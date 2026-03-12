HILIGHT
อนุทิน เผยสาเหตุไร้พรรคกล้าธรรม ร่วมรัฐบาลภูมิใจไทย ยอมรับไม่ได้คุย ธรรมนัส


          อนุทิน เคลียร์ชัดปมไร้ชื่อ พรรคกล้าธรรม ร่วมรัฐบาล ยอมรับไม่ได้คุย ธรรมนัส ยังมีไมตรีผูกพัน แต่ก็มีบางอย่างที่ฝืนไม่ได้ 


รัฐบาล อนุทิน
ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย

          วันที่ 12 มีนาคม เวลา 14.45 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมแกนนำพรรค แถลงข่าวร่วมกับ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย รวมถึง นายชูศักดิ์ ศิรินิล และ นางสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ภายหลังจากที่พรรคเพื่อไทยนำรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็น รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 มามอบให้กับพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

          นายอนุทินกล่าวว่า การที่พรรคเพื่อไทยนำรายชื่อผู้ที่จะเสนอเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 มามอบให้ เป็นไปตามกระบวนการประสานงานของพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนในสภา โดยหลังจากมีการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ แล้ว จะมีการกำหนดไทม์ไลน์ในขั้นตอนถัดไปตามกระบวนการของรัฐสภา

          สำหรับโครงสร้างพรรคร่วมรัฐบาลนั้น นายอนุทินระบุว่า ขณะนี้มีความชัดเจนแล้ว โดยพรรคภูมิใจไทยทำงานร่วมกับ พรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่น รวมทั้งสิ้น 13 พรรค มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมประมาณ 291 เสียง ซึ่งถือเป็นจำนวนเสียงที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการบริหารราชการแผ่นดิน การผลักดันกฎหมาย และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลต่อไป


รัฐบาล อนุทิน
ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย

          ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ยังเปิดเผยถึงประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาเกี่ยวกับการร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม โดยยอมรับว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า โดยกล่าวว่า "ยังไม่ได้มีการคุยกันครับ"

          ยอมรับว่าการตัดสินใจทางการเมืองในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย พร้อมกล่าวถึงความรู้สึกส่วนตัวว่า "ก็ไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้หรอกครับ แต่ก็มีเหตุผลบางอย่าง มีอะไรบางอย่างที่เราฝืนไม่ได้เหมือนกันนะครับ แต่ความเป็นเพื่อน ความผูกพัน ความรักกันก็ยังมีอยู่ เราก็ไปปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทที่ต่างกัน การเมืองมันก็เป็นแบบนี้"

          นายอนุทินยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังที่จะรวบรวมเสียงให้มากที่สุดเกินความจำเป็น โดยระบุว่า "วันนี้หนูกับหนิม (จุลพันธ์) ก็มาอยู่ด้วยกัน มันไม่ได้บอกว่าเลือกหรือไม่เลือก เราไม่ได้ต้องการรัฐบาลที่ถ้าเราได้เป็นแกนนำ เป็นนายกฯ แล้ว จะต้องมีรัฐบาลที่มีเสียง 300 กว่าเสียง"




