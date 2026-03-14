วิกฤตน้ำมัน รถกู้ภัยหาเติมไม่ได้ น้ำมันหมดระหว่างช่วยผู้ป่วย ต้องลงเข็นกลางทาง

วิกฤตน้ำมัน บางพื้นที่ดีเซลหมด รถกู้ภัยน้ำมันหมดระหว่างช่วยผู้ป่วย ต้องลงเข็นกันกลางทาง กู้ภัย กลายเป็นผู้ประสบภัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทำให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานทั่วโลก รวมถึงในประเทศที่ ดังจะเห็นจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก สุรีรัตน์ อินทศรี นำมาโพสต์ไว้ ระบุว่าล่าสุดปั๊มโคกปีบไม่มีดีเซลให้เติมแล้ว พร้อมเผยคลิปรถกู้ภัยน้ำมันหมดขณะออกปฏิบัติหน้าที่ จนต้องลงเข็นรถกันกลางทาง
ล่าสุด (14 มีนาคม 2569) ข่าวช่อง 3 รายงานว่า จากการสอบถาม นายตะวัน อายุ 18 ปี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสมาคมร่วมใจปราจีน ใน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยหายใจไม่ทั่วท้องและอ่อนแรง จึนนำรถตู้พยาบาลออกไปรับและส่งโรงพยาบาล เมื่อเสร็จภารกิจได้ช่วยเหลือผู้ป่วยอีกราย ก่อนจะนำผู้ป่วยรายแรกกลับไปส่งบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุรีรัตน์ อินทศรี
ระหว่างทางได้แวะเติมน้ำมัน แต่ปั๊มน้ำมันไม่มีน้ำมันดีเซลจำหน่าย เจ้าหน้าที่จึงพยายามขับไปหาอีก 2 ปั๊ม แต่ปั๊มหนึ่งน้ำมันหมด อีกปั๊มปิดการขาย ทำให้ตัดสินใจขับรถไปส่งผู้ป่วยก่อน แต่เกิดน้ำมันหมดระหว่างทาง จึงประสานนำรถอีกคันมารับผู้ป่วยไปส่งแทน และช่วยกันเข็นรถที่น้ำมันหมดออกจากจุดเกิดเหตุ
ทั้งนี้ ในพื้นที่โคกปีบเคยเกิดเหตุการณ์น้ำมันหมดหลายครั้ง หลังมีประกาศสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำมัน ทำให้ทางมูลนิธิฯ กังวลว่า หากออกไปรับผู้ป่วยแล้วน้ำมันหมดระหว่างทาง จะกระทบต่อการช่วยเหลือประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุรีรัตน์ อินทศรี
จากการตรวจสอบปั๊มน้ำมันริมถนนสาย 319 โคกปีบ มุ่งหน้าพนมสารคาม พบว่าที่หัวจ่ายน้ำมันดีเซล มีการติดป้าย "น้ำมันอยู่ระหว่างขนส่งมาเติม" พร้อมประกาศงดเติมน้ำมันใส่แกลลอนหรือภาชนะบรรจุชั่วคราว แต่ยังเปิดให้รถยนต์ รถบรรทุก และรถเชิงพานิชย์มาเติมน้ำมันกันปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุรีรัตน์ อินทศรี
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวช่อง 3 ที่ลงพื้นที่ พบว่ามีรถบรรทุกพ่วงดินและรถตู้หลายคัน ที่ไม่สามารถเติมน้ำมันได้เนื่องจากน้ำมันหมด ทำให้ต้องขับไปหาปั๊มอื่น
ด้าน นายนัททวัฒน์ คนขับรถบรรทุก เปิดเผยว่า ปกติตนต้องเติมน้ำมันวันละประมาณ 200 ลิตร เมื่อขับรถมาเติมในพื้นที่โคกปีบ ปั๊มแรกแจ้งว่าน้ำมันหมด และเมื่อมาปั๊มนี้ก็หมดเช่นกัน ขณะนี้น้ำมันในรถก็ใกล้หมด จึงต้องขับรถไปตามเส้นทางเพื่อเสี่ยงดวง หาปั๊มที่ยังมีน้ำมันจำหน่าย
ชาวบ้านในพื้นที่ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ใน อ.ศรีมโหสถ มีปั๊มน้ำมันเพียง 3 แห่ง ได้แก่ ปั๊ม PT ปั๊ม ปตท. และปั๊มบางจาก โดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำมันดีเซลมักมีจำหน่ายเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น และหลังเที่ยงวันถึงช่วงบ่าย น้ำมันก็มักจะหมดแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3