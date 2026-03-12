หมอดูลวงโลก ลวงทำพิธีล่วงละเมิด เหยื่อช็อกเปิดไพ่ 8 ไม้เท้า บอกต้องโดนอีก 8 ที !

เปิดวีรกรรม อาจารย์สิงห์ อ้างเป็นพราหมณ์หลวง หลอกสาวทำพิธีเสพสังวาส อึ้งดูดวงด้วยไพ่ เปิดเจอไพ่ 8 ไม้เท้า อ้างต้องโดนอีก 8 ที หมอปลาชี้ ตัวจริงเป็นแค่กู้ภัย ซ้ำมีประวัติเรื่องตู้บริจาค
จากประเด็นฉาวเกี่ยวกับ อาจารย์สิงห์ หมอดูดังใน TikTok ที่อ้างตัวเป็นพราหมณ์ ทำพิธีเสพสังวาสแก้กรรมให้ลูกศิษย์ โดยเลือกแก้กรรมเฉพาะเหยื่อสาว หลอกให้เข้ากลุ่ม VIP ดูดวง กระทั่งเหยื่อ 9 คนได้รวมตัวกันแจ้งความเอาผิด พบนอกจากถูกล่วงละเมิด ยังสูญเงินให้หมอดูรายนี้ไปร่วม 2 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังพบว่า อาจารย์สิงห์รายนี้ มีพฤติกรรมแสบอ้างเบื้องสูง อ้างเป็นพราหมณ์ในวัง จบด็อกเตอร์ รู้จักคนดังมากมายนั้น
ล่าสุด (12 มีนาคม 2569) ในรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ได้พูดคุยถึงกรณีดังกล่าว โดย เอ (นามสมมติ) หนึ่งในผู้เสียหาย เล่าว่า ตนเห็นอาจารย์สิงห์ผ่าน TikTok ก็ติดตามมาเรื่อย ๆ ส่งหัวใจส้มให้
จนอาจารย์ชักชวนเข้ากลุ่ม VIP ในไลน์ โดยบอกว่าต้องส่งของขวัญใน TikTok ให้ก่อน ซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 18,000 บาท
เมื่อเข้ากลุ่มก็พบว่ามีแต่ผู้หญิง ประมาณ 10 กว่าคน ไม่ได้มีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไร ก็มีแต่การคุยเล่น อาจารย์มาคุยหยอก คุย 18+ ไม่ได้มีสาระอะไร มีแต่เรี่ยไรเงิน บางครั้งก็โผล่มาบอกว่าจะดูดวงพิเศษให้คนในกลุ่ม มีเปิดห้อง ถ้าใครไม่มาก็จะถูกเตะออกจากกลุ่ม และหากเมื่อไร่ก็ตามที่อาจารย์อยากคุยเล่น แต่ไม่มีใครคุยด้วย อาจารย์ก็จะเตะออกจากกลุ่ม
เอ เผยว่า ยังมีเรื่องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซี อาจารย์เสนอว่าจะสอนให้โดยเรียกค่าใช้จ่ายสูงเกือบ 50,000 บาท เมื่อบอกว่าไม่มีจริง ๆ อาจารย์ก็บอกให้ผ่อนได้ แต่สุดท้ายก็เรียนไม่รู้เรื่องเพราะอาจารย์เอาแต่พูดอะไรก็ไม่รู้
ตอนแรกก็คิดว่าตนโดนหนักแล้ว คือเรื่องเสียเงิน แต่เมื่อได้รู้เรื่องของน้องคนอื่น ๆ เลยรู้ว่ามีคนที่โดนหนักกว่า จึงเลือกจะมาออกวันนี้
ด้าน ลูกตาล (นามสมมติ) ผู้เสียหายอีกราย เผยว่า อาจารย์สิงห์จะอ้างตัวว่าเป็นพราหมณ์หลวง ต้องเข้าวังบ้าง หรือไปที่บ้านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบ้าง มีการติดสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีการทำกระดาษ F4 สีขาวที่เคลือบแล้ว มาอ้างว่าเป็นใบเซอร์
ลูกตาล ยอมรับว่ารู้จักอาจารย์สิงห์ผ่าน TikTok ช่วงที่กำลังประสบปัญหาชีวิตและเรื่องงาน ไม่มีรายได้ เหลือเงินติดตัวแค่ 7 บาท จึงอยากหาแนวทางเพื่อจะให้ชีวิตดีขึ้น กระทั่งมีผู้ใจบุญคนหนึ่งมอบของขวัญ TikTok Universe ให้อาจารย์สิงห์ เพื่อแลกกับการถูกดึงเข้ากลุ่ม VIP จำนวน 1-2 คน ตนจึงเป็นผู้โชคดีที่ถูกสุ่มเลือกเข้ากลุ่ม
จากนั้นก็เริ่มใกล้ชิดผ่านการช่วยงานอาสา ช่วยงานต่าง ๆ ของอาจารย์ เพราะตนพูดภาษาอังกฤษได้ จนวันหนึ่งระหว่างไปทริปทำบุญและท่องเที่ยวที่ จ.ชลบุรี อาจารย์สิงห์มีการดื่มเบียร์และเข้ามาพูดคุย มีการเกริ่นเรื่องแก้ปัญหาชีวิตด้วยพิธีกรรม ซึ่งต้องมีการเสพสังวาส ก่อนจะฉวยโอกาสตอนที่ลูกตาลอยู่ในห้องพักคนทำ โน้มน้าวให้ทำพิธี
ตนมีการเปิดไพ่ดูดวงกับอาจารย์สิงห์ และเปิดได้ไพ่ 8 ไม้เท้า ซึ่งทางนั้นก็อ้างว่าต้องโดนทำพิธีอีก 8 ที ต้องเสพสังวาสอีก 8 ครั้งถึงจะผ่านพ้นไปได้
ต่อจากนั้นก็ยังถูกพาไปทริปต่าง ๆ ตนก็ยังอยู่กับอาจารย์สิงห์ในฐานะเลขา สาเหตุที่ตนยังอยู่กับเขาไม่ได้ฉุกใจ ส่วนหนึ่งยอมรับว่าเป็นเพราะรายได้จากการขายของ 100-200 บาท เพื่อให้มีเงินใช้ อีกอย่างคืออาจารย์สิงห์อ้างว่ามีผู้หญิงคนอื่นในกลุ่มที่ทำแบบนี้ให้เขา คือการนำอสุจิมาเขียนที่ตัว แล้วไปได้ดีมาแล้ว ในใจตนก็คิดอยู่ว่าโดนแล้ว กลัวเขาจะไปบอกคนอื่นต่อ เลยอยู่ต่อเพื่อทำเกี่ยวกับงาน ไม่ได้สนใจอะไรเรื่องอาจารย์อีก
บี (นามสมมติ) ผู้เสียหายอีกราย เผยว่าพบเจอมีในลักษณะเดียวกัน คือมีการอ้างพิธีเพื่อจะละเมิด แถมยังโน้มน้าวกึ่งข่มขู่ ให้วิดีโอคอลส่งคลิปลับไปให้
อย่างไรก็ตาม หมอปลา เปิดเผยว่า อาจารย์สิงห์ แท้จริงเคยเป็นกู้ภัย แถมมีประวัติเกี่ยวกับการนำตู้รับบริจาคไปวางจุดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ทั้งนี้ การจะเป็นพราหมณ์ตามกฎหมายไทย ไม่ใช่จะเป็นกันง่าย ๆ โดย ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม อธิบายว่า จะต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องที่กองราชพิธี สำนักพระราชวัง และที่สำคัญคือพราหมณ์หรือราชครูในประเทศไทย จะต้องมีการสืบเชื้อสายโดยสายเลือดพราหมณ์ ไม่ใช่คนนอก
