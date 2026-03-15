เบื้องหลังนาทีระทึก ปมยิงกันสนั่นที่คอนโดเมืองทอง ล่าคนร้ายพาเมียซิ่ง ฝ่าวงล้อม ตร.

 
             เปิดนาทีระทึก ตำรวจปากเกร็ดรัวยิงสกัดเก๋งกลางคอนโดเมืองทองธานี คนร้ายขับฝ่าวงล้อม สุดท้ายไม่รอดถูกรวบพร้อมของกลาง

ยิงกันคอนโดเมืองทอง
ภาพจาก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

             เกิดเหตุระทึกกลางคอนโดเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อมีกลุ่มชายใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันอย่างดุเดือดนับสิบนัด บริเวณหน้าตึก C1 สร้างความแตกตื่นให้ประชาชนในพื้นที่ต้องวิ่งหนีตายเอาตัวรอด โดยก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคนทะเลาะกันบริเวณหน้าร้านราดหน้าใกล้ตึก C2 ก่อนสถานการณ์จะบานปลาย กลายเป็นการล้อมยิงรถเก๋งคันหนึ่งซึ่งพยายามแหกวงล้อมขับหลบหนี ท่ามกลางเสียงปืนที่ดังต่อเนื่อง สร้างความหวาดผวาให้ผู้ที่อยู่ในละแวกดังกล่าว

             ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2569 สวพ.FM91 รายงานว่า เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 14 มีนาคม ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไล่ล่าคนร้ายลักลอบขนยาเสพติด และมีการยิงใส่รถเก๋งของผู้ต้องสงสัย โดยเหตุเกิดภายในคอนโดเมืองทองธานี บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระหว่างตึก C7 ก่อนจะหนีออกมาถึงตึก C1

ยิงกันคอนโดเมืองทอง
ภาพจาก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

             ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุ พบกับนางพลอย (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ตนไม่เห็นว่าเขาไล่กันมาตอนไหน แต่มาเห็นตอนที่ตำรวจพยายามไล่ยิงรถเก๋ง แล้วรถเก๋งก็พยายามถอยหนี ไม่ยอมจอด เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมาก โดยขณะเกิดเหตุตนนั่งหลบอยู่กับลูกใกล้กับจุดเกิดเหตุ

             ด้านป้าพิณ อายุ 65 ปี เล่าเหตุการณ์ว่า เหตุเกิดตอนประมาณ 22.30 น. ขณะนั้นตนอยู่ในห้องบนคอนโด และเป็นเวลาที่ลูกสาวเลิกงานพอดี จึงโทรไปบอกลูกว่าอย่าเพิ่งกลับมาเพราะมีเหตุยิงกันอยู่ เบื้องต้นเห็นว่ามีผู้ชายสองคนพยายามจะกระโดดเกาะฝากระโปรงรถเก๋งด้วย แต่ก็ถูกรถเก๋งสะบัดจนตกลงมา แล้วก็มีเสียงปืนตามมาอีกหลายนัด

ยิงกันคอนโดเมืองทอง
ภาพจาก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

ยิงกันคอนโดเมืองทอง
ภาพจาก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

             จากคลิปเหตุการณ์พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ปากเกร็ด ประมาณ 4 นาย จอดรถเบียดกับรถเก๋งของผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นคนขับ แต่ผู้ต้องสงสัยไหวตัวทัน ขับสวนออกไป ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนที่ซุ่มอยู่พยายามยิงสกัดรถให้หยุด แต่ผู้ต้องสงสัยยังคงขับรถเก๋งหลบหนีการจับกุมไปได้

             จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนวิ่งไล่รถเก๋งของผู้ต้องสงสัยมาจากตึก C7 ก่อนจะวิ่งตามมาถึงตึก C1 จนเกิดการยิงกันหลายนัด ทำให้กระสุนปืนไปถูกรถของชาวบ้านที่จอดข้างอาคารได้รับความเสียหายถึง 3 คัน จากนั้นผู้ต้องสงสัยได้ขับรถเก๋งหลบหนี เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าธนาคารกสิกร ก่อนจะผ่านหน้าอาคารอิมแพ็คเมืองทองธานี มุ่งหน้าไปทางวงเวียน พร้อมกับโยนวัตถุต้องสงสัยทิ้งออกมานอกรถ ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดจับเอาไว้ได้ที่บริเวณหน้าตลาดอัศวิน ปากทางออกถนนติวานนท์

ยิงกันคอนโดเมืองทอง
ภาพจาก สวพ.FM 91 

ยิงกันคอนโดเมืองทอง
ภาพจาก สวพ.FM 91 

             หลังจับกุมคนร้าย ตรวจสอบสภาพรถยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวิค สีเทา พบว่าสภาพด้านหน้าซ้ายยุบ ด้านขวาทั้งแถบพังยับเยิน กระจกประตูหน้าแตกทั้ง 2 บาน ยางแตก 3 ล้อ และมีรอยกระสุนฝั่งซ้าย 2 นัด ฝั่งขวา 1 นัด ทราบชื่อคนร้ายคือ นายนัด (นามสมมุติ) อายุ 33 ปี และ น.ส.พร (นามสมมุติ) อายุ 31 ปี แฟนสาว พักอาศัยอยู่ที่คอนโดเมืองทองธานี เคยเป็น รปภ.

             เบื้องต้นตรวจพบยาบ้า จำนวน 7 ห่อ โดยพบในรถเก๋ง 1 ห่อ และโยนทิ้งข้างทาง 1 ห่อ ห่อละ 200 เม็ด รวมจำนวนประมาณ 1,800 เม็ด จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ส่ง สภ.ปากเกร็ด เพื่อดำเนินคดีต่อไป

ยิงกันคอนโดเมืองทอง
ภาพจาก สวพ.FM 91 

ยิงกันคอนโดเมืองทอง
ภาพจาก สวพ.FM 91 


ขอบคุณข้อมูลจาก สวพ.FM 91 


เบื้องหลังนาทีระทึก ปมยิงกันสนั่นที่คอนโดเมืองทอง ล่าคนร้ายพาเมียซิ่ง ฝ่าวงล้อม ตร. โพสต์เมื่อ 15 มีนาคม 2569 เวลา 10:32:47 1,207 อ่าน
