปลับไปให้ 

           อย่างไรก็ตาม หมอปลา เปิดเผยว่า อาจารย์สิงห์ แท้จริงเคยเป็นกู้ภัย แถมมีประวัติเกี่ยวกับการนำตู้รับบริจาคไปวางจุดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

           ทั้งนี้ การจะเป็นพราหมณ์ตามกฎหมายไทย ไม่ใช่จะเป็นกันง่าย ๆ โดย ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม อธิบายว่า จะต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องที่กองราชพิธี สำนักพระราชวัง และที่สำคัญคือพราหมณ์หรือราชครูในประเทศไทย จะต้องมีการสืบเชื้อสายโดยสายเลือดพราหมณ์ ไม่ใช่คนนอก 


อาจารย์สิงห์
ภาพจาก โหนกระแส 

อาจารย์สิงห์
ภาพจาก โหนกระแส 

อาจารย์สิงห์
ภาพจาก โหนกระแส 



อาจารย์สิงห์
ภาพจาก โหนกระแส 


ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หมอดูลวงโลก ลวงทำพิธีล่วงละเมิด เหยื่อช็อกเปิดไพ่ 8 ไม้เท้า บอกต้องโดนอีก 8 ที ! โพสต์เมื่อ 12 มีนาคม 2569 เวลา 19:22:56 1,451 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ กุญแจซอล
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย