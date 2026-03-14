HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวเล่าประสบการณ์ ตายแล้วฟื้น วินาทีก่อนจากไปรับรู้อะไรบ้าง เผยเหมือนได้ชีวิตที่ 2

 
            สาวแชร์ประสบการณ์เฉียดตาย หลังหัวใจหยุดเต้น เผยนาทีวิญญาณออกจากร่าง ฮึดขอฟื้นกลับมาสู้เพื่อครอบครัว 

เผยชีวิต หลังหัวใจหยุดเต้น
ภาพจาก TikTok @julikoplanner

            ช่อง TikTok @julikoplanner หรือ จูลิโกะโลกการเงิน ลงคลิปสอบถามเพื่อนหลังผ่านประสบการณ์ตายแล้วฟื้น โดยเผยสิ่งที่ได้พบระหว่างที่หัวใจหยุดเต้น ก่อนจะฟื้นกลับมาอีกครั้งทำให้ปัจจุบันราวกับเป็นชีวิตครั้งที่สอง 

            คุณแพร เจ้าของประสบการณ์ เล่าว่า เคยเข้ารับการรักษาอยู่ที่วอร์ด ICCU ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตที่อาการหนักไม่ต่างจาก ICU และในช่วงหนึ่งหัวใจของเธอหยุดเต้น จนทีมแพทย์ต้องเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ช่วงเวลานั้นเธอรู้สึกเหมือนหลุดออกจากร่าง และมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองอยู่ข้างเตียง 

            ในช่วงที่เหมือนกำลังจะจากไป เธอเห็นทางสว่าง อยู่ไกลสุดสายตา คล้ายแสงสปอตไลต์ส่องเข้ามาที่ใบหน้า นอกจากนั้นก็มีภาพสวนดอกไม้ และได้ยินเสียงสวดมนต์ตลอดเวลา ก่อนจะมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งถามเธอว่า "ตกลงเอายังไง จะไปไหม ?"

เผยชีวิต หลังหัวใจหยุดเต้น
ภาพจาก TikTok @julikoplanner

            เจ้าตัวบอกว่า ตอนนั้นรู้สึกเหมือนความเจ็บปวดทั้งหมดหายไป หากเลือกจะไป ก็เหมือนจะสบายและเบามาก แต่เมื่อคิดถึงพ่อแม่ ครอบครัว รวมถึงคนไข้ที่ยังอยู่ในการดูแล เธอคิดอยู่สักพักจึงตัดสินใจขอโอกาสกลับมาสู้อีกครั้ง

            สิ้นเสียงเธอก็รู้สึกเหมือนกลับเข้าสู่ร่าง และได้ยินเสียงทีมแพทย์กำลังช่วยชีวิต โดยมีการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ก่อนที่เธอจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง

เผยชีวิต หลังหัวใจหยุดเต้น
ภาพจาก TikTok @julikoplanner

            คุณแพรยังเล่าว่า ระหว่างช่วงที่เหมือนอยู่ระหว่างความเป็นและความตาย เธอรู้สึกเหมือนได้เห็นภาพของภพภูมิที่แตกต่างกัน โดยเชื่อว่าสิ่งที่แต่ละคนจะได้พบ อาจขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำไว้

            เธอบอกว่า หากเป็นคนที่ทำความดี ก็อาจเห็นภาพของพระ วัด หรือสิ่งที่เตรียมไว้ทำบุญ แต่หากเป็นคนที่ทำกรรมไม่ดี ก็อาจเห็นภาพที่น่ากลัว สัตว์ อาวุธ ที่น่ากลัว มืดมน และเต็มไปด้วยความทุกข์

เผยชีวิต หลังหัวใจหยุดเต้น
ภาพจาก TikTok @julikoplanner


            อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่เธออยากฝากถึงทุกคน คือการ "เตรียมตัวตายที่ดี" เพราะความตายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องพบเจอ สิ่งที่ควรทำคือการมีสติอยู่กับตัวเองเสมอ พร้อมทั้งทำบุญและสร้างกุศล เพราะเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตหลังความตายดีขึ้น

           ส่วนตัวเธอรักษาศีล 5 มาตั้งแต่อายุ 13 ปี และไม่เคยขาด จนตอนนี้อายุใกล้ 38 ปีแล้ว ซึ่งหลังจากผ่านประสบการณ์นี้ ก็ตั้งใจที่จะทำช่องเพื่อพูดพูดเรื่องการเตรียมตัวจากไปให้ดี มีอะไรบ้างที่ทำให้เรามีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ควรทำคืออะไร ควรไปในทิศทางไหน

โพสต์เมื่อ 14 มีนาคม 2569 เวลา 16:11:16
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ กุญแจซอล
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย