เบื้องหลังคลิป สมชาย แซ่ตั้ง หลังโฆษณาโผลรัว ๆ ใน YouTube เตือนระวังตกเป็นเหยื่อ

 
           ไขคำตอบ ผู้ใช้ YouTube หลายคนพบโฆษณา สมชาย แซ่ตั้ง  โผล่ซ้ำ ๆ ด้านเพจดังเตือนอาจเป็นกลโกงมิจฉาชีพใช้หลอกเหยื่อลงทุน 

สมชาย แซ่ตั้ง คือใคร โฆษณาโผล่เพียบ YouTube เตือนอย่าหลงเชื่อ

            ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ใช้งาน YouTube ที่ไม่ได้สมัครบริการแบบพรีเมียม อาจสังเกตเห็นโฆษณาที่มีบุคคลรายหนึ่งปรากฏตัวพร้อมชื่อว่า "สมชาย แซ่ตั้ง" อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งนอกจากจะรู้สึกว่ารบกวนแล้ว ยังตั้งข้อสังเกตว่าคลิปนี้อาจถูกคนบางกลุ่มใช้ AI สร้างขึ้นมาแล้วยิงโฆษณา เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างหรือไม่

            เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 14 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์เตือนเกี่ยวกับคลิป "สมชาย แซ่ตั้ง" ในโฆษณาดังกล่าว โดยชี้ว่าไม่ใช่ตัวตนจริงของบุคคลในคลิป แต่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงประชาชน

            รูปแบบของกลลวงดังกล่าวคือ การใช้วิดีโอที่ดูน่าเชื่อถือ พร้อมเสียงพูดที่ถูกสร้างด้วย AI ให้ดูเหมือนบุคคลในคลิปกำลังแนะนำการลงทุน โดยใช้ชื่อ สมชาย แซ่ตั้ง เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ชม เมื่อผู้ใช้งานหลงเชื่อและกดลิงก์ตามคำเชิญชวน ระบบจะพาไปยังเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายมิจฉาชีพ

            นอกจากนี้ ลิงก์ที่ถูกแนบมากับโฆษณาของ สมชาย แซ่ตั้ง มักจะชักชวนให้ผู้ชมเพิ่มบัญชีไลน์ หรือเข้าสู่ช่องทางติดต่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อโน้มน้าวให้ร่วมลงทุนในโครงการปลอม โดยในบางกรณีลิงก์ดังกล่าวอาจมีมัลแวร์แฝงอยู่ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ รวมถึงข้อมูลบัญชีธนาคารหรือกระเป๋าคริปโตของเหยื่อได้

            เบื้องต้น บุคคลที่ปรากฏในวิดีโอซึ่งถูกอ้างชื่อว่า สมชาย แซ่ตั้ง แท้จริงคือ CEO ของบริษัทชื่อดังในไทย โดยมิจฉาชีพดึงคลิปสัมภาษณ์ของเขาไปใช้ ก่อนนำเทคโนโลยี AI มาพากย์เสียงทับและเปลี่ยนชื่อเป็น สมชาย แซ่ตั้ง พร้อมอ้างตำแหน่งว่าเป็นผู้จัดการของแพลตฟอร์มหนึ่ง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหา

            ขณะเดียวกัน ทางเพจยังยังวลกับบทบาทของแพลตฟอร์มโฆษณา โดยมีข้อสังเกตว่าโฆษณาที่ใช้ชื่อ สมชาย แซ่ตั้ง สามารถเผยแพร่บน YouTube ได้ ทั้งที่มีลักษณะปลอมแปลงตัวบุคคลระดับผู้บริหาร ทำให้เกิดคำถามต่อระบบตรวจสอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าวว่าทำไมจึงปล่อยให้เกิดกรณีเช่นนี้

            ข้อมูลเพิ่มเติมยังพบว่า บัญชีผู้ลงโฆษณาที่ใช้ชื่อ สมชาย แซ่ตั้ง มีต้นทางมาจากประเทศคีร์กีซสถาน ประเทศขนาดเล็กในเอเชียกลางที่มีพรมแดนติดกับจีนและอุซเบกิสถาน ซึ่งยิ่งเพิ่มความสงสัยเกี่ยวกับเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงครั้งนี้อีกด้วย


ขอบคุณข้อมูลจาก Drama-addict


เบื้องหลังคลิป สมชาย แซ่ตั้ง หลังโฆษณาโผลรัว ๆ ใน YouTube เตือนระวังตกเป็นเหยื่อ โพสต์เมื่อ 15 มีนาคม 2569 เวลา 16:23:58
