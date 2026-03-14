จับร้านขายแชมพูในตลาดนัด ก่อนเข้าตรวจเบื้องหลัง กวนมือเต็มตา เสียหายเป็นพันคน

จับแชมพูกวนมือ ขายในตลาดนัดราคาถูกผิดปกติ เห็นเบื้องหลังการผลิตแล้วทรุด อนามัยถูกลืม แบบนี้ผมร่วงแน่นอน ทำแบบนี้มานาน 2 ปี เหยื่อเป็นพันคนจากยอดการผลิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.
วันที่ 13 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ. รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจ (ECD) ได้รับข้อมูลเรื่องพ่อค้ารายหนึ่งจำหน่ายแชมพูราคาถูกผิดปกติ ที่แผงลอยตลาดนัดในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี จึงทำทีเข้าไปซื้อเพื่อนำมาตรวจสอบ ร่วมกับตัวแทนบริษัทผู้เสียหาย จนพบว่าเป็นสินค้าปลอมเลียนแบบยี่ห้อดัง
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหารับสารภาพว่า ลักลอบผลิตแชมพูปลอมมาประมาณ 2 ปี โดยนำหัวเชื้อแชมพู สีผสม และสารเคมีจากร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไป มาผสมปรับสูตรให้มีกลิ่นและสีคล้ายของแท้ ก่อนบรรจุขวดแบรนด์ต่าง ๆ และนำไปตระเวนจำหน่ายตามตลาดนัดในหลายพื้นที่