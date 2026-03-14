เจ้าชายอับดุล มาทีน แห่งบรูไน ทรงอวดพระรูปพระธิดาน้อย ทรงน่ารักชวนใจฟู

โมเมนต์ใจฟู เจ้าชายอับดุล มาทีน แห่งบรูไน ทรงอวดพระรูปพระธิดาน้อย ทรงน่ารักใจละลาย ใครได้เห็นก็ยิ้มตาม พระชายายังทรงคอมเมนต์
ภาพจาก Instagram tmski
เป็นภาพอบอุ่นที่ใครเห็นเป็นต้องใจฟู กับโมเมนต์อวดพระธิดาของ เจ้าชายอับดุล มาทีน พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน หลังจากพระชายา อนิชา อิซา คาเลบิก ทรงให้กำเนิดพระธิดาพระองค์แรก โดยมีพระนามว่า ซาห์รา มาเรียม โบลเกียห์
หลังจากทรงโพสต์อินสตาแกรม เผยพระรูปของพระธิดาโดยมีพระชายาอยู่เคียงข้างพร้อมหน้าไปแล้ว ล่าสุด (12 มีนาคม 2569) เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงโพสต์อินสตาแกรมอีกครั้ง เป็นพระรูปของพระองค์ขณะอุ้มพระธิดาน้อยขึ้นมาสบพระเนตร สื่อถึงความรักและความอบอุ่นอย่างถีงที่สุด ซึ่งตัวพระองค์เองก็ทรงฉลองพระองค์แบบเป็นทางการ
ขณะที่พระชายายังทรงคอมเมนต์ ส่งอีโมจิรูปหัวใจมาให้ พร้อมทรงชื่นชมในความน่ารักของพระธิดา เช่นเดียวกับประชาชนจำนวนมากที่ต่างเข้ามาชมภาพที่แสนน่ารักนี้
