รีแอ็ค นทท. ลองชิมเมนู ข้าวเหนียวมะม่วง ครั้งแรก น่ารักสุด ๆ จานนี้ให้กี่คะแนน

 
          นักท่องเที่ยวพาคุณแม่ชาวยุโรปเปิดประสบการณ์ ชิมข้าวเหนียวมะม่วงครั้งแรก งานนี้มีรีแอคชันสุดน่ารัก จานนี้ให้กี่คะแนนดี

ข้าวเหนียวมะม่วง
ภาพจาก TikTok @dineandwander 

          วันที่ 15 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวจากผู้ใช้ TikTok @dineandwander  ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวมเมืองไทย แชร์คลิปโมเมนต์น่ารัก ๆ ระหว่างพาคุณแม่ชาวยุโรปลองชิมเมนูของหวานยอดนิยมอย่าง ข้าวเหนียวมะม่วง เป็นครั้งแรกในชีวิต

          จากในคลิปจะเห็นว่าคุณแม่มีท่าทีตื่นเต้นไม่น้อยกับหน้าตาของอาหารที่วางอยู่ตรงหน้า โดยเริ่มต้นจากการลองชิมข้าวเหนียวก่อน ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกแปลกใหม่กับรสชาติ เพราะข้าวเหนียวมีความเค็มเล็กน้อย ต่างจากของหวานที่เธอคุ้นเคยในยุโรป อย่างไรก็ตาม เธอชมว่าน้ำกะทิที่ราดมานั้นมีรสชาติอร่อยและเข้มข้นมาก

ข้าวเหนียวมะม่วง
ภาพจาก TikTok @dineandwander 

ข้าวเหนียวมะม่วง
ภาพจาก TikTok @dineandwander 



          หลังจากนั้นคุณแม่ได้ลองชิมมะม่วงสุกคำแรก ซึ่งเป็นช่วงที่ทำให้หลายคนที่ดูคลิปถึงกับยิ้มตาม เพราะเธอแสดงสีหน้าประทับใจอย่างชัดเจน ก่อนจะยิ้มกว้างด้วยความสุข ราวกับค้นพบรสชาติใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน

          เมื่อผู้เป็นลูกถามว่าถ้าต้องให้คะแนนเมนูนี้จะให้เท่าไหร่ คุณแม่ก็อธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่า รสชาติของแต่ละส่วนค่อนข้างตัดกัน ระหว่างความเค็มของข้าวเหนียว ความหวานมันของน้ำกะทิ และความหวานสดของมะม่วง แต่เมื่อรวมกันแล้วกลับเข้ากันได้ดีอย่างน่าประหลาด สุดท้ายเธอจึงให้คะแนนข้าวเหนียวมะม่วงของไทยอยู่ที่ 9 เต็ม 10 คะแนน

ข้าวเหนียวมะม่วง

          หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดู บางคนบอกว่ารอยยิ้มตอนกินมะม่วงนั้นน่ารักมาก ขณะที่หลายคนก็แซวขำ ๆ ว่า นี่แหละคือเสน่ห์ของอาหารไทยที่ทำให้ชาวต่างชาติหลายคนตกหลุมรักตั้งแต่คำแรกที่ได้ลอง





รีแอ็ค นทท. ลองชิมเมนู ข้าวเหนียวมะม่วง ครั้งแรก น่ารักสุด ๆ จานนี้ให้กี่คะแนน โพสต์เมื่อ 15 มีนาคม 2569 เวลา 11:46:02
