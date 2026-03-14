สิ้นสุดรัก 10 ปี มอส-เจีย อินฟลูฯ ดัง ฝ่ายชายรับ นอกใจ - ทำร้าย ลั่นมันพังมานาน

สิ้นสุดรัก 10 ปี มอส-เจีย อินฟลูฯ ดัง ประกาศแยกทาง มอสขอรับจบ ทำร้ายเจียทั้งร่างกาย-จิตใจ ยอมรับนอกใจ ลั่นมันพังมานาน ชี้ทรัพย์สิน-บริษัท ฝ่ายหญิงคุมมาตั้งแต่แรก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มอสเจีย จัสมีโอ
ทำให้แฟน ๆ ตกใจและวิพากษ์วิจารณ์กันหนัก หลังจากวานนี้ (13 มีนาคม 2569) เพจ มอสเจีย จัสมีโอ ของ มอส - เจีย คู่รักอินฟลูเอนเซอร์ ออกมาโพสต์แจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่ โดยทางฝ่ายชายระบุว่า
"เอาเป็นว่า ไม่ว่าทุกคนจะมองหรือด่าผมอย่างไร ผมยอมรับผิดหมดครับ แล้วแต่ทุกคนจะคิดจะเข้าใจ ผมจะไม่สานต่อหรือ ออกมาพูดเรื่องภายในครอบครัว ผมไม่อยากจะทะเลาะกับคนที่เป็นแม่ของลูกผม
ผมคิดว่า เรื่องภายในครอบครัวไม่มีใครเข้าใจได้ดีเท่ากับคนที่นอนอยู่ด้วยกันแล้ว ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราทะเลาะกันเรื่องอะไรบ้างเจอเรื่องอะไรกัน บ้าง เอาเป็นว่าไม่ว่าต่อไปนี้อะไรจะเกิดขึ้น ผมผิดเองครับ ผมยอมให้ทุกคนด่าทุกคนว่าได้เลยครับ ผมไม่มีอะไรจะพูดอีกต่อไป
ผมไม่ปฎิเสธอะไรทั้งนั้น เพราะก่อนจะมีปัญหาเรื่องมือที่สาม ผมถามย้ำแล้วว่าเลิกกันใช่มั้ย แน่ใจใช่มั้ย ซึ่งคำตอบที่ผมได้จากปากแฟนผมตั้งแต่วันแรก แล้ว มีเรื่องนึงที่ผมค้างคามาตลอดหลายปี อันนี้แฟนผมรู้ดีอยู่แก่ใจนะว่าคือเรื่องอะไร... ซึ่งที่ผ่านมาผมทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น แต่ดันทำเป็นเรื่องคุยสนุกปาก ซึ่งผมก็เฉย ๆ ไป
ถือว่าผมเริ่มก่อนครับ..ทุกอย่างตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ผมทั้งหมด
รอบนี้ผมก็ไม่ได้ขอโอกาสด้วย ผมเหนื่อยแล้วจริง ๆ ผมไม่อยากทำร้ายกันอีกแล้ว ที่ผ่านมาถือว่าผมผิดทุกเรื่องครับ ถือว่าผมคือพ่อที่ไม่ดีได้เลย ประณามผมได้ตามใจชอบ ตามสิ่งที่ทุกคนเห็น ผมเป็นแฟนที่แย่ได้ มาก ผมทำร้ายทั้งกาย ทั้งใจและความรู้สึก
ต่อจากนี้ อยากด่าอยากว่าผม เชิญเลยครับ แต่คนที่นอนด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันน่าจะรู้ดีที่สุดนะ ว่าที่ผ่านมาปัญหาของเราคืออะไร ส่วนเรื่องทรัพย์สิน เรื่องบริษัทเรื่องงานเรื่องเงิน แฟนผมเป็นคนเก็บตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมไม่มีอะไรติดตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้ว และผมก็ไม่เคยมีเลยครับ เรื่องนี้ให้แม่ของลูก เป็นคนตัดสินใจเอง
ส่วนผม ผมขอเวลาออกมา แล้วหาที่อยู่ใหม่ก่อน แล้วผมจะตามรับผิดชอบเรื่องที่เหลือให้ครับ ให้เวลาผมได้ขนของหรือตั้งหลักแป๊บครับ ตอนนี้จะมาบีบทุกอย่างจากผมไม่ได้ เพราะหาก็หามาด้วยกันสร้างก็สร้างมาด้วยกัน อีกอย่างเขาเป็นคนคุมทุกอย่างตั้งแต่แรก จะมาบอกว่าให้ผมเอานั้นให้ลูกให้เมียไม่ได้ ทรัพย์สินไม่ได้อยู่ที่ผมตั้งแต่แรก มีแค่รถมอไชค์ที่เขา ยอมให้ผม 2 คัน เดี๋ยวผมเอามาขาย ให้และหนี้บ้านของแม่ผมเท่านั้น แต่ผมจะรับผิดชอบทั้งหมดเลย
ที่ผมมีในตอนนี้คือที่ผมหามาเองส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับกับงานของเราเลยครับ แต่ตอนที่ ผมหา ผมก็โดนหลายคำพูดสารพัด หลายอย่าง
พอเลิกกันจะเอาแบบนั้นแบบนี้เลย ผมไม่สามารถให้ได้ จริง ๆ ครับ เพราะทุกอย่าง มันอยู่ที่เขาตั้งแต่แรกครับไม่ใช่ที่ผม ให้เวลาผมตั้งหลักแป๊บนึง ส่วนเรื่องลูกผมไม่ทิ้งแน่นอนครับไม่ว่าอย่างไรก็คือลูกผม ผมรับผิดชอบ 100%
ขอบคุณมาก ๆ นะครับที่อ่านมาถึงตรงนี้ เราทั้งคู่ รู้อยู่แก่ใจว่าปัญหามันคืออะไร สำหรับเรื่องทั้งหมด ผมขอจบแค่ตรงนี้ครับ ผมพังมานานแล้วแล้วผมก็พังมาก ๆ ผมเคยพูดกับเขาไปแล้ว ผมพูดถึงเรื่องที่ผมไม่สบายใจ ผมอธิบายไปแล้วว่าผมรู้สึกอย่างไร แต่ไม่มีใครรับฟังผมเลย
แล้วจะให้ผมทำอะไรต่อ ผมไม่เคยได้รับการแก้ปัญหาของความรู้สึกผมเลยที่ผ่าน มา เหมือนผมเป็นแค่อากาศลอยลม เฉย ๆ เพียงเท่านั้น ปล่อยระยะเวลาผ่านไป เด่วผมก็ลืมมันเองซึ่งไม่ใช่ครับ ทุกอย่างผมเก็บผมสะสมมันมานาน จนความรู้สึกผมถูกกดดัน จนในที่สุดผมกับกลายเป็นคนพังทุกอย่างเองทันที ทุกคุณรับรู้ว่าผมทำร้ายความรู้สึกอะไรเขาบ้าง...แต่ทำไมตอนผมอธิบายดี ๆ บอกดี ๆ ทำไมไม่มีใครรับรู้ถึงปัญหาผมเลย
ทำไมผมต้องเป็นฝ่ายเข้าใจตลอด ทำไมเรื่องที่ผมร้องขอ ถึงไม่เข้าใจผมเลย ผมโคตรรู้สึกไร้ตัวตน ผมรู้สึกว่าผมอยู่ไปเพื่ออะไร ผมรู้สึกกลายเป็นคนที่ชินกับทุกอย่างไปหมดแล้ว ได้อย่างไร อันนี้ผมก็ยัง หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้
ผมพยามเข้าใจมาตลอดและพยามเข้าใจมาเป็นอย่างดี หลังจากนี้ใครจะชอบไม่ชอบ ใครจะสมน้ำหน้า ใครเกลียดใครจะด่า เชิญเลย ครับ ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้ว ถือว่าข้อความนี้เป็นข้อความสุดท้ายของผม
เรื่องนี้คนที่น่าสงสารสุดคือจัสมินกับจัสตินครับ ถามว่าผมรักมั้ยผมรักมากครับ แต่ความรักและความรู้สึกของผม ถูกละเลยมาตลอด ถูกไม่ให้ความเคารพ ถูกทอดทิ้ง ปล่อยให้ตัวผมคิดไปเองสารพัด จนมันกลายเป็นเรื่องที่ค้างคาใจผมมาตลอด
ต่อจากนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องเวลาทั้งหมดครับ ขอโทษจริงที่ผมไปต่อไม่ได้ ขอโทษที่ผมทำร้ายความสุขทำร้ายจิตใจทุกอย่าง
ขอโทษที่ผมไม่สามารถรักษาครอบครัวผมไว้ได้
ผมขอเวลาให้ตัวผมเอง สัก 2 เดือนนะ แล้วผมจะรับผิดชอบเรื่องทั้งหมด
หลังจากนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้ว ผมไม่มีอะไรจะแก้ตัว มันหมดแล้วครับ มันพังไปตั้งนานแล้วครับ ผมจะไม่ต่อล้อ ต่อเถียงอะไรอีกต่อไป... ที่ผ่านมาเรื่องต่าง ๆ นานา ผมก็ยอมเป็นคนไม่ดีอยู่แล้ว แล้วตอนนี้ ผมไม่ดีจริง ๆ จะเป็นอะไรไป
ป๊ารักจัสมินจัสตินมาก ๆ นะ ขอโทษที่วันนี้ เลือกจะเดินออกมา แต่ป๊าไม่สามารถแบกความรู้สึกที่ผ่านมาได้ ป๊ากระจอกเองป๊างี่เง่า ป๊าไม่เอาไหนเองนะ ถ้าวันนึงได้เจอกันอยากบอกว่า ป๊าดีใจและโชคดีมาก ๆ นะ ที่ได้มีหนูสองคนป๊าดีใจมากๆนะและรู้สึกผิดตลอดเวลา แต่ที่ผ่านมา ถึงป๊าไม่ได้มีคนอื่นป๊าก็คิดแล้วว่าป๊าไม่สามารถอยู่ตรงนั้นต่อได้อีกไม่ว่าจะเหตุผลอะไร ผมไม่ขอพูดถึงอีกแล้วครับ หยุดเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
(ป๊ากับม๊ามีปัญหากัน หากวันนึงหนูได้อ่านข้อความนี้ ป๊ารักหนูนะ)"
ทั้งนี้ ยังระบุเพิ่มเติมว่า "ผมสร้างมากับเขาผมเข้าใจว่าวันนี้ผมผิด แต่ผมแค่อยากได้ของของผม ทำไมถึงบีบไล่ผม ผมรู้ว่าเกลียดผม แต่ผมจะขอเดินออกมาดี ๆ ทำไมถึงได้ทำกับผมแบบนี้ ผมเย็นสุดชีวิตของผมแล้ว บีบชีวิตผมเกิน ผมรักและเข้าใจทุกอย่าง แต่ผมอยากได้ของของผมเท่านั้น"
"เจียถูกผมทำร้ายทุกทางครับ เจียคือคนที่ทนผมที่สุดแล้วผมสงสารแม่ของลูกผมนะ ผมสงสารมาก ๆ และรู้สึกทุเรศกับการกระทำของตัวเอง ผมยอมถอยออกมา ปล่อยเขาให้มีชีวิตใหม่ แต่ช่วยอย่าบีบผม ผมแค่จะขอไปเคลียร์ของของผมเท่านั้น ผมยอมถอยให้แน่นอน"
"(ผมนอกใจเมียผม ทำผิดกับลูกกับเมียครับ ตอบสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่ผมสรุปให้ฟังจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วแต่ทุกคนครับ ผมแค่อยากอธิบายความรู้สึกผมตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา รอบนี้ไม่มีคำว่าไม่ตั้งใจครับ ขอบคุณครับ)"