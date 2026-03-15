มิสแกรนด์เชียงใหม่ วอนช่วย น้องชายถูกตำรวจ 5 คนรุม อาการสาหัส - ยังอยู่ ICU


            ฟ้าบาร์บี้ มิสแกรนด์เชียงใหม่ 2025 วอนช่วย น้องชายถูกตำรวจซ้อม 5 รุม 1 อาการสาหัส ยังอยู่ ICU ชี้โดนเข้ามาหาเรื่อง โอดจะดูวงจรปิดก็ค่อนข้างยาก

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wisansaya Pakasupakul

            วานนี้ (14 มีนาคม 2569) ฟ้าบาร์บี้ วิศัลย์ศยา ภคศุภกุล มิสแกรนด์เชียงใหม่ 2025 โพสต์เฟซบุ๊ก Wisansaya Pakasupakul เพื่อขอความช่วยเหลือและขอความเป็นธรรม โดยระบุว่า น้องชายโดนตำรวจรุม 5 รุม 1 ที่รอดมาได้เพราะไรเดอร์มาช่วยไว้ ตอนนี้กรามหัก อยู่ไอซียู ไม่รู้จะกลับมาปกติไหม ทำอะไรไม่ถูกเลย เบื้องต้นแจ้งความแล้ว แต่ก็นะ... ทำยังไงต่อดี 
            
            โดยมีการเล่าเหตุการณ์ว่า วันนั้นน้องชายไปสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ กับเพื่อน ๆ คาดว่ากลุ่มรุ่นพี่ของน้องคงมีปัญหากันในร้าน แต่ไม่ได้รุนแรง แต่น้องมีงานเช้าเลยจะขอกลับก่อน เพื่อนน้องก็มาส่งหน้าร้าน แล้วน้องข้ามถนนจะไปเอารถ 
            
            จังหวะข้ามถนนไปถึงฝั่งตรงข้าม ชาย 5 คนที่เป็นตำรวจซึ่งมาเที่ยว เดินมาหาเรื่อง จงใจให้น้องอยู่คนเดียว มีการจับต่อย และอีกคนกระทืบด้านหลัง น้องล้มไปกระแทกเหล็กที่จอดจักรยาน แล้วก็รุมจนไรเดอร์ต้องมาห้าม สุดท้าย 5 คนนั้นก็หนีไป เบื้องต้นตอนนี้น้องชายต้องเย็บตาและผ่ากราม 
            
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wisansaya Pakasupakul

            ทั้งนี้ ตัวเธอได้สอบถามคนแถวนั้นด้วยตัวเอง พบว่าคนเห็นเหตุการณ์เยอะมาก ๆ แต่ไม่มีใครกล้าช่วย เพราะอีกฝ่ายเป็นตำรวจ 
            
            ด้านชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก วิจารณ์พฤติกรรมฝั่งตำรวจที่มารุมคนอื่น พร้อมเชียร์ให้ส่งเรื่องไปยังโหนกระแส นักข่าว ตลอดจนช่องทางเพจต่าง ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ รวมถึงให้เตรียมหลักฐานไว้ให้พร้อมด้วย 
            
            ทั้งนี้ ฟ้าบาร์บี้ วิศัลย์ศยา เผยว่า เธอกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดอยู่ แต่การขอดูกล้องวงจรปิดนั้นค่อนข้างยากมาก ต้องรอกล้องวงจรปิดจากทางตำรวจเท่านั้น ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะนานไหม อย่างไรก็ตาม มีคนแนะนำให้เธอลองไปขอกล้องจากร้านแถว ๆ นั้นดู เผื่อจะมีภาพหรือคลิปอะไรจากเหตุการณ์ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wisansaya Pakasupakul

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wisansaya Pakasupakul

มิสแกรนด์เชียงใหม่ วอนช่วย น้องชายถูกตำรวจ 5 คนรุม อาการสาหัส - ยังอยู่ ICU โพสต์เมื่อ 15 มีนาคม 2569 เวลา 10:39:52
