เปิดเคสแปลก พนักงานราชการใช้วันลาไปล่องเรือรอบโลก 109 วัน แต่สรุปขาดงาน 14 วัน

           เปิดเคสแปลกชวนฮือฮา เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นใช้วันลาไปล่องเรือรอบโลก 109 วัน โดนเตือนบอกลาขนาดนี้ ให้ลาออก แต่สรุปขาดงาน 14 วัน โดนสั่งพักงาน 3 เดือน ชาวเน็ตเมนต์สนั่น  

ลาไปล่องเรือรอบโลก 109 วัน

           วันที่ 11 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Yahoo Japan เผยเรื่องราวชวนอึ้งที่กำลังเป็นกระแสที่พูดถึงอย่างมากในญี่ปุ่น เมื่อพนักงานราชการส่วนภูมิภาครายหนึ่งได้ทำเรื่องใช้วันลาหยุดไปล่องเรือรอบโลก 109 วัน ซึ่งทางหน่วยงานไม่อนุญาตและมีคำเตือนออกมา แต่สุดท้ายเขาก็เลือกไปเที่ยวตามแพลนเดิม ผลสรุปปรากฏว่า เขาขาดงานไป 14 วัน สุดท้ายจึงไม่โดนไล่ออก แต่ถูกให้พักงาน 3 เดือน  

           ชายรายนี้อายุ 63 ปี เป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนเมษายน ปีที่ผ่านมา เขาได้ยื่นแผนการเดินทางให้ที่ทำงาน โดยต้องการใช้วันลาพักร้อนไปเดินทางล่องเรือรอบโลก 109 วัน ทั้งที่รู้ว่าตนเองมีวันลาหยุดไม่เพียงพอ ทางหน่วยงานของจังหวัดจึงปฏิเสธ โดยระบุว่า "จะไม่รับพิจารณาการลาหยุดงานเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว" และยื่นคำเตือนให้เขาหลายครั้งโดยแจ้งว่า "หากยังต้องการไป ก็ต้องลาออกก่อน" 

           แต่แล้วในเดือนสิงหาคม เจ้าหน้าที่ชายรายนี้ได้ตัดสินใจเดินทางไปทริปล่องเรือรอบโลกตามแผนการเดินทางของเขา และไม่ได้ลาออกแต่อย่างใด โดยเรือสำราญออกเดินทางจากโยโกฮามา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม และแวะเยี่ยมชมมากกว่า 10 ประเทศ ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งครบกำหนด 109 วัน เขาได้กลับมาเผชิญหน้าความจริงในที่ทำงาน 

           ทางฝ่ายบุคคล กรมกิจการทั่วไป ของจังหวัดกุนมะ เผยว่า เจ้าหน้าที่รายนี้ใช้ลาพักร้อนประจำปี 40 วัน บวกกับวันหยุดพิเศษช่วงฤดูร้อนอีก 4 วัน รวมเป็นวันหยุดพักผ่อนทั้งหมด 44 วัน ส่วนวันที่เขาควรจะต้องทำงานมี 58 วัน นั่นหมายความว่า เขาขาดงานไป 14 วัน

           "เป็นความจริงอย่างแน่นอนที่ผมขาดงานและไปเที่ยว ผมพร้อมที่จะรับโทษทางวินัยที่เหมาะสม" เขา กล่าว

           ตามกฎระเบียบทางหน่วยงานไม่สามารถไล่เขาออกด้วยเหตุนี้ได้ จึงสั่งลงโทษด้วยการพักงานเป็นเวลา 3 เดือน แต่ทั้งนี้ รายงานเผยว่า เจ้าหน้าที่รายนี้เกษียณอายุไปเมื่อตอน 60 ปี และได้รับการว่าจ้างใหม่ในฐานะ "พนักงานที่ได้รับการจ้างงานซ้ำ" ซึ่งหมายความว่า เขาสามารถทำงานได้จนถึงอายุ 65 ปี แต่จากเหตุการณ์นี้ ทางจังหวัดได้ตัดสินใจไม่จ้างงานเขาต่อ ตั้งแต่ปีงบประมาณหน้าเป็นต้นไป

           หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาให้กับผู้คน ชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความประหลาดใจ บางคนก็แนะนำให้เขาลาออก และไปใช้ชีวิตอย่างที่อยากทำให้เต็มที่ บ้างก็กล่าวติดตลกว่า "โทษพักงาน 3 เดือน ยิ่งเข้าทางเลย เขาคงได้มีเวลาไปเที่ยวสบายใจ" 

           "ชายผู้บรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนในวัยทำงานปรารถนาแต่ทำไม่ได้ และชายผู้นี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า หากคุณทำได้ คุณจะถูกไล่ออก..." 

           "ความแข็งแกร่งทางจิตใจดุจเหล็กกล้า ดูเหมือนคุณจะมีโอกาสเปลี่ยนช่วงเวลาที่ถูกพักงาน ให้กลายเป็นวันหยุดพักผ่อนอีกครั้ง" 

           ในขณะเดียวกันบางคนก็เข้าใจว่า "การเดินทางรอบโลกเป็นความฝันของหลาย ๆ คน โดยเฉพาะคนวัยเกษียณ นั่นหมายความว่า อาจจะเป็นโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายของเขา เขาจึงยอมทำผิดกฎเพื่อสิ่งนั้น"  

ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo Japan, TBS News Dig 


โพสต์เมื่อ 13 มีนาคม 2569 เวลา 09:53:24
