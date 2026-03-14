สาวเล่าประสบการณ์ ตายแล้วฟื้น วินาทีก่อนจากไปรับรู้อะไรบ้าง เผยเหมือนได้ชีวิตที่ 2

สาวแชร์ประสบการณ์เฉียดตาย หลังหัวใจหยุดเต้น เผยนาทีวิญญาณออกจากร่าง ฮึดขอฟื้นกลับมาสู้เพื่อครอบครัว
ภาพจาก TikTok @julikoplanner
ช่อง TikTok @julikoplanner หรือ จูลิโกะโลกการเงิน ลงคลิปสอบถามเพื่อนหลังผ่านประสบการณ์ตายแล้วฟื้น โดยเผยสิ่งที่ได้พบระหว่างที่หัวใจหยุดเต้น ก่อนจะฟื้นกลับมาอีกครั้งทำให้ปัจจุบันราวกับเป็นชีวิตครั้งที่สอง
คุณแพร เจ้าของประสบการณ์ เล่าว่า เคยเข้ารับการรักษาอยู่ที่วอร์ด ICCU ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตที่อาการหนักไม่ต่างจาก ICU และในช่วงหนึ่งหัวใจของเธอหยุดเต้น จนทีมแพทย์ต้องเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ช่วงเวลานั้นเธอรู้สึกเหมือนหลุดออกจากร่าง และมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองอยู่ข้างเตียง
ในช่วงที่เหมือนกำลังจะจากไป เธอเห็นทางสว่าง อยู่ไกลสุดสายตา คล้ายแสงสปอตไลต์ส่องเข้ามาที่ใบหน้า นอกจากนั้นก็มีภาพสวนดอกไม้ และได้ยินเสียงสวดมนต์ตลอดเวลา ก่อนจะมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งถามเธอว่า "ตกลงเอายังไง จะไปไหม ?"
เจ้าตัวบอกว่า ตอนนั้นรู้สึกเหมือนความเจ็บปวดทั้งหมดหายไป หากเลือกจะไป ก็เหมือนจะสบายและเบามาก แต่เมื่อคิดถึงพ่อแม่ ครอบครัว รวมถึงคนไข้ที่ยังอยู่ในการดูแล เธอคิดอยู่สักพักจึงตัดสินใจขอโอกาสกลับมาสู้อีกครั้ง
สิ้นเสียงเธอก็รู้สึกเหมือนกลับเข้าสู่ร่าง และได้ยินเสียงทีมแพทย์กำลังช่วยชีวิต โดยมีการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ก่อนที่เธอจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง
คุณแพรยังเล่าว่า ระหว่างช่วงที่เหมือนอยู่ระหว่างความเป็นและความตาย เธอรู้สึกเหมือนได้เห็นภาพของภพภูมิที่แตกต่างกัน โดยเชื่อว่าสิ่งที่แต่ละคนจะได้พบ อาจขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำไว้
เธอบอกว่า หากเป็นคนที่ทำความดี ก็อาจเห็นภาพของพระ วัด หรือสิ่งที่เตรียมไว้ทำบุญ แต่หากเป็นคนที่ทำกรรมไม่ดี ก็อาจเห็นภาพที่น่ากลัว สัตว์ อาวุธ ที่น่ากลัว มืดมน และเต็มไปด้วยความทุกข์
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่เธออยากฝากถึงทุกคน คือการ "เตรียมตัวตายที่ดี" เพราะความตายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องพบเจอ สิ่งที่ควรทำคือการมีสติอยู่กับตัวเองเสมอ พร้อมทั้งทำบุญและสร้างกุศล เพราะเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตหลังความตายดีขึ้น
ส่วนตัวเธอรักษาศีล 5 มาตั้งแต่อายุ 13 ปี และไม่เคยขาด จนตอนนี้อายุใกล้ 38 ปีแล้ว ซึ่งหลังจากผ่านประสบการณ์นี้ ก็ตั้งใจที่จะทำช่องเพื่อพูดพูดเรื่องการเตรียมตัวจากไปให้ดี มีอะไรบ้างที่ทำให้เรามีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ควรทำคืออะไร ควรไปในทิศทางไหน